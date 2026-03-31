  • Megjelenítés
Egy hónapja tart a háború és már nagyon csúnya jövő várhat a németekre
Gazdaság

Portfolio
Jelentősen rontották Németország gazdasági kilátásait a vezető gazdaságkutató intézetek: a 2026-os növekedési előrejelzést a korábbi 1,3 százalékról 0,6 százalékra vágták, miközben az iráni háború miatt megugró energiaárak az inflációs pályát is érdemben feljebb tolták. A szerdán hivatalosan bemutatandó prognózis szerint nemcsak a növekedés maradhat gyenge a következő években, hanem az árnyomás is tartósabban magas szinten ragadhat.

Németország vezető gazdaságkutató intézetei a korábbinál jóval borúsabban látják a német gazdaság kilátásait: a 2026-os növekedési előrejelzést a tavaly szeptemberi 1,3 százalékról 0,6 százalékra vágták vissza, elsősorban azért, mert az iráni háború nyomán megemelkedő energiaárak tovább erősítik az inflációs nyomást. Erről a Reutersnek a jelentést ismerő források beszéltek kedden.

A Handelsblatt német üzleti napilap szintén arról számolt be, hogy az új előrejelzés 0,6 százalékos GDP-növekedéssel számol 2026-ra.

A források szerint az intézetek a 2027-es növekedési várakozásukat is lefelé módosították: a korábbi 1,4 százalék helyett már csak 0,9 százalékos bővülést várnak.

A gyengébb prognózisok az iráni konfliktus gazdasági következményeit tükrözik, tették hozzá a források.

Még több Gazdaság

Az inflációs előrejelzéseket szintén feljebb húzták.

Az intézetek immár arra számítanak, hogy az áremelkedés üteme idén és jövőre egyaránt 2,8 százalék lesz.

Korábban 2026-ra 2,0, 2027-re pedig 2,3 százalékos inflációval számoltak.

A frissített előrejelzéseket szerdán mutatják be hivatalosan Berlinben. A dokumentum fontos támpontot ad a kormány gazdaságpolitikai tervezéséhez, így például az adóbevételi várakozások kialakításához is.

A jelentést öt meghatározó német gazdaságkutató intézet készítette közösen: az esseni RWI, a müncheni Ifo Intézet, a kieli IfW, a hallei IWH és a berlini DIW.

A kormány felülvizsgált gazdasági prognózisát ezekre a számításokra alapozva különösen nagy figyelem övezi, miközben Berlin továbbra is komoly gazdasági kihívásokkal néz szembe a következő években.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility