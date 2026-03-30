Váratlanul kétszámjegyű béremelést jelentett be a kormány egy szektorban
A kormány támogatást nyújt a víziközmű-cégeknek, hogy folytatódhasson az elmúlt években megkezdett bérfelzárkóztatás – jelentette be Facebook-videóban V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt években folyamatosan forrást biztosítottak a bérfelzárkóztatásra, így mostanra az átlag környékére sikerült emelni a fizetéseket az ágazatban. Ez a folyamat folytatódik, most a kormány több mint 14 milliárd forintos támogatásról döntött, hogy a

10-17%-os bérfejlesztést valamennyi szolgáltatónál végrehajtsák.

