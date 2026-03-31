Gyorsul az infláció Franciaországban, a háború már az EKB-t is nehéz helyzetbe hozza

Márciusban a vártnak megfelelően 1,9%-ra gyorsult az infláció Franciaországban, főként az iráni háború nyomán megugró energiaárak miatt. Bár egyelőre kevés jel utal arra, hogy az árnyomás széles körben átterjedne a gazdaság többi szegmensére, a fejlemény így is fokozza a nyomást az Európai Központi Bankon, miközben a piac már kamatemeléseket áraz.

Márciusban a tavaly augusztus óta legmagasabb szintre emelkedett a francia infláció, miután az iráni háború következtében megugró energiaárak ismét felfelé húzták a fogyasztói árakat. A francia statisztikai hivatal, az Insee keddi közlése szerint az éves infláció 1,9% volt, szemben a februári 1,1%-kal, ami megfelelt a Bloomberg által megkérdezett elemzők várakozásának.

Az adat mögött elsősorban az energia drágulása állt.

Miután az energiaárak több mint egy éven át csökkenő pályán voltak, márciusban éves alapon 7,3%-os emelkedést mutattak. Egyelőre ugyanakkor nem látszik, hogy ez a sokk gyorsan és teljes erővel továbbgyűrűzne a gazdaság más területeire is: a szolgáltatások inflációja csak enyhén emelkedett 1,7%-ra, míg az iparcikkek ára éves alapon 0,6%-kal csökkent.

A közel-keleti harcok immár az ötödik hete tartanak, Donald Trump amerikai elnök pedig az iráni energetikai létesítmények megsemmisítésével fenyegetőzött. A konfliktus nyomán világszerte erősödnek az inflációs félelmek, és a lakossági árérzékelésben is egyre markánsabban jelenik meg a drágulás veszélye.

Ez az Európai Központi Bank számára is kellemetlen helyzetet teremt.

Christine Lagarde EKB-elnök jelezte, hogy szükség esetén a jegybank gyorsan és határozottan lép majd, ugyanakkor a döntéshozók egyelőre nem akarják elsietni a kamatemelést.

A piac ezzel együtt már legalább két kamatemelést áraz az év végéig, és nem zárja ki, hogy az első lépés akár már az áprilisi ülésen megérkezhet.

Francois Villeroy de Galhau, a Banque de France elnöke hétfőn úgy fogalmazott: az EKB kész cselekedni, de még nagyon korai lenne arról beszélni, pontosan mikor kerülhet sor egy újabb szigorításra.

A francia adat különösen azért fontos, mert az eurozóna többi nagy gazdaságában is gyorsul az infláció. Németország hétfőn 2,8%-os éves árindexet jelentett, Spanyolország pedig pénteken 3,3%-os adatot közölt. A kedden érkező teljes eurozónás inflációs mutató a várakozások szerint 2,6% lehet, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb szintet jelentené.

Közben a lakossági inflációs várakozások is látványosan emelkednek. Az Insee múlt heti felmérése szerint a francia háztartások árnövekedéssel kapcsolatos várakozásai 2022 óta nem látott szintre ugrottak, és az Európai Bizottság felmérése is hasonló tendenciát mutat Európa-szerte.

A dráguló üzemanyag és a növekvő megélhetési költségek miatt a francia kormányra is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy segítséget nyújtson a leginkább érintett ágazatoknak és háztartásoknak. Egyelőre azonban csak korlátozott, célzott támogatási intézkedések születtek.

Franciaország ugyan valamivel védettebb helyzetben van több európai országnál, mivel energiamixében meghatározó szerepe van az atomenergiának, így kevésbé függ az olajárak alakulásától. Az ország ráadásul alacsonyabb inflációval és viszonylag ellenálló növekedéssel fordult rá erre az időszakra.

A kép ugyanakkor korántsem problémamentes. Az Insee külön keddi jelentése szerint februárban havi alapon 1,4%-kal esett vissza a lakossági fogyasztás, miközben az elemzők csupán 0,3%-os csökkenésre számítottak. Ez arra utal, hogy az energiaár-sokk már most elkezdhette visszafogni a belső keresletet, ami a következő hónapokban az infláció mellett a növekedési kilátásokat is egyre fontosabb kérdéssé teheti.

