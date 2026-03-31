Gyorsul az infláció Franciaországban, a háború már az EKB-t is nehéz helyzetbe hozza

Márciusban a tavaly augusztus óta legmagasabb szintre emelkedett a francia infláció, miután az iráni háború következtében megugró energiaárak ismét felfelé húzták a fogyasztói árakat. A francia statisztikai hivatal, az Insee keddi közlése szerint az éves infláció 1,9% volt, szemben a februári 1,1%-kal, ami megfelelt a Bloomberg által megkérdezett elemzők várakozásának.
Az adat mögött elsősorban az energia drágulása állt.
Miután az energiaárak több mint egy éven át csökkenő pályán voltak, márciusban éves alapon 7,3%-os emelkedést mutattak. Egyelőre ugyanakkor nem látszik, hogy ez a sokk gyorsan és teljes erővel továbbgyűrűzne a gazdaság más területeire is: a szolgáltatások inflációja csak enyhén emelkedett 1,7%-ra, míg az iparcikkek ára éves alapon 0,6%-kal csökkent.
A közel-keleti harcok immár az ötödik hete tartanak, Donald Trump amerikai elnök pedig az iráni energetikai létesítmények megsemmisítésével fenyegetőzött. A konfliktus nyomán világszerte erősödnek az inflációs félelmek, és a lakossági árérzékelésben is egyre markánsabban jelenik meg a drágulás veszélye.
Ez az Európai Központi Bank számára is kellemetlen helyzetet teremt.
Christine Lagarde EKB-elnök jelezte, hogy szükség esetén a jegybank gyorsan és határozottan lép majd, ugyanakkor a döntéshozók egyelőre nem akarják elsietni a kamatemelést.
A piac ezzel együtt már legalább két kamatemelést áraz az év végéig, és nem zárja ki, hogy az első lépés akár már az áprilisi ülésen megérkezhet.
Francois Villeroy de Galhau, a Banque de France elnöke hétfőn úgy fogalmazott: az EKB kész cselekedni, de még nagyon korai lenne arról beszélni, pontosan mikor kerülhet sor egy újabb szigorításra.
A francia adat különösen azért fontos, mert az eurozóna többi nagy gazdaságában is gyorsul az infláció. Németország hétfőn 2,8%-os éves árindexet jelentett, Spanyolország pedig pénteken 3,3%-os adatot közölt. A kedden érkező teljes eurozónás inflációs mutató a várakozások szerint 2,6% lehet, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb szintet jelentené.
Közben a lakossági inflációs várakozások is látványosan emelkednek. Az Insee múlt heti felmérése szerint a francia háztartások árnövekedéssel kapcsolatos várakozásai 2022 óta nem látott szintre ugrottak, és az Európai Bizottság felmérése is hasonló tendenciát mutat Európa-szerte.
A dráguló üzemanyag és a növekvő megélhetési költségek miatt a francia kormányra is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy segítséget nyújtson a leginkább érintett ágazatoknak és háztartásoknak. Egyelőre azonban csak korlátozott, célzott támogatási intézkedések születtek.
Franciaország ugyan valamivel védettebb helyzetben van több európai országnál, mivel energiamixében meghatározó szerepe van az atomenergiának, így kevésbé függ az olajárak alakulásától. Az ország ráadásul alacsonyabb inflációval és viszonylag ellenálló növekedéssel fordult rá erre az időszakra.
A kép ugyanakkor korántsem problémamentes. Az Insee külön keddi jelentése szerint februárban havi alapon 1,4%-kal esett vissza a lakossági fogyasztás, miközben az elemzők csupán 0,3%-os csökkenésre számítottak. Ez arra utal, hogy az energiaár-sokk már most elkezdhette visszafogni a belső keresletet, ami a következő hónapokban az infláció mellett a növekedési kilátásokat is egyre fontosabb kérdéssé teheti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
A 17 és 45 év közötti férfiakat érinti.
Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Holnap hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson
Szombat reggel óta már 16 hajó haladt át.
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Elszabadult a pokol a határvidéken.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Ez önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.