Itt a friss adat: 26%-os bérrobbanás Magyarországon?! Csak lassan a testtel!
Januárban 26,3%-kal nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon az előző év azonos időszakához képest. Valójában azonban az "átlagember" fizetésemelkedése a harmadát sem éri el ennek az ütemnek. Mi történt a bérekkel az év elején?

A januári béradatot várjuk mindig a legjobban. Ez a szám ugyanis meghatározza az egész évre vonatkozó béralakulást. Nagyon valószínű ugyanis, hogy a többi hónap béradata nem fog eltérni jelentősen attól, mint amennyivel az év elején növelik a fizetéseket.

Idén januárban 26,3%-kal nőttek a bruttó bérek a KSH friss adatai alapján. Ha valakinek nem nőtt volna ilyen nagyot a fizetése, akkor nem kell a szívéhez kapnia. A dolgozók döntő többségének ugyanis ennél sokkal lassabban nőtt a bére. Ezt az igencsak magas adatot egy olyan tényező magyarázza, ami nem mindennapi. A fegyveres szervezetek dolgozói ugyanis januárban kaptak hathavi fegyverpénzt, ami extrém mértékben húzta fel az országos átlagbért.

A statisztikai hivatal közlése szerint a rendvédelmi dolgozók egyszeri juttatása 18%-pontot magyaráz meg a a béremelkedésből, vagyis

a fegyverpénzt levonva 8,3%-os béremelkedésről beszélhetünk országos szinten. Ez már sokkal közelebb van ahhoz az ütemhez, amit az átlagember érzékelhetett.

Ahogy a fenti ábrán látható, már korábban is kaptak fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozók, ami képes az egész országos béradatot elmozdítani. A Portfolio ezt a hatást rendszeresen kiszűri (narancssárga szaggatott vonal), ugyanis az országos bérviszonyokról így sokkal jobb képet kapunk. A januári, 8,3%-os béremelkedési ütemről pedig elmondható, hogy a decemberi 8,5% után beleillik a trendbe. Számításaink szerint így 721 ezres bruttóról beszélhetünk.

Ezt erősíti meg az is, hogy az úgynevezett rendszeres bruttó átlagkereset (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli bér) 694 700 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683 800, a költségvetésben 720 400, a nonprofit szektorban 726 800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9%-kal nőtt egy év alatt.

A piaci bérfolyamatokról jó képet ad, hogy a vállalati szektorban 7,8%-kal nőttek a bruttó keresetek januárban. A nettó viszont 9,6%-kal emelkedett.

Ezt az magyarázza, hogy a 2,1%-os inflációt gyakorlatilag teljesen kompenzálta az adókedvezmények hatása. Persze ez sem jár mindenkinek, azonban a nettó kereseteket mindegy 2%-kal magasabbra húzta az, hogy kevesebb adót kellett fizetni, mint tavaly ilyenkor. "A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése" – írta a KSH jelentése. 

Ahogy az alábbi ábrán is látszik, a fegyverpénz a reálkereseteket is "elvitte", a Portfolio számításai szerint fegyverpénz nélkül a nettó reálkereset 8% felett nőtt országos szinten, amennyiben figyelembe vesszük az adókedvezményeket; aki viszont nem részesült ilyenben, annak 6%-kal nőtt a keresetének a vásárlóereje.

Összességében tehát elmondható, hogy januárban folytatódott a bérek érdemi emelkedése, amit nagyban befolyásolt, hogy a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt. A legkisebb bérek emelésének érdemi hatása lehetett, amit az is jelez, hogy a bruttó mediánkereset 598 700 forintot ért el, ami 11%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. (A mediánkereset bemutatja, hogy a fizetéseket sorba rendezve mennyit kap a középen álló dolgozó. Tehát amíg az átlagnál az emberek nagyjából kétharmada kevesebbet keres, addig a medián éppen megfelezi a dolgozókat a bérük alapján.)

Ma minden bizonnyal nagyon sok hírt lehet majd hallani arról, hogy az országos bruttó átlagkereset 840 ezer, a nettó átlagkereset 586 ezer forint volt, a reálkereset pedig 20% felett nőtt. Ezektől az adatoktól és számolgatásoktól megkíméljük az olvasóinkat, mert nincs semmi értelmük a munkavállalók szempontjából. Inkább a fegyverpénz nélküli adatokkal számolunk és azokat elemezzük.

