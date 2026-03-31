  • Megjelenítés
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Gazdaság

Portfolio
Az ukrajnai háború egyre inkább nemcsak katonai, hanem infrastruktúra- és ellátási háborúvá is válik, ahol az energiahálózatok feletti kontroll stratégiai fegyver. A Barátság vezeték körüli vitában egyre feszültebbé válnak az uniós diplomaták is.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Az Európai Unió egyszerre próbál nyomást gyakorolni Oroszországra és fenntartani saját energiaellátását, miközben Ukrajna háborús logikája egyre inkább szembemegy ezekkel az érdekekkel. A Barátság-vezeték körüli vita így egy olyan patthelyzetbe torkollott, ahol minden fél racionálisan cselekszik – mégis mindenki veszít – kezdi cikkét az Euractiv.

A portál beszámolója szerint komoly feszültséget okoz Brüsszelben és a tagállamok között, hogy Ukrajna hetek óta nem engedélyezi egy uniós vizsgálócsoport számára a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték sérült szakaszának helyszíni ellenőrzését.

A delegáció – amelyet az Európai Bizottság koordinál, de tagállami szakértőkből áll – már Ukrajnában tartózkodik március 17. óta, azonban Kijev nem adta meg a végső jóváhagyást a terepszemléhez. Diplomáciai források szerint az EU egyszerűen nem látja át, mi Ukrajna stratégiája.

A bizonytalanság egyre inkább frusztrációt vált ki az uniós tagállamok kormányaiban, és több diplomata „nem túl okos”, „rejtélyes” és „érthetetlen” lépésként írta le Kijev magatartását, miközben hangsúlyozzák:

Még több Gazdaság

Gyorsul az infláció Franciaországban, a háború már az EKB-t is nehéz helyzetbe hozza

Zárva lesznek a hulladékudvarok és újrahasználati központok húsvétkor

Megnyitotta első külföldi üzletét a magyar mosodahálózat, de nincs megállás – közép-európai terjeszkedés a cél

a patthelyzet feloldásához elengedhetetlen lenne a tényleges helyzet tisztázása a vezetéknél.

A vita közben egyre szélesebb politikai blokádot eredményez, mivel Magyarország a helyzet rendezéséhez köti az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag jóváhagyását.

Kapcsolódó cikkünk

Uniós csúcs: unalmas technokrata reformokat akartak, helyette Magyarország került a kereszttűzbe

A konfliktus több szinten is éleződik. Orbán Viktor nyíltan összekapcsolta az olajszállítások újraindítását a pénzügyi támogatással („no oil, no money”), miközben más uniós vezetők korábban élesen kritizálták Budapestet a vétó miatt. Most azonban a türelem Ukrajnával szemben is fogy: a diplomáciai értékelések szerint minden félnek érdeke lenne a vezeték mielőbbi helyreállítása, mivel Magyarország és Szlovákia tartalékokra támaszkodik, illetve drágább alternatív beszerzésekre kényszerül.

Kapcsolódó cikkünk

Kőkemény ultimátumot adott Orbán Viktor az uniós csúcson, hiába a tagállamok ellenállása

Barátság vezeték: Ukrajna már Brüsszelben is túlfeszíti a húrt, valami rejtélyes dolog történik

Ugyanakkor a kép nem ennyire egyszerű, több diplomata megjegyezte az Euractivnak, hogy Ukrajna háborús helyzetben van, és nehezen várható el tőle, hogy aktívan hozzájáruljon egy olyan infrastruktúra helyreállításához, amely közvetve Oroszország bevételeit növeli. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban nyitottságot mutatott az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője által felajánlott uniós technikai segítségre, de egyben jelezte fenntartásait a javításokkal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen bejelentette, konkrét lépéseket tett az Európai Bizottság a Barátság kőolajvezeték javításánál

A mostani patthelyzet egy január végi incidensből nőtt ki, amikor egy dróntámadás miatt leálltak a szállítások a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán. A kiesést követően Magyarország és Szlovákia alternatív útvonalakat próbált találni, például a horvát Adria-vezetéken keresztül, de ezt Zágráb – uniós és amerikai szankciókra hivatkozva – elutasította az orosz olaj esetében. Ezzel a régió gyakorlatilag egyetlen működő csatornája maradt a Barátság kőolajvezeték, amelynek kiesése azonnali ellátási kockázatot jelentett.

Kapcsolódó cikkünk

Nem orosz olaj indult meg Magyarországra, fordulat a Mol-Janaf-vitában

Barátság vezeték: meglepő jelentést tettek az EU-s tényfeltáró delegációról

Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Megszületett a nagy gázalku: Magyarországot megkerülve érkezhet amerikai gáz Ukrajnába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility