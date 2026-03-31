Életveszélyes helyzet alakult ki a szomszédos hegyvidéken: drámai figyelmeztetést adtak ki a mentőcsapatok

Az elmúlt napok extrém méretű havazása súlyos vészhelyzetet eredményezett a Tátra lengyelországi oldalán, ezért további értesítésig lezárták a Tátrai Nemzeti Park teljes területét - írja Facebook-posztjában a Mozgásvilág.

A park szakemberei szerint jelenleg

hármas fokozatú lavinaveszély van,

a hó súlya alatt fák és ágak törhetnek le, illetve az erős szél miatt veszélyes hófúvások alakulhatnak ki, melyek miatt még a völgyekben tartózkodni is kockázatos, a magashegyekben pedig életveszélyes körülmények uralkodnak.

A hegyimentő szolgálat is nyomatékosan kéri:

most senki ne induljon útnak a hegyekbe.

