Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben

Az ukrajnai háború egyre inkább nemcsak katonai, hanem infrastruktúra- és ellátási háborúvá is válik, ahol az energiahálózatok feletti kontroll stratégiai fegyver. A Barátság vezeték körüli vitában egyre feszültebbé válnak az uniós diplomaták is.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

Az Európai Unió egyszerre próbál nyomást gyakorolni Oroszországra és fenntartani saját energiaellátását, miközben Ukrajna háborús logikája egyre inkább szembemegy ezekkel az érdekekkel. A Barátság-vezeték körüli vita így egy olyan patthelyzetbe torkollott, ahol minden fél racionálisan cselekszik – mégis mindenki veszít – kezdi cikkét az Euractiv.

A portál beszámolója szerint komoly feszültséget okoz Brüsszelben és a tagállamok között, hogy Ukrajna hetek óta nem engedélyezi egy uniós vizsgálócsoport számára a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték sérült szakaszának helyszíni ellenőrzését.

A delegáció – amelyet az Európai Bizottság koordinál, de tagállami szakértőkből áll – már Ukrajnában tartózkodik március 17. óta, azonban Kijev nem adta meg a végső jóváhagyást a terepszemléhez. Diplomáciai források szerint az EU egyszerűen nem látja át, mi Ukrajna stratégiája.

A bizonytalanság egyre inkább frusztrációt vált ki az uniós tagállamok kormányaiban, és több diplomata „nem túl okos”, „rejtélyes” és „érthetetlen” lépésként írta le Kijev magatartását, miközben hangsúlyozzák:

a patthelyzet feloldásához elengedhetetlen lenne a tényleges helyzet tisztázása a vezetéknél.

A vita közben egyre szélesebb politikai blokádot eredményez, mivel Magyarország a helyzet rendezéséhez köti az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag jóváhagyását.

A konfliktus több szinten is éleződik. Orbán Viktor nyíltan összekapcsolta az olajszállítások újraindítását a pénzügyi támogatással („no oil, no money”), miközben más uniós vezetők korábban élesen kritizálták Budapestet a vétó miatt. Most azonban a türelem Ukrajnával szemben is fogy: a diplomáciai értékelések szerint minden félnek érdeke lenne a vezeték mielőbbi helyreállítása, mivel Magyarország és Szlovákia tartalékokra támaszkodik, illetve drágább alternatív beszerzésekre kényszerül.

Ugyanakkor a kép nem ennyire egyszerű, több diplomata megjegyezte az Euractivnak, hogy Ukrajna háborús helyzetben van, és nehezen várható el tőle, hogy aktívan hozzájáruljon egy olyan infrastruktúra helyreállításához, amely közvetve Oroszország bevételeit növeli. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban nyitottságot mutatott az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője által felajánlott uniós technikai segítségre, de egyben jelezte fenntartásait a javításokkal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 17. Ursula von der Leyen bejelentette, konkrét lépéseket tett az Európai Bizottság a Barátság kőolajvezeték javításánál

A mostani patthelyzet egy január végi incidensből nőtt ki, amikor egy dróntámadás miatt leálltak a szállítások a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán. A kiesést követően Magyarország és Szlovákia alternatív útvonalakat próbált találni, például a horvát Adria-vezetéken keresztül, de ezt Zágráb – uniós és amerikai szankciókra hivatkozva – elutasította az orosz olaj esetében. Ezzel a régió gyakorlatilag egyetlen működő csatornája maradt a Barátság kőolajvezeték, amelynek kiesése azonnali ellátási kockázatot jelentett.

