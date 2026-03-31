Brutális rezsiszámlákra számítanak, figyelmeztetést adott ki a kőgazdag ország

Szingapúr áramtermelésének mintegy 95 százaléka importált földgázra épül. Emiatt az ország különösen kitett a közel-keleti kőolaj- és földgázkitermelés esetleges zavarainak. A hatóság közleménye szerint
a térségben tapasztalható kiterjedt termelési fennakadások elkerülhetetlenül áremelkedéshez vezetnek a fogyasztók számára.
Az EMA arra számít, hogy az energiahordozók ára belátható ideig magas marad. Előrejelzésük szerint az elkövetkező negyedévekben az áram- és a gázdíjak további, akár az eddigieknél is meredekebb emelkedése várható.
A szervezet közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében szorosan együttműködnek az iparági szereplőkkel. Ugyanakkor felszólították a háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy készüljenek fel a magasabb és egyre ingadozóbb energiaköltségekre.
Forrás: Reuters
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
