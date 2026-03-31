Félelmetes ütemben hódít egy illegális árucikk: a magyar hatóságok is kíméletlen vadászatot indítottak

Egyre súlyosabb problémával néz szembe a vape-ek európai piaca: a termékek csaknem felét a szürke- vagy feketekereskedelem adja – derült ki a Fraunhofer IIS tanulmányából, amely első ízben vizsgálta átfogóan a piaci struktúrákat, az ellátási láncokat és a származási országokat. A szabályozatlan termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2,56 ezer milliárd forintot), és becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti. Jelzésértékű, hogy az érintett termékek mintegy 90 százaléka Kínából származik.

Az e-cigaretták európai piacának közel felét, hozzávetőleg 6,6 milliárd euró értékben a szabályozatlan kereskedelem teszi ki – hívta fel a figyelmet Uwe Veres-Homm, a Fraunhofer IIS kockázat- és telephelyelemzési vezetője az elemzésben. Ide tartoznak mindazok feketepiaci termékek, amelyek hatóságilag bevizsgálatlanok, eredetük nem egyértelmű vagy sértik

az engedélyezési követelményeket,

a jelölési előírásokat,

a nemzeti adózási szabályokat.

Ezen belül 35 százalékos szeletet hasít ki az illegális kereskedelem, míg mintegy 13 százalék az engedély nélküli vagy adózatlan termékek magánimportjához köthető. Elemzéseik szerint

az Európába szánt e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából származik.

Az állami költségvetések éves szinten több millió euró bevételtől esnek el: csak Németországban a becsült adókiesés 2024-ben mintegy 119 millió euró volt. A szakterületet kereskedelmi és ellátási lánc-elemzések, vámstatisztikák és piaci szegmentáció alapján tanulmányozó Fraunhofer várakozásai szerint a szabályozatlan európai vape-piac tovább növekszik, éves szinten 8,6 százalékos ütemben.

A kutatóintézet 2030-ra 10,8 milliárd eurós szürke- és feketepiaci volument prognosztizál Európában.

Ellátási láncok és elosztóközpontok

Az EU-ba irányuló vape-import fő forrása tehát Kína, amelyen belül Sencsen számít meghatározó központnak. A kínai e-cigaretta-előállítás 72 százaléka itt zajlik, a gyártók 70 százaléka itteni telephellyel is működik. A tanulmány készítői rávilágítottak, hogy az európai terjesztésben Németország, Hollandia és Belgium számít kulcsfontosságú elosztóközpontnak. Innen a szállítmányokat gyakran teherautókra rakják át, és a schengeni övezeten belül a kevésbé szigorú ellenőrzést kihasználva terítik Európa-szerte.

Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy az illegális termékek bekerüljenek a belső piacra, és elkerüljék az ellenőrzést. Különösen problémás a Kínából naponta érkező áruk mennyisége:

az Európai Bizottság szerint tavaly naponta mintegy 12 millió csomag érkezett az EU-ba

– jelentősen több, mint a megelőző két évben. A fogyasztók egyre gyakrabban rendelnek közvetlenül a Távol-Keletről.

„A szabályozatlan forrásból származó e-cigaretták megkerülik a fogyasztóvédelmet és a minőségellenőrzést, miközben rendkívül nyereségesek az illegális gyártók számára” – mondja Horst Manner-Romberg, a Fraunhofer IIS-szel együttműködő az MRU tanácsadócég ügyvezető igazgatója. „Az EU belső piacán fennálló árkülönbségek ösztönzik a csempészetet és a szomszédos országokból történő ÁFA-visszaigénylést is, óriási nyomást helyezve a legális szereplőkre” – tette hozzá.

Akaratlan közreműködő lett a logisztika

„Az ízesített vape-ek hagyományos csomagokban jutnak el az EU-ba. Ami ártalmatlan küldeménynek tűnik, az valójában milliárdos árnyékpiaccá áll össze” – mutatott rá Rico Back, a tanulmányt megrendelő SKR tanácsadócég ügyvezető partnere. Hozzátette:

a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt negatív hatás hatalmas, a logisztika pedig akaratlanul a probléma középpontjába kerül.

A hazai helyzet

Magyarországon nikotintartalmú termékek kizárólag nemzeti dohányboltban értékesíthetőek, mivel ezek megfelelnek a hazai és az EU szigorú biztonsági, minőségbiztosítási és korhatárvédelmi előírásainak – hangsúlyozza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Ízesített elektronikus cigaretta azonban sem ilyen üzletben, sem online nem árulható. Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nemcsak adóhatósági következményei vannak, hiszen az árusítók – NAV eljárás és bírságolás mellett – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság mértéke magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyek esetében 5 millió forinttól akár 500 millió forintig terjedhet – teszi hozzá a hatóság. A NAV nemrég egy közösségi portálon hirdető illegális vape-kereskedőt buktatott le egy próbavásárlás során, a férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás elkövetése miatt indítottak büntetőeljárást. A módszerről legutóbb a Portfolio AI in Business konferenciáján, az egyik kerekasztalbeszélgetésen is szó esett.

