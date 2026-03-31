Csütörtöktől több ülőhellyel, hosszabb vonatokkal és plusz buszokkal közlekedik a MÁV

Az Országos Haváriaközpont is készül az ünnepi hosszú hétvégére, illetve a tavaszi szünet időszakára. Több állomáson és a diszpécserszolgálatoknál megerősített ügyelet fog működni az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, erre gyorsan bevethető tartalékszemélyzettel, tartalék szerelvényekkel, műszaki rendelkezésre állással és buszokkal készül a MÁV.
Nagyobb kapacitás a vasútvonalakon
A vonatok április 2-án, csütörtökön a pénteki, 3-án, nagypénteken szombati, 4-én és 5-én szombaton és vasárnap ünnepnapi, 6-án, húsvéthétfőn pedig vasárnapi, közlekedési rend szerint közlekednek. Április 7. keddtől ismét a munkanapi közlekedési rend lesz érvényben.
A távolsági forgalomban többlet kapacitás várható Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Gyoma, Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kaposvár, Mezőtúr, Miskolc, Nyíregyháza, Sárbogárd, Szeged, Szolnok, Pécs, Püspökladány és Záhony térségében. A GYSEV-vel együttműködve, a Savaria és Scarbantia InterCity vonatokon is megerősített közlekedés lesz Budapest és Szombathely, illetve Budapest és Sopron között.
Csütörtökön délután a megszokott járatok mellett mentesítővonatok is közlekednek Budapestről Pécsre.
Április 2-án a 16:05-kor és 18:05-kor a Déliből induló Mecsek InterCityk között indul a mentesítőjárat. A Kelenföldről 16:52-kor Kaposváron át Gyékényesre induló Somogy InterCityt (IC 826) kiegészítik közvetlen kocsikkal. Az így már Somogy-Zengő InterCityként közlekedő vonatot Dombóváron szétkapcsolják, a közvetlen pécsi rész Zengő IC-ként halad tovább, Pécsre 20:07-kor érkezik. A Zengő IC-re szerdától válthatók menetjegyek, a pécsi vonatrész minden kocsijában kötelező a helyjegy.
A turisztikai desztinációkon az ülőhelyek és a kerékpáros helyek számát is megemelik.
A balatoni és a Velencei-tavi várható nagy forgalom miatt a Balaton északi partján, Balatonfüredig közlekedő motorvonatokban egy egység helyett dupla FLIRT fog közlekedni, ezzel 400-ra nő az ülőhelyek számát vonatonként. A Déli pályaudvar és Tapolca között közlekedő vonatokon is többlet ülő- és kerékpárkapacitás várható. A Balaton déli partjára közlekedő személy- és InterCity-vonatok ülőhelyes és kerékpáros kapacitását szintén növelik.
A Bakonyba, Börzsönybe és a Tisza-tóhoz közlekedő vonatokon többlet, kerékpárszállításra alkalmas kocsikat közlekedtet a MÁV. A főbb budapesti pályaudvarokon, valamint a Tópart, Balaton InterCity és a Tisza-tó sebesvonaton diákmunkások, utasmenedzserek segítik a kerékpáros utasok utazását, a kerékpárok elhelyezését, illetve az utastájékoztatást.
Több buszt vet be a Volán
Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend a húsvéti hosszúhétvégén és környékén: április 1-jén szerdán munkanapi/hét utolsó tanítási napi, 2-án csütörtökön utolsó tanítási szünetes munkanapi, 3-án nagypénteken munkaszüneti napi, 4-én szombaton szabadnapi, 5-én húsvétvasárnap munkaszüneti napi, 6-án húsvét hétfőn első tanítási szünetes munkanap előtti munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok.
Csütörtöktől a jelentős utasforgalmú járatokon - Budapest és Balassagyarmat, Gyöngyös, Hévíz, Nagykanizsa, Salgótarján, Sümeg, Szekszárd, Szentes, Zalaegerszeg között, szükség esetén akár 3-4 busszal több indul. A turisztikai célpontokhoz, mint a Mátra, Bükk, Tisza-tó, Pilis, Budapest környéki hegyvidék, Börzsöny pedig szintén növelik a közlekedő buszok számát.
Ünnepi menetrend és felkészülés a HÉV-nél
A húsvéti hosszúhétvégén a HÉV vonalakon ünnepi menetrend szerint közlekednek a járatok. A H8-as és H9-es vonalakon - gödöllői HÉV - karbantartás miatt a vonatok indulási időpontjai módosulnak, de a hétvégi menetrenddel megegyező kapacitást biztosítanak.
Két vonal kivételével nincs pótlóbusszal tervezett vágányzár
A nyári szezonra való felkészülés jegyében foganatosított vágányzárak ütemezésénél figyelnek majd arra, hogy az ünnepi közlekedést ne befolyásolják, így az utasok zavartalanul tudjanak utazni. Befejezték a Balaton déli partját kiszolgáló 30-as vonal karbantartását, a Déli pályaudvar tavaszi nagykarbantartását, illetve a simontornyai Sió-híd javításai munkálatai is véget érnek, így nagycsütörtöktől ismét közvetlen lesz az eljutás Pécs és Kaposvár irányába.
Komplex pályakarbantartás miatt Aszód és Balassagyarmat között még április 24-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat az S780-as vonatok helyett. A 20-as számú vasútvonalon pedig májusig még pótlóbuszok közlekednek Veszprém és Ajka között, de csütörtökön, pénteken és hétfőn többlet autóbuszokkal a megnövekvő forgalom kiszolgálására.
A Déli körvasút építése miatt hétköznapokon Győr, Szombathely, Sopron felé közlekedő belföldi és nemzetközi InterCityk (Arrabona, Scarbantia, Savaria, Dráva, Mura) jellemzően Budapest-Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Hétvégente és munkaszüneti napokon azonban a vonatok eredeti menetrendjük szerint, a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak. Ez alapján 2-án, csütörtökön még Kelenföldön fordulnak az érintett vonatok, de a húsvéti hosszúhétvégén a Keleti pályaudvarig lehet utazni vagy felszállni.
Megvan a rákosrendezői terv: így születik újjá egy egész városrész
Eredményhirdetést tartott a Fővárosi Önkormányzat.
Jön a választás - Mi lesz a magyar tőzsdei cégekkel?
Megnéztük, hogy mire érdemes figyelni a befektetőknek.
Mocorognak a választók, a végén mozdulnak nagyot a közvélemény-kutatások?
Összegeztük a márciusi felmérések eredményeit.
Furcsa fejlesztés jelent meg az oroszok halálosztó drónjain: csúnyán átverték az ukrán légvédelmet?
Kettős célja lehet a fejlesztésnek.
Elérte az autósok fájdalomküszöbét a benzinár az Egyesült Államokban
Az iráni háború ára a kutakon.
Gyanús mozgást észleltek a NATO határán: hirtelen eltűntek az orosz Kaszták és a Podljotok
Úgy néz ki, megváltoztak a prioritások.
Megkezdődött a visszaszámlálás: mindenki a NASA történelmi küldetésére figyel
Hamarosan útnak indulnak.
Új szabályok a vállalati kötvények módosítására - mit kell tudni a tőkepiaci törvény legfrissebb változásairól?
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) módosítása 2026. február 14-én lépett hatályba, amely a vállalati kötvényekre vonatkozó eddigi szűk szabályozást lényegesen kiegész
Majdhogynem jobban fáj az iráni háború Trumpnak, mint Teheránnak
Majdnem minden idei előrejelzés borul Donald Trump iráni háborúja miatt, ami egyre zavarosabb, és egyre több körülötte a bizonytalanság. Erről beszélt Balásy Zsolt, a HOLD... The post Majdhog
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.