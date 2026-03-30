Véres napokat élnek át a befektetők – mutatjuk, min múlik a piacok és a forint sorsa!

A piacok egyszerre több fronton kerültek nyomás alá: a háborús kockázatok, az elszálló olajárak és a kamatpálya újraárazása együtt rángatják az árfolyamokat. Ilyen környezetben már nem csak a nagy sztorik számítanak – a következő napokban olyan adatok és jelzések dönthetnek a befektetések irányáról, amelyek első ránézésre könnyen háttérzajnak tűnnek. Megmutatjuk, min múlik a befektetések sorsa az elkövetkezendő időszakban!

A múlt héten egyértelműen romlott a befektetői hangulat: az európai részvénypiacok eséssel zártak, miközben a közel-keleti háborús kockázatok és az ellentmondásos politikai üzenetek bizonytalanságban tartották a piacokat. A kockázatkerülés a hét végére is kitartott, és a legtöbb szektor mínuszban fejezte be a hetet.

Az amerikai piacokon még erősebb volt az eladói nyomás, a vezető indexek korrekciós tartományba kerültek, miközben az olajárak többéves csúcsra emelkedtek. A dollár erősödött, a kötvényhozamok emelkedtek, ami együtt egyértelműen szigorodó pénzügyi kondíciókat jelez. Ezekben a viharos időkben különösen fontos figyelni a piacokat, mert egyszerre több tényező – geopolitikai kockázatok, energiaárak, kamatvárakozások és makrogazdasági adatok – alakítja a befektetések sorsát.

Most megmutatjuk, hogy a következő napokban mely adatokra és folyamatokra érdemes a leginkább figyelni.