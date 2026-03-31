Bekövetkezett, amitől sokan féltek Európában: fontos gyógyszerek bevezetését halasztják el sorra az amerikai gyártók az

A Fehér Ház a vényköteles gyógyszerek árának csökkentésére törekszik az Egyesült Államokban, ahol hagyományosan jóval drágábbak a készítmények, mint más fejlett országokban. Trump viszont most a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló árképzést (most-favoured-nation pricing) alkalmazná, azt jelenti, hogy az amerikai árakat más országok, köztük Európaiak árszintjéhez kötné.
Ez az intézkedés arra ösztönzi a gyártókat, hogy ne vezessenek be új szereket az alacsonyabb árszínvonalú európai piacokon.
Attól tartanak ugyanis, hogy az európai árak lefelé húznák a 700 milliárd dolláros amerikai piac árait is.
A GlobalData piackutató cég elemzése szerint Trump tavaly májusi elnöki rendeletét követő tíz hónapban mintegy 35 százalékkal csökkent az új gyógyszerbevezetések száma az uniós piacokon az azt megelőző tíz hónaphoz képest.
Már látjuk a késleltetett európai piacra lépés első jeleit
– mondta Stefan Oelrich, az Európai Gyógyszeripari Szövetség (EFPIA) elnöke és a Bayer egyik vezető tisztségviselője. Oelrich a jelenséget az amerikai árképzés körüli bizonytalansággal magyarázta.
Franciaországban különösen jól érzékelhetők a változások. Lionel Collet, a francia egészségügyi hatóság vezetője elmondta, hogy a gyógyszergyártók egyre inkább halogatják a részvételt a francia korai hozzáférési programban. Ennek a rendszernek a lényege, hogy a betegek még a hivatalos forgalomba hozatali engedélyezés előtt hozzájuthatnak bizonyos készítményekhez. Az ilyen kezdeményezések száma a tavalyi huszonötről idén tízre esett vissza.
A gyártók mind Trumpról beszélnek nekem az ősz óta
– tette hozzá Collet, megjegyezve, hogy a francia árak az amerikai árszínvonal nagyjából harmadát teszik ki.
Konkrét példa a folyamatra az amerikai Insmed esete. A vállalat februárban bejelentette, hogy az amerikai árpolitika körüli bizonytalanságok miatt elhalasztja a Brunspri nevű gyulladáscsökkentő gyógyszerének németországi bevezetését. A szer tavaly novemberben kapott európai engedélyt, de a régióban azóta sem került forgalomba. Ezzel szemben az Egyesült Államokban az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) tavalyi jóváhagyása után azonnal megkezdték az értékesítést. A 2025-ben engedélyezett gyógyszerek több mint 90 százaléka először az amerikai piacon jelent meg, és a legtöbb készítmény máshol továbbra sem elérhető.
Egyes cégek nemcsak késleltetik, hanem ki is vonják a készítményeiket Európából.
- A kaliforniai Amgen például visszavonta Repatha nevű koleszterincsökkentőjét a dán piacról az alacsony árakra és a megváltozott környezetre hivatkozva.
- Az Indivior a függőség kezelésére szolgáló Subutex és Suboxone nevű szereit vonta ki Svédországból és más piacokról.
- A Roche, a Novartis és az AstraZeneca vezetői az elmúlt évben nyíltan bírálták az európai gyógyszerárképzést, emellett nagyobb egészségügyi ráfordításokat sürgettek.
- Az AstraZeneca egyik vezetője, Ruud Dobber szerint Európa azt kockáztatja, hogy lemarad az Egyesült Államok és Kína mögött, ha a kormányok nem hagyják, magasabbra a gyógyszereket.
Európa jelenleg a GDP-jének mindössze 1 százalékát költi gyógyszerekre, szemben az amerikai 2, illetve a kínai 1,8 százalékkal.
Ron Lanton bostoni egészségügyi jogász szerint az amerikai referenciaár-képzés és annak érvényesítése körüli bizonytalanság különösen megnehezíti a cégek helyzetét a befektetőikkel szemben: a vállalatok ugyanis jelenleg képtelenek megbecsülni, hogy mekkora bevételt várhatnak egy-egy új készítménytől. Lanton úgy fogalmazott: az európai gyógyszerbevezetés ma olyan, mintha bekötött szemmel kellene sakkozni.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bekövetkezett, amitől sokan féltek Európában: fontos gyógyszerek bevezetését halasztják el sorra az amerikai gyártók az
A Trump-kormány a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló árképzést vezetett be.
