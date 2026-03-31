Csütörtöktől több ülőhellyel, hosszabb vonatokkal és plusz buszokkal közlekedik a MÁV

A tavaszi szünetre való tekintettel már nagycsütörtök délutánjától megerősített járatokkal, tartalék járművekkel és több személyzettel készül a MÁV a húsvéti csúcsforgalomra a vasúton, a héveken és az autóbuszokon is. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy előre megváltják jegyeiket – például a MÁVPlusz applikációban, ahol 15%-kal olcsóbban lehet a belföldi vonat- és buszjegyeket, kerékpárjegyeket és helyjegyeket megváltani - írja közleményében a MÁV.

Az Országos Haváriaközpont is készül az ünnepi hosszú hétvégére, illetve a tavaszi szünet időszakára. Több állomáson és a diszpécserszolgálatoknál megerősített ügyelet fog működni az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére, erre gyorsan bevethető tartalékszemélyzettel, tartalék szerelvényekkel, műszaki rendelkezésre állással és buszokkal készül a MÁV.

Nagyobb kapacitás a vasútvonalakon

A vonatok április 2-án, csütörtökön a pénteki, 3-án, nagypénteken szombati, 4-én és 5-én szombaton és vasárnap ünnepnapi, 6-án, húsvéthétfőn pedig vasárnapi, közlekedési rend szerint közlekednek. Április 7. keddtől ismét a munkanapi közlekedési rend lesz érvényben.

A távolsági forgalomban többlet kapacitás várható Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Gyoma, Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kaposvár, Mezőtúr, Miskolc, Nyíregyháza, Sárbogárd, Szeged, Szolnok, Pécs, Püspökladány és Záhony térségében. A GYSEV-vel együttműködve, a Savaria és Scarbantia InterCity vonatokon is megerősített közlekedés lesz Budapest és Szombathely, illetve Budapest és Sopron között.

Csütörtökön délután a megszokott járatok mellett mentesítővonatok is közlekednek Budapestről Pécsre.

Április 2-án a 16:05-kor és 18:05-kor a Déliből induló Mecsek InterCityk között indul a mentesítőjárat. A Kelenföldről 16:52-kor Kaposváron át Gyékényesre induló Somogy InterCityt (IC 826) kiegészítik közvetlen kocsikkal. Az így már Somogy-Zengő InterCityként közlekedő vonatot Dombóváron szétkapcsolják, a közvetlen pécsi rész Zengő IC-ként halad tovább, Pécsre 20:07-kor érkezik. A Zengő IC-re szerdától válthatók menetjegyek, a pécsi vonatrész minden kocsijában kötelező a helyjegy.

A turisztikai desztinációkon az ülőhelyek és a kerékpáros helyek számát is megemelik.

A balatoni és a Velencei-tavi várható nagy forgalom miatt a Balaton északi partján, Balatonfüredig közlekedő motorvonatokban egy egység helyett dupla FLIRT fog közlekedni, ezzel 400-ra nő az ülőhelyek számát vonatonként. A Déli pályaudvar és Tapolca között közlekedő vonatokon is többlet ülő- és kerékpárkapacitás várható. A Balaton déli partjára közlekedő személy- és InterCity-vonatok ülőhelyes és kerékpáros kapacitását szintén növelik.

A Bakonyba, Börzsönybe és a Tisza-tóhoz közlekedő vonatokon többlet, kerékpárszállításra alkalmas kocsikat közlekedtet a MÁV. A főbb budapesti pályaudvarokon, valamint a Tópart, Balaton InterCity és a Tisza-tó sebesvonaton diákmunkások, utasmenedzserek segítik a kerékpáros utasok utazását, a kerékpárok elhelyezését, illetve az utastájékoztatást.

Több buszt vet be a Volán

Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend a húsvéti hosszúhétvégén és környékén: április 1-jén szerdán munkanapi/hét utolsó tanítási napi, 2-án csütörtökön utolsó tanítási szünetes munkanapi, 3-án nagypénteken munkaszüneti napi, 4-én szombaton szabadnapi, 5-én húsvétvasárnap munkaszüneti napi, 6-án húsvét hétfőn első tanítási szünetes munkanap előtti munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok.

Csütörtöktől a jelentős utasforgalmú járatokon - Budapest és Balassagyarmat, Gyöngyös, Hévíz, Nagykanizsa, Salgótarján, Sümeg, Szekszárd, Szentes, Zalaegerszeg között, szükség esetén akár 3-4 busszal több indul. A turisztikai célpontokhoz, mint a Mátra, Bükk, Tisza-tó, Pilis, Budapest környéki hegyvidék, Börzsöny pedig szintén növelik a közlekedő buszok számát.

Ünnepi menetrend és felkészülés a HÉV-nél

A húsvéti hosszúhétvégén a HÉV vonalakon ünnepi menetrend szerint közlekednek a járatok. A H8-as és H9-es vonalakon - gödöllői HÉV - karbantartás miatt a vonatok indulási időpontjai módosulnak, de a hétvégi menetrenddel megegyező kapacitást biztosítanak.

Két vonal kivételével nincs pótlóbusszal tervezett vágányzár

A nyári szezonra való felkészülés jegyében foganatosított vágányzárak ütemezésénél figyelnek majd arra, hogy az ünnepi közlekedést ne befolyásolják, így az utasok zavartalanul tudjanak utazni. Befejezték a Balaton déli partját kiszolgáló 30-as vonal karbantartását, a Déli pályaudvar tavaszi nagykarbantartását, illetve a simontornyai Sió-híd javításai munkálatai is véget érnek, így nagycsütörtöktől ismét közvetlen lesz az eljutás Pécs és Kaposvár irányába.

Komplex pályakarbantartás miatt Aszód és Balassagyarmat között még április 24-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat az S780-as vonatok helyett. A 20-as számú vasútvonalon pedig májusig még pótlóbuszok közlekednek Veszprém és Ajka között, de csütörtökön, pénteken és hétfőn többlet autóbuszokkal a megnövekvő forgalom kiszolgálására.

A Déli körvasút építése miatt hétköznapokon Győr, Szombathely, Sopron felé közlekedő belföldi és nemzetközi InterCityk (Arrabona, Scarbantia, Savaria, Dráva, Mura) jellemzően Budapest-Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek. Hétvégente és munkaszüneti napokon azonban a vonatok eredeti menetrendjük szerint, a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak. Ez alapján 2-án, csütörtökön még Kelenföldön fordulnak az érintett vonatok, de a húsvéti hosszúhétvégén a Keleti pályaudvarig lehet utazni vagy felszállni.

