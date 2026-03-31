  • Megjelenítés
Gazdaság

Csütörtöktől több ülőhellyel, hosszabb vonatokkal és plusz buszokkal közlekedik a MÁV

Portfolio
A tavaszi szünetre való tekintettel már nagycsütörtök délutánjától megerősített járatokkal, tartalék járművekkel és több személyzettel készül a MÁV a húsvéti csúcsforgalomra a vasúton, a héveken és az autóbuszokon is. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy előre megváltják jegyeiket – például a MÁVPlusz applikációban, ahol 15%-kal olcsóbban lehet a belföldi vonat- és buszjegyeket, kerékpárjegyeket és helyjegyeket megváltani - írja közleményében a MÁV.

Az Országos Haváriaközpont is készül az ünnepi hosszú hétvégére, illetve a tavaszi szünet időszakára. Több állomáson és a diszpécserszolgálatoknál megerősített ügyelet fog működni az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, erre gyorsan bevethető tartalékszemélyzettel, tartalék szerelvényekkel, műszaki rendelkezésre állással és buszokkal készül a MÁV.

Nagyobb kapacitás a vasútvonalakon

A vonatok április 2-án, csütörtökön a pénteki, 3-án, nagypénteken szombati, 4-én és 5-én szombaton és vasárnap ünnepnapi, 6-án, húsvéthétfőn pedig vasárnapi, közlekedési rend szerint közlekednek. Április 7. keddtől ismét a munkanapi közlekedési rend lesz érvényben.

A  távolsági forgalomban többlet kapacitás várható Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Gyoma, Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kaposvár, Mezőtúr, Miskolc, Nyíregyháza, Sárbogárd, Szeged, Szolnok, Pécs, Püspökladány és Záhony térségében. A GYSEV-vel együttműködve, a Savaria és Scarbantia InterCity vonatokon is megerősített közlekedés lesz Budapest és Szombathely, illetve Budapest és Sopron között.

Csütörtökön délután a megszokott járatok mellett mentesítővonatok is közlekednek Budapestről Pécsre.

Még több Gazdaság

Április 2-án a 16:05-kor és 18:05-kor a Déliből induló Mecsek InterCityk között indul a mentesítőjárat. A Kelenföldről 16:52-kor Kaposváron át Gyékényesre induló Somogy InterCityt (IC 826) kiegészítik közvetlen kocsikkal. Az így már Somogy-Zengő InterCityként közlekedő vonatot Dombóváron szétkapcsolják, a közvetlen pécsi rész Zengő IC-ként halad tovább, Pécsre 20:07-kor érkezik. A Zengő IC-re szerdától válthatók menetjegyek, a pécsi vonatrész minden kocsijában kötelező a helyjegy.

A turisztikai desztinációkon az ülőhelyek és a kerékpáros helyek számát is megemelik.

A balatoni és a Velencei-tavi várható nagy forgalom miatt a Balaton északi partján, Balatonfüredig közlekedő motorvonatokban egy egység helyett dupla FLIRT fog közlekedni, ezzel 400-ra nő az ülőhelyek számát vonatonként. A Déli pályaudvar és Tapolca között közlekedő vonatokon is többlet ülő- és kerékpárkapacitás várható. A Balaton déli partjára közlekedő személy- és InterCity-vonatok ülőhelyes és kerékpáros kapacitását szintén növelik.

A Bakonyba, Börzsönybe és a Tisza-tóhoz közlekedő vonatokon többlet, kerékpárszállításra alkalmas kocsikat közlekedtet a MÁV. A főbb budapesti pályaudvarokon, valamint a Tópart, Balaton InterCity és a Tisza-tó sebesvonaton diákmunkások, utasmenedzserek segítik a kerékpáros utasok utazását, a kerékpárok elhelyezését, illetve az utastájékoztatást.

Több buszt vet be a Volán

Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend a húsvéti hosszúhétvégén és környékén: április 1-jén szerdán munkanapi/hét utolsó tanítási napi, 2-án csütörtökön utolsó tanítási szünetes munkanapi, 3-án nagypénteken munkaszüneti napi, 4-én szombaton szabadnapi, 5-én húsvétvasárnap munkaszüneti napi, 6-án húsvét hétfőn első tanítási szünetes munkanap előtti munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok.

Csütörtöktől a jelentős utasforgalmú járatokon - Budapest és Balassagyarmat, Gyöngyös, Hévíz, Nagykanizsa, Salgótarján, Sümeg, Szekszárd, Szentes, Zalaegerszeg között, szükség esetén akár 3-4 busszal több indul. A turisztikai célpontokhoz, mint a Mátra, Bükk, Tisza-tó, Pilis, Budapest környéki hegyvidék, Börzsöny pedig szintén növelik a közlekedő buszok számát.

Ünnepi menetrend és felkészülés a HÉV-nél

A húsvéti hosszúhétvégén a HÉV vonalakon ünnepi menetrend szerint közlekednek a járatok. A H8-as és H9-es vonalakon - gödöllői HÉV - karbantartás miatt a vonatok indulási időpontjai módosulnak, de a hétvégi menetrenddel megegyező kapacitást biztosítanak.

Két vonal kivételével nincs pótlóbusszal tervezett vágányzár

A nyári szezonra való felkészülés jegyében foganatosított vágányzárak ütemezésénél figyelnek majd arra, hogy az ünnepi közlekedést ne befolyásolják, így az utasok zavartalanul tudjanak utazni. Befejezték a Balaton déli partját kiszolgáló 30-as vonal karbantartását, a Déli pályaudvar tavaszi nagykarbantartását, illetve a simontornyai Sió-híd javításai munkálatai is véget érnek, így nagycsütörtöktől ismét közvetlen lesz az eljutás Pécs és Kaposvár irányába.

Komplex pályakarbantartás miatt Aszód és Balassagyarmat között még április 24-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat az S780-as vonatok helyett. A 20-as számú vasútvonalon pedig májusig még pótlóbuszok közlekednek Veszprém és Ajka között, de csütörtökön, pénteken és hétfőn többlet autóbuszokkal a megnövekvő forgalom kiszolgálására.

Déli körvasút építése miatt hétköznapokon Győr, Szombathely, Sopron felé közlekedő belföldi és nemzetközi InterCityk (Arrabona, Scarbantia, Savaria, Dráva, Mura) jellemzően Budapest-Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Hétvégente és munkaszüneti napokon azonban a vonatok eredeti menetrendjük szerint, a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak. Ez alapján 2-án, csütörtökön még Kelenföldön fordulnak az érintett vonatok, de a húsvéti hosszúhétvégén a Keleti pályaudvarig lehet utazni vagy felszállni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility