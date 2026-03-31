Beüt a háború: újabb év növekedését dobhatja a kukába Magyarország

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Jelentősen visszavetheti a magyar gazdaság növekedését a közel-keleti háború. Az elmúlt hetekben az elemzők sorra vágták vissza prognózisaikat, így lassan senki nem bízik a korábban várt 2 százalék feletti gazdasági növekedésben. Ráadásul egyelőre nem látszik a háború vége, ezért a szakemberek többsége a további lefelé mutató kockázatokra hívta fel a figyelmet, egy elhúzódó háború még nagyobbat üthet a magyar gazdaságon.

Lassan a GDP-ben is megjelennek a magasabb energiaárak

Egy hónapja tört ki a közel-keleti háború, ami az olaj- és földgázárak jelentős megugrásával járt a piacokon. Ez pedig rontja a jelentősen energiaimportőr országok gazdasági kilátásait. Ebből a szempontból

Magyarország nem tartozik a kiemelten fenyegetett országok közé,

Európában ugyanis alacsony a közel-keleti energiaforrások súlya. Sokkan nehezebben viselik a jelenlegi helyzetet az ázsiai és afrikai feltörekvő országok, melyeknél valódi energiaválságot okoz a Hormuzi-szoros lezárása és az árak emelkedése.

Ugyanakkor az energiaimport szempontjából Magyarország helyzete sem könnyű, így a megugró világpiaci árak és az elérhető energiahordozókért folyó verseny a magyar gazdaság kilátásait is rontja. A magasabb energiaárak közvetlenül rontják a folyó fizetési mérleg egyenlegét és fokozzák az inflációs nyomást, közvetve pedig az esetleges beruházások elmaradásán keresztül rontják a növekedési kilátásokat is.

Az elmúlt hetekben a háború kitörését követően több elemzés is rámutatott arra, hogy Magyarország is a helyzet vesztesei között lehet. Főleg akkor, ha elhúzódik a konfliktus. Jelenleg a legtöbb elemző még bízik abban, hogy rövidtávon megoldódhat a helyzet és lezárulhat a háború, amivel akár az energiaárak is korrigálhatnak. Azonban egyrészt már az addigi fennakadásoknak is van reálgazdasági áldozata, másrészt nem látszik, hogyan és mikor jöhet el a béke, így a kockázatok jelentősek ebben a forgatókönyvben.

A kormány növekedési pályája már jó eséllyel mehet a kukába

A 2026-os költségvetés tavaly nyári elfogadásakor abban még 4,1%-os idei növekedéssel számolt a kormány. Ez ugyan magasabb volt a piaci várakozásoknál, de nem tűnt irreálisnak, hiszen 2025 tavaszán még az elemzők is 3,3%-os növekedéssel számoltak átlagosan.

A 4% feletti GDP-bővülési tervét már a kormány is feladta, tavaly novemberben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a költségvetési hiánycél felülvizsgálatakor már 3,1%-os növekedési előrejelzésről beszélt. Ez szintén magasabb volt valamivel a piaci elemzők 2,7%-os várakozásánál, de nem volt irreálisan optimista.

Ebben a helyzetben érte a magyar gazdaságot a közel-keleti háború kitörése, ami jelentősen ronthatja a növekedési kilátásokat. Most a piaci elemzők sorra vizsgálják felül eddigi prognózisukat, illetve a múlt héten a jegybank is lejjebb húzta előrejelzését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tavaly decemberben jelzett 2,4% helyett most 1,7%-os GDP-bővülésre számít 2026-ban, ami jövőre 3%-ra gyorsulhat. Ez nagyjából megfelel a friss piaci várakozásoknak is, a háború kitörése óta az elemzők sorra jelentik be friss prognózisaikat.

Már egy rövid energiaár sokk is 0,5 százalékponttal ronthatja a növekedési kilátásokat, vagyis komoly lefelé mutató kockázat a közel-keleti konfliktus a magyar gazdaság szempontjából is

- hangsúlyozta Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának igazgatója legutóbbi elemzésükben.

Az OTP ennek megfelelően a korábbi 2,3%-ról 1,8%-ra rontotta a 2026-os növekedési előrejelzését még úgy is, hogy az elemzők továbbra sem számolnak elhúzódó energiaár-emelkedéssel: az alapforgatókönyvük az, hogy rövid és kezelhető lesz az árak utóbbi hetekben látott megugrása.

Nyilvánvalóan már a mostani helyzet is több milliárd euróval rontja a külkereskedelmi mérleget, ami várhatóan a folyó fizetési mérleget az eddigi enyhe többletéből nulla körüli szintig, esetleg kis deficitbe viheti le idén – írta nemrég publikált elemzésében az MBH Bank. Ez pedig szerintük a növekedési kilátásokat is visszavetheti, a korábbi 2-2,5%-ról másfél százalék környékére rontották a prognózisukat.

A 2026-os magyar GDP-növekedésre adott előrejelzések (%) Korábbi előrejelzés Friss előrejelzés ING Bank 2,3 1,7 MNB 2,4 1,7 MBH Bank 2,3 1,6 Unicredit Bank 2,1 1,1 OTP Bank 2,3 1,8 konszenzus (medián) 2,3 1,7 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Március elején a közel-keleti háború kitörésekor már másodszor vizsgálta felül növekedési előrejelzését Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint bizonytalanok a rövidtávú gazdasági kilátások, így már csak 1,7%-os GDP-bővülésre számítanak.

Még a többi elemzőnél is pesszimistábbak az Unicredit Bank szakértői, akik a napokban 1,1%-ra rontották idei növekedési várakozásukat. Friss elemzésükben hangsúlyozzák, hogy alapesetben a legtöbb közép-kelet-európai ország növekedése 2-3% között maradhat a háború ellenére is, de ebben jelentős lefelé mutató kockázatok vannak. Románia, Szlovákia és Magyarország esetében pedig külön kiemelik, hogy

a szükséges költségvetési kiigazítás foghatja vissza a növekedést a régió többi országához képest.

Az Unicredit szerint az egész régióban a belföldi kereslet lehet a növekedés elsőszámú motorja, ezt a háztartások fogyasztása mellett az uniós források gyorsabb lehívása is támogathatja, miközben az export kisebb ütemben bővülhet.

Lehet még rosszabb?

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője is kiemelte, hogy további lefelé mutató kockázatok vannak. Szerinte tartósan (2027-re átnyúlóan) és érdemben 100 dollár feletti olajár, illetve 80-100 eurót közelítő, vagy meghaladó gázár mellett a fent leírt magyar GDP és inflációs pálya is rosszabb lenne, és minden bizonnyal nem lehetne ilyen helyzetben a kamatemelést sem elkerülni idehaza.

Az OTP elemzői szerint amennyiben a háború tovább eszkalálódik és az energiaárak emelkednek, akkor akár

a stagflációs veszély is visszatérhet a magyar gazdaságba.

A jelenlegi 1,7%-os növekedési előrejelzést pozitív és negatív kockázatok is érintik. Egyrészt a fogyasztás bővülése az év elején támogathatja a gazdaságot, a második félévben pedig az export javulhat. Ugyanakkor a háborús helyzet inkább a lefelé mutató kockázatokat erősíti – emelte ki Virovácz Péter.

Az ING Bank szakembere hangsúlyozta, hogy az év elején a magyar ipar teljesítménye kellemes meglepetést okozott azzal, hogy két egymást követő hónapban növekedni tudott a termelés.

Egy alternatív forgatókönyv esetén, ha nagyobb és elhúzódó energiaár-sokk jön, akkor a közép-kelet-európai országok többségének növekedési üteme a 0-2% közötti sávba eshet vissza 2026-ban és 2027-ben is – vázolták fel az Unicredit Bank elemzői.

A fenti friss előrejelzések és lefelé mutató kockázatok ismeretében fennáll a veszélye annak, hogy az elmúlt évek visszafogott növekedése (gyakorlatilag stagnálása) után 2026-ban sem lódul meg jelentősen a magyar gazdaság, folytatódik a tendencia. Ez pedig gazdasági és pénzpiaci szempontból sem lenne jó forgatókönyv számunkra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images