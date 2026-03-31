Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Szokatlannak mondható ármozgások történtek február végén a magyar villamosenergia-ellátás biztonsága szempontjából kiemelten fontos kiegyenlítő szabályozási energia piacon. Február 27-én és 28-án a negatív irányú kiegyenlítő szabályozási energia átlagárában jelentős áremelkedés volt tapasztalható, miközben az igénybe vett kiegyenlítő szabályozási energia mennyisége minimális mértékű volt, és a kiugró árszint kialakulása a beadott ajánlatok alapján sem volt várható. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vizsgálja az esetet, illetve az azt lehetségesen előidéző gyanús piaci magatartást.

A fizikai törvényszerűségek miatt a villamosenergia-rendszerben a termelésnek (ellátásnak) és felhasználásnak folyamatosan egyensúlyban kell lennie a stabil működés biztosítása érdekében. Azért, hogy ez így legyen, a termelés és a fogyasztás várható nagyságát is előre meg kell tervezni, de ezektől a menetrendektől többféle, akár hirtelen felmerülő ok (például műszaki, időjárási tényezők) miatt jelentősen eltérhetnek a valós értékek.

Ezeknek az eltéréseknek az eltüntetését, vagyis

a rendszer kiegyensúlyozását szolgálja a kiegyenlítő energia,



amelyet a rendszerirányító (MAVIR) szerez be a kifejezetten erre szolgáló, aukciós alapon működő piacon az erre alkalmas szereplőktől (jellemzően gázerőművek, aggregátorok, akkumulátoros energiatárolók).

Ha a rendszerben

a szükségesnél kevesebb energia van, akkor a rendszerirányító pozitív (fel irányú) kiegyenlítő energiát szerez be a termelés növelése vagy a fogyasztás csökkentése által,

ha pedig többlet van a rendszerben, akkor az erőművi termelés csökkentésével vagy a fogyasztás növelésével negatív (le irányú) kiegyenlítő szabályozási energia aktiválásával "veszi ki" ezt a többletet a rendszerből.

Több ok miatt úgy alakult, hogy hagyományosan a leszabályozási, vagyis negatív irányú kiegyenlítő szabályozási energia ára jóval alacsonyabb, mint a felszabályozási energiáé.

Ez olyannyira igaz, hogy például decemberben és januárban a negatív irányú szabályozás havi költsége összességében pozitív előjelű volt a rendszerirányító számára, vagyis

a MAVIR-nak nem kellett fizetnie érte, sőt bevétele is származott belőle

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kimutatása szerint.

Ezzel együtt bizonyos jelentős negatív leszabályozási igényű időszakokban a negatív szabályozás is jókora költséget generálhat a rendszerirányítónak.

Pontosan ez történt február utolsó napjaiban is, amikor több negyedórában a negatív irányú kiegyenlítő szabályozási energia átlagárában jelentős áremelkedés volt tapasztalható, miközben az igénybe vett kiegyenlítő szabályozási energia mennyisége minimális volt.

Az érintett időszakokban jóval 20 000 euró/megawattóra (MWh) - akkori árfolyamon 7,5 millió forint/MWh - fölötti árszintek is kialakultak, ami a beadott ajánlatok alapján sem volt várható (bár az európai uniós rendszerirányítói szervezet, az ENTSO-E transparency platformján elérhető adatok szerint akkoriban befutott néhány egészen magas árajánlat is).

A MAVIR a témában a piaci szereplőknek kiküldött tájékoztatója szerint

a február 27-i és 28-i üzleti napokon tapasztalt jelenség mögött gyanús piaci magatartást vélelmez.

A rendszerirányító feladatkörének megfelelően, az előzetes adatok, valamint több piaci szereplőtől érkezett megkeresés alapján kivizsgálta az esetet, felszólította az okozót a kifogásolt piaci magatartás megszüntetésére, és értesítési kötelezettségének eleget téve felvette a kapcsolatot a MEKH-hel.

A rendszerirányító az ügyben a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU (REMIT) rendeletnek és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően járt el, mely szerint a rendszerirányítónak folyamatosan nyomon kell követnie és elemeznie kell az általa szervezett piacokon bonyolított, nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó ügyleteket, és értesítési kötelezettsége van a piacfelügyeleti szerv (MEKH) felé.

A MEKH vizsgálja a szóban forgó esetet, és amennyiben piaci visszaélés gyanúja merül fel, szükség szerint piacintegritási eljárást indít

- tudtuk meg a Hivataltól.

A MEKH 2021-ben már foglalkozott a problémával piacfelügyeleti tevékenysége keretében, miután a kiegyenlítő energiaárak gyors és nagymértékű emelkedését tapasztalta. Akkor a Hivatal feltáró elemzés, illetve jelentős piaci erő eljárás keretében vizsgálta az áremelkedést, és megállapította, hogy a kiegyenlítő szabályozási piac részpiacai nagyon koncentráltak, a szereplők olyan nagy piaci részesedéssel bírnak, amely lehetőséget ad erőfölényes árazásra.

Ennek megakadályozására akkor

úgynevezett iparági határköltség alapú árképzést írt elő határozatában a piac egészére vonatkozóan.

A 2021-ben hozott MEKH-határozat a kiegyenlítő szabályozási piac szerkezete, koncentráltsága és egyéb mutatók alapján limitárakat állapít meg a szabályozási energia piacokra vonatkozóan, a piaci erőfölényes árazás kialakulásának elkerülése érdekében, ami magas piaci koncentráció és kiugró energiaárak esetén érvényesül.

A Hivatal akkor arról is döntött, hogy ha egy szabályozásienergia-szolgáltató költségei mégis meghaladnák a hivatal által meghatározott - rendszeresen felülvizsgált - iparági határköltség nagyságát, akkor költségkompenzációs eljárásban igényelheti a teljes költsége megtérítését. Így a kötelezés a MEKH szerint minden piaci szereplő számára mindig biztosítja a költségek megtérülését, csak a piaci erőfölényes árazás lehetőségét korlátozza.

Ehhez kapcsolódik, hogy a kormány 2022 végén 13%-os, majd 2023-ban 10%-ra mérséklődő kulcsú extraprofitadót vetett ki a kiegyenlítő energiát nyújtó, jellemzően gázerőművekre, az ebből származó 40-40 milliárd forintos éves bevételből pedig azokat a gáz- és árampiaci elosztó cégeket kompenzálta, amelyek számára különösen fájdalmas volt, hogy a kormány a magas energiaár környezetben sem engedte emelni 2023-ban a rendszerhasználati díjakat. (A rendszerhasználati díjak aztán 2024. január 1-jén jelentősen emelkedtek.)

A magyar kiegyenlítő szabályozási energia piacon most februárban tapasztalt rendkívüli ármozgások egyébként időben részben egybeestek az iráni háború február 28-i kezdetével, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadást indított a közel-keleti ország ellen. A háború, illetve a globális kereskedelemben meghatározó szerepet betöltő Hormuzi-szoros blokádja hamarosan, március elejétől masszív áremelkedést indított az olaj- és földgázpiacokon, aminek hatása a villamosenergia-piacokon is érvényesült.

Címlapkép forrása: Bildagentur-online via Getty Images