Beüt a háború: újabb év növekedését dobhatja a kukába Magyarország

Lassan a GDP-ben is megjelennek a magasabb energiaárak
Egy hónapja tört ki a közel-keleti háború, ami az olaj- és földgázárak jelentős megugrásával járt a piacokon. Ez pedig rontja a jelentősen energiaimportőr országok gazdasági kilátásait. Ebből a szempontból
Magyarország nem tartozik a kiemelten fenyegetett országok közé,
Európában ugyanis alacsony a közel-keleti energiaforrások súlya. Sokkan nehezebben viselik a jelenlegi helyzetet az ázsiai és afrikai feltörekvő országok, melyeknél valódi energiaválságot okoz a Hormuzi-szoros lezárása és az árak emelkedése.
Ugyanakkor az energiaimport szempontjából Magyarország helyzete sem könnyű, így a megugró világpiaci árak és az elérhető energiahordozókért folyó verseny a magyar gazdaság kilátásait is rontja. A magasabb energiaárak közvetlenül rontják a folyó fizetési mérleg egyenlegét és fokozzák az inflációs nyomást, közvetve pedig az esetleges beruházások elmaradásán keresztül rontják a növekedési kilátásokat is.
Az elmúlt hetekben a háború kitörését követően több elemzés is rámutatott arra, hogy Magyarország is a helyzet vesztesei között lehet. Főleg akkor, ha elhúzódik a konfliktus. Jelenleg a legtöbb elemző még bízik abban, hogy rövidtávon megoldódhat a helyzet és lezárulhat a háború, amivel akár az energiaárak is korrigálhatnak. Azonban egyrészt már az addigi fennakadásoknak is van reálgazdasági áldozata, másrészt nem látszik, hogyan és mikor jöhet el a béke, így a kockázatok jelentősek ebben a forgatókönyvben.
A kormány növekedési pályája már jó eséllyel mehet a kukába
A 2026-os költségvetés tavaly nyári elfogadásakor abban még 4,1%-os idei növekedéssel számolt a kormány. Ez ugyan magasabb volt a piaci várakozásoknál, de nem tűnt irreálisnak, hiszen 2025 tavaszán még az elemzők is 3,3%-os növekedéssel számoltak átlagosan.
A 4% feletti GDP-bővülési tervét már a kormány is feladta, tavaly novemberben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a költségvetési hiánycél felülvizsgálatakor már 3,1%-os növekedési előrejelzésről beszélt. Ez szintén magasabb volt valamivel a piaci elemzők 2,7%-os várakozásánál, de nem volt irreálisan optimista.
Ebben a helyzetben érte a magyar gazdaságot a közel-keleti háború kitörése, ami jelentősen ronthatja a növekedési kilátásokat. Most a piaci elemzők sorra vizsgálják felül eddigi prognózisukat, illetve a múlt héten a jegybank is lejjebb húzta előrejelzését.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tavaly decemberben jelzett 2,4% helyett most 1,7%-os GDP-bővülésre számít 2026-ban, ami jövőre 3%-ra gyorsulhat. Ez nagyjából megfelel a friss piaci várakozásoknak is, a háború kitörése óta az elemzők sorra jelentik be friss prognózisaikat.
Már egy rövid energiaár sokk is 0,5 százalékponttal ronthatja a növekedési kilátásokat, vagyis komoly lefelé mutató kockázat a közel-keleti konfliktus a magyar gazdaság szempontjából is
- hangsúlyozta Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának igazgatója legutóbbi elemzésükben.
Az OTP ennek megfelelően a korábbi 2,3%-ról 1,8%-ra rontotta a 2026-os növekedési előrejelzését még úgy is, hogy az elemzők továbbra sem számolnak elhúzódó energiaár-emelkedéssel: az alapforgatókönyvük az, hogy rövid és kezelhető lesz az árak utóbbi hetekben látott megugrása.
Nyilvánvalóan már a mostani helyzet is több milliárd euróval rontja a külkereskedelmi mérleget, ami várhatóan a folyó fizetési mérleget az eddigi enyhe többletéből nulla körüli szintig, esetleg kis deficitbe viheti le idén – írta nemrég publikált elemzésében az MBH Bank. Ez pedig szerintük a növekedési kilátásokat is visszavetheti, a korábbi 2-2,5%-ról másfél százalék környékére rontották a prognózisukat.
|A 2026-os magyar GDP-növekedésre adott előrejelzések (%)
|Korábbi előrejelzés
|Friss előrejelzés
|ING Bank
|2,3
|1,7
|MNB
|2,4
|1,7
|MBH Bank
|2,3
|1,6
|Unicredit Bank
|2,1
|1,1
|OTP Bank
|2,3
|1,8
|konszenzus (medián)
|2,3
|1,7
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Március elején a közel-keleti háború kitörésekor már másodszor vizsgálta felül növekedési előrejelzését Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint bizonytalanok a rövidtávú gazdasági kilátások, így már csak 1,7%-os GDP-bővülésre számítanak.
Még a többi elemzőnél is pesszimistábbak az Unicredit Bank szakértői, akik a napokban 1,1%-ra rontották idei növekedési várakozásukat. Friss elemzésükben hangsúlyozzák, hogy alapesetben a legtöbb közép-kelet-európai ország növekedése 2-3% között maradhat a háború ellenére is, de ebben jelentős lefelé mutató kockázatok vannak. Románia, Szlovákia és Magyarország esetében pedig külön kiemelik, hogy
a szükséges költségvetési kiigazítás foghatja vissza a növekedést a régió többi országához képest.
Az Unicredit szerint az egész régióban a belföldi kereslet lehet a növekedés elsőszámú motorja, ezt a háztartások fogyasztása mellett az uniós források gyorsabb lehívása is támogathatja, miközben az export kisebb ütemben bővülhet.
Lehet még rosszabb?
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője is kiemelte, hogy további lefelé mutató kockázatok vannak. Szerinte tartósan (2027-re átnyúlóan) és érdemben 100 dollár feletti olajár, illetve 80-100 eurót közelítő, vagy meghaladó gázár mellett a fent leírt magyar GDP és inflációs pálya is rosszabb lenne, és minden bizonnyal nem lehetne ilyen helyzetben a kamatemelést sem elkerülni idehaza.
Az OTP elemzői szerint amennyiben a háború tovább eszkalálódik és az energiaárak emelkednek, akkor akár
a stagflációs veszély is visszatérhet a magyar gazdaságba.
A jelenlegi 1,7%-os növekedési előrejelzést pozitív és negatív kockázatok is érintik. Egyrészt a fogyasztás bővülése az év elején támogathatja a gazdaságot, a második félévben pedig az export javulhat. Ugyanakkor a háborús helyzet inkább a lefelé mutató kockázatokat erősíti – emelte ki Virovácz Péter.
Az ING Bank szakembere hangsúlyozta, hogy az év elején a magyar ipar teljesítménye kellemes meglepetést okozott azzal, hogy két egymást követő hónapban növekedni tudott a termelés.
Egy alternatív forgatókönyv esetén, ha nagyobb és elhúzódó energiaár-sokk jön, akkor a közép-kelet-európai országok többségének növekedési üteme a 0-2% közötti sávba eshet vissza 2026-ban és 2027-ben is – vázolták fel az Unicredit Bank elemzői.
A fenti friss előrejelzések és lefelé mutató kockázatok ismeretében fennáll a veszélye annak, hogy az elmúlt évek visszafogott növekedése (gyakorlatilag stagnálása) után 2026-ban sem lódul meg jelentősen a magyar gazdaság, folytatódik a tendencia. Ez pedig gazdasági és pénzpiaci szempontból sem lenne jó forgatókönyv számunkra.
Címlapkép forrása: Getty Images
Kicsit még marad az ősz, örülhet a szomjas föld, de a hétvégén már a nap is megmutatja magát
Egy magaslégköri teknő hatására északias áramlással hideg levegő érkezik.
Egy elsőre jelentéktelennek tűnő gép adja az Irán elleni támadások gerincét - Mégis micsoda az E-2D?
Lőni nem szoktak, sokkal fontosabb dolguk van.
Beüt a háború: újabb év növekedését dobhatja a kukába Magyarország
Sorra rontják az előrejelzéseket.
Igazi legendák érkeztek a Közel-Keletre - Mire készül Washington?
Nem mai darabok, annyi biztos.
Vagyonokat emésztett fel az iráni drónok elleni védekezés, meglepő fegyverhez nyúl a nyugati nagyhatalom
Nem ők jöttek rá először a trükkre.
Ultimátumot adott Trump hadügyminisztere: ha Irán nem áll kötélnek, elszabadul a pokol
Pete Hegseth a közel-keleti konfliktust értékelte.
Beszáll az Nvidia, ki is lőtt ennek a cégnek az árfolyama!
2 milliárd dollárt fektetnek be.
Új szabályok a vállalati kötvények módosítására - mit kell tudni a tőkepiaci törvény legfrissebb változásairól?
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) módosítása 2026. február 14-én lépett hatályba, amely a vállalati kötvényekre vonatkozó eddigi szűk szabályozást lényegesen kiegész
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Otthon Start: ezen bukott az örökölt lakás tulajdonrészének megvásárlása
Az Otthon Startot a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján lehet már résztulajdon vásárlására is fordítani, amennyiben a meglévő tulajdonrészt örökléssel szerezte az érdeklődő. Van
Majdhogynem jobban fáj az iráni háború Trumpnak, mint Teheránnak
Majdnem minden idei előrejelzés borul Donald Trump iráni háborúja miatt, ami egyre zavarosabb, és egyre több körülötte a bizonytalanság. Erről beszélt Balásy Zsolt, a HOLD... The post Majdhog
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?