Visszatért a tél: kitartóan havazik az Magyarország egyik részén
Miközben az ország nagy részén a Deborah ciklon esős és szeles időt okoz, a Börzsönyben már beköszöntött a tél. A borongós, csapadékos időjárás kedd estig kitart, a közelgő hosszú hétvégére azonban már jelentős javulást mutatnak az előrejelzések - közölte az Időkép.

Jelenleg a Nagy-Hideg-hegy az ország leghidegebb pontja.

A csúcson még a kora délutáni órákban is fagyott.

Reggel óta változó intenzitással havazik, így aki a szürke esőzés helyett igazi téli hangulatra vágyik, a hegységben már megtalálja azt.

A Weather on Maps mai Facebook-bejegyzéséből jól látszik, hogy az elmúlt 5 napban, szinte az egész országban hullott változó mennyiségű csapadék.

Kép forrása: Weather on Maps

A hazánk időjárását alakító ciklon csak lassan távolodik délkeleti irányba, azonban ma és holnap még sokfelé kell esőre számítani. A csapadékmező kiterjedése várhatóan csak kedd estére csökken jelentősen. Ezzel párhuzamosan a Dunántúl keleti felén és az ország középső harmadában továbbra is kitart az erős, helyenként viharos szél.

A tartósan csapadékos időszaknak azonban hamarosan vége szakad.

A hosszútávú meteorológiai modellek alapján már nem kell sokat várni a felmelegedésre.

A hosszú hétvégére ugyanis kifejezetten biztató, kellemes idő ígérkezik.

