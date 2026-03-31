Itt a friss adat: 26%-os bérrobbanás Magyarországon?! Csak lassan a testtel!

A januári béradatot várjuk mindig a legjobban. Ez a szám ugyanis meghatározza az egész évre vonatkozó béralakulást. Nagyon valószínű ugyanis, hogy a többi hónap béradata nem fog eltérni jelentősen attól, mint amennyivel az év elején növelik a fizetéseket.
Idén januárban 26,3%-kal nőttek a bruttó bérek a KSH friss adatai alapján. Ha valakinek nem nőtt volna ilyen nagyot a fizetése, akkor nem kell a szívéhez kapnia. A dolgozók döntő többségének ugyanis ennél sokkal lassabban nőtt a bére. Ezt az igencsak magas adatot egy olyan tényező magyarázza, ami nem mindennapi. A fegyveres szervezetek dolgozói ugyanis januárban kaptak hathavi fegyverpénzt, ami extrém mértékben húzta fel az országos átlagbért.
A statisztikai hivatal közlése szerint a rendvédelmi dolgozók egyszeri juttatása 18%-pontot magyaráz meg a a béremelkedésből, vagyis
a fegyverpénzt levonva 8,3%-os béremelkedésről beszélhetünk országos szinten. Ez már sokkal közelebb van ahhoz az ütemhez, amit az átlagember érzékelhetett.
Ahogy a fenti ábrán látható, már korábban is kaptak fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozók, ami képes az egész országos béradatot elmozdítani. A Portfolio ezt a hatást rendszeresen kiszűri (narancssárga szaggatott vonal), ugyanis az országos bérviszonyokról így sokkal jobb képet kapunk. A januári, 8,3%-os béremelkedési ütemről pedig elmondható, hogy a decemberi 8,5% után beleillik a trendbe. Számításaink szerint így 721 ezres bruttóról beszélhetünk.
Ezt erősíti meg az is, hogy az úgynevezett rendszeres bruttó átlagkereset (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli bér) 694 700 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 800, a költségvetésben 720 400, a nonprofit szektorban 726 800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9%-kal nőtt egy év alatt.
A piaci bérfolyamatokról jó képet ad, hogy a vállalati szektorban 7,8%-kal nőttek a bruttó keresetek januárban. A nettó viszont 9,6%-kal emelkedett.
Ezt az magyarázza, hogy a 2,1%-os inflációt gyakorlatilag teljesen kompenzálta az adókedvezmények hatása. Persze ez sem jár mindenkinek, azonban a nettó kereseteket mindegy 2%-kal magasabbra húzta az, hogy kevesebb adót kellett fizetni, mint tavaly ilyenkor. "A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése" – írta a KSH jelentése.
Ahogy az alábbi ábrán is látszik, a fegyverpénz a reálkereseteket is "elvitte", a Portfolio számításai szerint fegyverpénz nélkül a nettó reálkereset 8% felett nőtt országos szinten, amennyiben figyelembe vesszük az adókedvezményeket; aki viszont nem részesült ilyenben, annak 6%-kal nőtt a keresetének a vásárlóereje.
Összességében tehát elmondható, hogy januárban folytatódott a bérek érdemi emelkedése, amit nagyban befolyásolt, hogy a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt. A legkisebb bérek emelésének érdemi hatása lehetett, amit az is jelez, hogy a bruttó mediánkereset 598 700 forintot ért el, ami 11%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. (A mediánkereset bemutatja, hogy a fizetéseket sorba rendezve mennyit kap a középen álló dolgozó. Tehát amíg az átlagnál az emberek nagyjából kétharmada kevesebbet keres, addig a medián éppen megfelezi a dolgozókat a bérük alapján.)
Ma minden bizonnyal nagyon sok hírt lehet majd hallani arról, hogy az országos bruttó átlagkereset 840 ezer, a nettó átlagkereset 586 ezer forint volt, a reálkereset pedig 20% felett nőtt. Ezektől az adatoktól és számolgatásoktól megkíméljük az olvasóinkat, mert nincs semmi értelmük a munkavállalók szempontjából. Inkább a fegyverpénz nélküli adatokkal számolunk és azokat elemezzük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Az Európai Unió egyszerre próbál nyomást gyakorolni Oroszországra és fenntartani saját energiaellátását.
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban
Trump egyik legfontosabb emberéről van szó.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek Európában: fontos gyógyszerek bevezetését halasztják el sorra az amerikai gyártók az
A Trump-kormány a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló árképzést vezetett be.
Egy hónapja tart a háború és már nagyon csúnya jövő várhat a németekre
Frissítették az előrejelzéseiket az elemzőházak.
Mindenkit megnyugtatott a Fed elnöke a magánhitelpiaccal kapcsolatban
Jót tehet a nyilatkozat a nyugtalankodó piacnak.
Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti
Azonnal életbe lépett az intézkedés.
A háborús sokk ellenére is bővült a kínai gyáripar márciusban
De azért vannak kockázatok.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.