Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben

Az Európai Unió egyszerre próbál nyomást gyakorolni Oroszországra és fenntartani saját energiaellátását, miközben Ukrajna háborús logikája egyre inkább szembemegy ezekkel az érdekekkel. A Barátság-vezeték körüli vita így egy olyan patthelyzetbe torkollott, ahol minden fél racionálisan cselekszik – mégis mindenki veszít – kezdi cikkét az Euractiv.
A portál beszámolója szerint komoly feszültséget okoz Brüsszelben és a tagállamok között, hogy Ukrajna hetek óta nem engedélyezi egy uniós vizsgálócsoport számára a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték sérült szakaszának helyszíni ellenőrzését.
A delegáció – amelyet az Európai Bizottság koordinál, de tagállami szakértőkből áll – már Ukrajnában tartózkodik március 17. óta, azonban Kijev nem adta meg a végső jóváhagyást a terepszemléhez. Diplomáciai források szerint az EU egyszerűen nem látja át, mi Ukrajna stratégiája.
A bizonytalanság egyre inkább frusztrációt vált ki az uniós tagállamok kormányaiban, és több diplomata „nem túl okos”, „rejtélyes” és „érthetetlen” lépésként írta le Kijev magatartását, miközben hangsúlyozzák:
a patthelyzet feloldásához elengedhetetlen lenne a tényleges helyzet tisztázása a vezetéknél.
A vita közben egyre szélesebb politikai blokádot eredményez, mivel Magyarország a helyzet rendezéséhez köti az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag jóváhagyását.
A konfliktus több szinten is éleződik. Orbán Viktor nyíltan összekapcsolta az olajszállítások újraindítását a pénzügyi támogatással („no oil, no money”), miközben más uniós vezetők korábban élesen kritizálták Budapestet a vétó miatt. Most azonban a türelem Ukrajnával szemben is fogy: a diplomáciai értékelések szerint minden félnek érdeke lenne a vezeték mielőbbi helyreállítása, mivel Magyarország és Szlovákia tartalékokra támaszkodik, illetve drágább alternatív beszerzésekre kényszerül.
Ugyanakkor a kép nem ennyire egyszerű, több diplomata megjegyezte az Euractivnak, hogy Ukrajna háborús helyzetben van, és nehezen várható el tőle, hogy aktívan hozzájáruljon egy olyan infrastruktúra helyreállításához, amely közvetve Oroszország bevételeit növeli. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban nyitottságot mutatott az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője által felajánlott uniós technikai segítségre, de egyben jelezte fenntartásait a javításokkal kapcsolatban.
A mostani patthelyzet egy január végi incidensből nőtt ki, amikor egy dróntámadás miatt leálltak a szállítások a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán. A kiesést követően Magyarország és Szlovákia alternatív útvonalakat próbált találni, például a horvát Adria-vezetéken keresztül, de ezt Zágráb – uniós és amerikai szankciókra hivatkozva – elutasította az orosz olaj esetében. Ezzel a régió gyakorlatilag egyetlen működő csatornája maradt a Barátság kőolajvezeték, amelynek kiesése azonnali ellátási kockázatot jelentett.
Címlapkép forrása: EU
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban
Trump egyik legfontosabb emberéről van szó.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek Európában: fontos gyógyszerek bevezetését halasztják el sorra az amerikai gyártók az
A Trump-kormány a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló árképzést vezetett be.
Egy hónapja tart a háború és már nagyon csúnya jövő várhat a németekre
Frissítették az előrejelzéseiket az elemzőházak.
Mindenkit megnyugtatott a Fed elnöke a magánhitelpiaccal kapcsolatban
Jót tehet a nyilatkozat a nyugtalankodó piacnak.
Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti
Azonnal életbe lépett az intézkedés.
A háborús sokk ellenére is bővült a kínai gyáripar márciusban
De azért vannak kockázatok.
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.