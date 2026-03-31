A háborús sokk ellenére is bővült a kínai gyáripar márciusban

Márciusban az idei évben először ismét bővülést jelzett a kínai feldolgozóipar, annak ellenére, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja megdrágította az energiát, és újabb fennakadásokat okozott az ellátási láncokban. A kínai statisztikai hivatal keddi közlése szerint a hivatalos feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index 50,4 pontra emelkedett a februári 49-ről, vagyis ismét a növekedést és zsugorodást elválasztó 50 pontos határ fölé került. Ez a Bloomberg által megkérdezett elemzők 50,1 pontos várakozását is felülmúlta.
A szolgáltatásokat és az építőipart mérő nem feldolgozóipari mutató szintén javult: 49,5-ről 50,1 pontra emelkedett februárhoz képest,
pedig a piac inkább gyengébb adatot várt. Ezek a számok már tükrözik a háború első gazdasági hatásait, miután a konfliktus február 28-án robbant ki az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásával.
A mostani javulás arra utal, hogy a kínai ipar kilábalhat a két hónapja tartó visszaesésből. Ebben szerepet játszik, hogy a kormány az év elején felpörgette a költekezést, miközben a kivitel továbbra is meglepően ellenálló. Ezt részben az magyarázza, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó globális kereslet továbbra is erősen támogatja a kínai exportot. Közben azonban a közel-keleti háború hatásai egyre szélesebb körben érezhetők a világgazdaságban is: a márciusi S&P Global-féle PMI-felmérések több országban is lassulást jeleztek.
A kínai kereskedelmi forgalom ugyanakkor egyelőre nem tört meg látványosan. A közlekedési minisztérium adatai szerint a kikötők konténerforgalma március első három hetében 6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ez arra utal, hogy az export továbbra is élénk, még ha a külső környezet gyorsan romlik is.
A kínai gazdaság azonban sérülékeny marad, ha a háború nyomán lassul a globális növekedés.
Sok kínai gyár már most is azzal küzd, hogy az olaj és az olajalapú alapanyagok drágulása megemeli a termelési költségeket. Márciusban a nyersanyagköltségek és az értékesítési árak is csaknem négy éve nem látott ütemben emelkedtek, főként azért, mert a konfliktus komolyan megzavarta a globális energiaszállításokat, és felfelé hajtotta a kőolaj árát.
Nemcsak az energia drágult: az elmúlt hónapokban a réz és az alumínium ára is meredeken emelkedett, ami tovább növelte a gyártók terheit. A vállalatok ugyan elkezdték emelni áraikat, de az áthárítás egyelőre nem tart lépést a költségnövekedéssel. Ez arra utal, hogy a kínai ipar jelenleg még részben saját profitmarzsán keresztül nyeli le a külső sokkot.
A statisztikai hivatal közleményében Huo Lihui azt mondta:
a közel-keleti geopolitikai konfliktus, a megugró olaj- és vegyipari alapanyagárak, valamint a magasabb logisztikai költségek együtt nyomták fel a vállalati terheket.
Márciusban nőtt azoknak a cégeknek az aránya, amelyek magas nyersanyag- és szállítási költségekről számoltak be.
A hivatalos PMI-adatok után szerdán érkezik a Caixin-féle magánfelmérés is, amely jellemzően érzékenyebben reagál a külkereskedelemre, mert inkább a kisebb, exportorientált cégekre fókuszál.
A márciusi adatokból több fontos részlet is kirajzolódik. Az új exportmegrendelések alindexe továbbra is a zsugorodási tartományban maradt, de közel kétéves csúcsra emelkedett. A beszerzési árakat mérő alindex 2022 áprilisa óta a legerősebb szintre ugrott, a termelői árak részmutatója pedig négyéves csúcsra emelkedett, még ha továbbra is alacsonyabban áll is, mint a beszerzési költségek mutatója.
Kína helyzetét egyelőre részben tompítja, hogy jelentős stratégiai olajtartalékokkal rendelkezik, és az elmúlt években nagy erővel fejlesztette a megújulóenergia-kapacitásait. Ez mérsékelheti a háború közvetlen gazdasági ütését, de a kockázatok továbbra is számottevőek.
Az egyik ilyen kockázat az amerikai-kínai kapcsolatok újabb romlása. A két ország egymással szemben kereskedelmi vizsgálatokat indított Donald Trump május közepére tervezett pekingi állami látogatása előtt. Bár a tavalyi vámháborús adok-kapok után valamelyest stabilizálódott a viszony, Peking jelezte, hogy ellenzi azokat az új washingtoni lépéseket, amelyek Trump korábbi vámstratégiájának újjáélesztését célozzák, különösen azt követően, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság több korábbi vámintézkedést is megsemmisített.
Peking idén 4,5-5 százalék közötti gazdasági növekedési célt jelölt ki, ami 1991 óta a legalacsonyabb hivatalos cél. Bár az export az év első két hónapjában még erősen bővült, részben a tavalyi rekordkereskedelmi többlet után, a következő időszak kilátásait már nagyban meghatározza, meddig tart és mennyire mélyül el az iráni háború. Ha a konfliktus tovább erősíti az inflációs nyomást és visszafogja a globális növekedést, az Kína számára is egyre nagyobb kockázatot jelenthet.
Raymond Yeung, az ANZ Greater China vezető közgazdásza szerint
a márciusi adatok összességében kifejezetten erős képet mutatnak, különösen azért, mert a holdújévi időszak után az ipari kibocsátás alindexe is érdemben visszapattant.
A szakértő úgy látja, hogy a kínai gazdaság az első negyedévben akár 4,5 százalék feletti ütemben is bővülhet.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
