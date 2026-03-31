Erre a világon még nem volt példa – Magyarországon indulhat az endometriózis új típusú kezelésének tesztelése
A Semmelweis Egyetem kutatóinak legújabb elemzése szerint a tudatos táplálkozás és a megfelelő életmód jelentősen csökkentheti az endometriózissal élők fájdalmait, és javíthatja életminőségüket. Bár a mozgás, a stresszkezelés és a diéta nem helyettesíti az orvosi terápiát, kiegészítő kezelésként hatékonyan támogathatja a betegek állapotának javulását. A Semmelweis Egyetem kutatói hamarosan a világon elsőként kezdik el vizsgálni egy új, böjtöt utánzó étrend hatásait a betegség kapcsán – írják egy, a Nutrients folyóiratban megjelent elemzésben.

Az endometriózis a fogamzóképes korú nők mintegy tíz százalékát érintő krónikus, gyulladásos betegség. Kialakulásakor a méhnyálkahártyához hasonló szövetek jelennek meg a méhen kívül. Ez a menstruációs ciklushoz igazodva erős fájdalmat, kismedencei panaszokat, fáradtságot, gyakran még meddőséget is okozhat.

A nemzetközi szakirodalmat összegző publikáció többek között egy új, egyelőre vizsgálati fázisban lévő táplálkozási irányt, az úgynevezett böjtöt utánzó étrendet (Fasting-Mimicking Diet, FMD) is elemez. Ez egy növényi alapú, csökkentett kalóriabevitellel járó, ötnapos diéta, amely teljes koplalás nélkül indítja el a szervezetben a böjthöz hasonló élettani és sejtregenerációs folyamatokat.

Mivel más krónikus gyulladásos és anyagcsere-betegségek – például a 2-es típusú cukorbetegség – esetén az FMD már bizonyította jótékony hatását,

a hazai szakemberek kidolgozták a klinikai vizsgálat protokollját, és a világon elsőként fogják tudományosan tesztelni ezt az étrendet az endometriózis és más nőgyógyászati betegségek kezelésében.

Az elemzés arra is rámutat, hogy a rendszeres – legalább heti háromszor végzett, összesen minimum 150 perces – testmozgás kedvezően hat a hormonrendszerre és a fájdalomérzet idegrendszeri feldolgozására. A klinikai vizsgálatok alapján a jóga, a nyújtó és erősítő gyakorlatok, a kardióedzések, valamint a különféle relaxációs technikák mind mérhetően enyhítik a panaszokat. Boroncsok Dóra, a tanulmány első szerzője ugyanakkor kiemelte:

az életmódbeli változtatások nem váltják ki az orvosi kezelést, csupán kiegészítik azt.

Az elemzés felhívja a figyelmet a mediterrán étrend fontosságára is: a táplálkozási forma zöldségekben, gyümölcsökben, teljes értékű gabonákban, halakban és olívaolajban gazdag, miközben a vörös és a feldolgozott húsok fogyasztását háttérbe szorítja. A módszer bizonyítottan csökkenti a fájdalmat és javítja az emésztőrendszeri tüneteket. Ezzel szemben a gyulladást fokozó, vörös húsokban gazdag étrend növelheti a betegség kockázatát.

A tünetek enyhítésében a megfelelő vitaminok és ásványi anyagok – többek között a C-, E- és D-vitamin, az omega-3 zsírsavak, a magnézium és a cink – pótlása is hasznos lehet. A gyógyulási folyamat részét képezi továbbá a pihentető alvás, a stresszkezelés, az alkoholfogyasztás mérséklése, valamint a hormonrendszert megzavaró vegyi anyagok kerülése. Sobel Gábor, a tanulmány másik szerzője elmondta: bár az életmódváltás nem csodaszer, valódi lehetőséget ad a betegek állapotának javítására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

