Félelmetes ütemben hódít egy illegális árucikk: a magyar hatóságok is kíméletlen vadászatot indítottak
Félelmetes ütemben hódít egy illegális árucikk: a magyar hatóságok is kíméletlen vadászatot indítottak

Egyre súlyosabb problémával néz szembe a vape-ek európai piaca: a termékek csaknem felét a szürke- vagy feketekereskedelem adja – derült ki a Fraunhofer IIS tanulmányából, amely első ízben vizsgálta átfogóan a piaci struktúrákat, az ellátási láncokat és a származási országokat. A szabályozatlan termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2,56 ezer milliárd forintot), és becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti. Jelzésértékű, hogy az érintett termékek mintegy 90 százaléka Kínából származik.

Az e-cigaretták európai piacának közel felét, hozzávetőleg 6,6 milliárd euró értékben a szabályozatlan kereskedelem teszi ki – hívta fel a figyelmet Uwe Veres-Homm, a Fraunhofer IIS kockázat- és telephelyelemzési vezetője az elemzésben. Ide tartoznak mindazok feketepiaci termékek, amelyek hatóságilag bevizsgálatlanok, eredetük nem egyértelmű vagy sértik

  • az engedélyezési követelményeket,
  • a jelölési előírásokat,
  • a nemzeti adózási szabályokat.

Ezen belül 35 százalékos szeletet hasít ki az illegális kereskedelem, míg mintegy 13 százalék az engedély nélküli vagy adózatlan termékek magánimportjához köthető. Elemzéseik szerint

az Európába szánt e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából származik.

Az állami költségvetések éves szinten több millió euró bevételtől esnek el: csak Németországban a becsült adókiesés 2024-ben mintegy 119 millió euró volt. A szakterületet kereskedelmi és ellátási lánc-elemzések, vámstatisztikák és piaci szegmentáció alapján tanulmányozó Fraunhofer várakozásai szerint a szabályozatlan európai vape-piac tovább növekszik, éves szinten 8,6 százalékos ütemben.

Trump úgy érzi, cserben hagyták – Nem sok jót ígért európai szövetségeseinek

Megdöbbentő felfedezés rázta meg a napelemeseket: milliók múlhatnak egy rossz döntésen

Lépéskényszerben a magyar KKV-k: Székesfehérvárra látogat a Portfolio üzleti fóruma

A kutatóintézet 2030-ra 10,8 milliárd eurós szürke- és feketepiaci volument prognosztizál Európában.

Ellátási láncok és elosztóközpontok

Az EU-ba irányuló vape-import fő forrása tehát Kína, amelyen belül Sencsen számít meghatározó központnak. A kínai e-cigaretta-előállítás 72 százaléka itt zajlik, a gyártók 70 százaléka itteni telephellyel is működik. A tanulmány készítői rávilágítottak, hogy az európai terjesztésben Németország, Hollandia és Belgium számít kulcsfontosságú elosztóközpontnak. Innen a szállítmányokat gyakran teherautókra rakják át, és a schengeni övezeten belül a kevésbé szigorú ellenőrzést kihasználva terítik Európa-szerte.

Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy az illegális termékek bekerüljenek a belső piacra, és elkerüljék az ellenőrzést. Különösen problémás a Kínából naponta érkező áruk mennyisége:

az Európai Bizottság szerint tavaly naponta mintegy 12 millió csomag érkezett az EU-ba

– jelentősen több, mint a megelőző két évben. A fogyasztók egyre gyakrabban rendelnek közvetlenül a Távol-Keletről.

„A szabályozatlan forrásból származó e-cigaretták megkerülik a fogyasztóvédelmet és a minőségellenőrzést, miközben rendkívül nyereségesek az illegális gyártók számára” – mondja Horst Manner-Romberg, a Fraunhofer IIS-szel együttműködő az MRU tanácsadócég ügyvezető igazgatója. „Az EU belső piacán fennálló árkülönbségek ösztönzik a csempészetet és a szomszédos országokból történő ÁFA-visszaigénylést is, óriási nyomást helyezve a legális szereplőkre” – tette hozzá.

Akaratlan közreműködő lett a logisztika

„Az ízesített vape-ek hagyományos csomagokban jutnak el az EU-ba. Ami ártalmatlan küldeménynek tűnik, az valójában milliárdos árnyékpiaccá áll össze” – mutatott rá Rico Back, a tanulmányt megrendelő SKR tanácsadócég ügyvezető partnere. Hozzátette:

a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt negatív hatás hatalmas, a logisztika pedig akaratlanul a probléma középpontjába kerül.

A hazai helyzet

Magyarországon nikotintartalmú termékek kizárólag nemzeti dohányboltban értékesíthetőek, mivel ezek megfelelnek a hazai és az EU szigorú biztonsági, minőségbiztosítási és korhatárvédelmi előírásainak – hangsúlyozza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Ízesített elektronikus cigaretta azonban sem ilyen üzletben, sem online nem árulható. Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nemcsak adóhatósági következményei vannak, hiszen az árusítók – NAV eljárás és bírságolás mellett – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság mértéke magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyek esetében 5 millió forinttól akár 500 millió forintig terjedhet – teszi hozzá a hatóság. A NAV nemrég egy közösségi portálon hirdető illegális vape-kereskedőt buktatott le egy próbavásárlás során, a férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás elkövetése miatt indítottak büntetőeljárást. A módszerről legutóbb a Portfolio AI in Business konferenciáján, az egyik kerekasztalbeszélgetésen is szó esett.

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
