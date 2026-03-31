Kényszerlépésre készül a kormány a földgáz biztonsági tartalékoknál
Gazdaság

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatti egyre feszesebb energiapiacok miatt a kormány a földgáz biztonsági készletek szabályozását is átírja – derül ki az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre küldött előterjesztéséből.

A kormány egy új rendelettervezetben emelné meg a földgáz biztonsági készletének mértékét, reagálva a nemzetközi energiabiztonsági helyzet romlására. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint a módosítás célja az lenne, hogy Magyarország felkészültebben reagálhasson az ellátási zavarokra, és csökkentse az esetleges importkiesésekből fakadó kockázatokat.

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy 2026. július 1-jétől jelentősen megemelné a kötelezően fenntartandó földgázkészlet szintjét: a biztonsági készlet nagysága 13 789 948 MWh mobil földgázkészletre nőne.

Ez a mennyiség azt a stratégiai tartalékot jelenti, amelyet az államnak és a rendszer szereplőinek szükség esetén mozgósítható formában kellene fenntartaniuk, például ellátási zavar vagy rendkívüli piaci helyzet esetén.

A szabályozás nemcsak a teljes készlet nagyságát határozná meg, hanem a hozzá kapcsolódó technikai kapacitásokat is pontosan rögzítené napi betárolási szintre bontva.

Még több Gazdaság

Kicsit még marad az ősz, örülhet a szomjas föld, de a hétvégén már a nap is megmutatja magát

Beüt a háború: újabb év növekedését dobhatja a kukába Magyarország

Félelmetes ütemben hódít egy illegális árucikk: a magyar hatóságok is kíméletlen vadászatot indítottak

A javaslat szerint a betárolási kapacitásnak legalább napi 105 561 MWh szinten kellene rendelkezésre állnia, míg a kitárolási kapacitás minimumát napi 211 122 MWh-ban határoznák meg.

A módosítás két olyan jelenlegi szabályt is kivezetne, amelyek a földgáz biztonsági készletezésének speciális eseteit és működési részleteit szabályozzák. Ezek közé tartoznak az átmeneti vagy rendkívüli helyzetekre vonatkozó eltérő készletszintek, valamint a rendszer működtetéséhez kapcsolódó adminisztratív és technikai előírások.

A társadalmi egyeztetés március 30-ig tart.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé

Megjelent a gázstop rendelet: Magyarország tényleg elzárja az ukrán vezetéket, de nem úgy, ahogy gondoltuk

Az egyik legnagyobb árat Magyarország fizetheti az amerikai háborúért, nyomás alá kerül a költségvetés és az összes magyar pénztárcája

Beüt a háború: újabb év növekedését dobhatja a kukába Magyarország

Megszületett a nagy gázalku: Magyarországot megkerülve érkezhet amerikai gáz Ukrajnába

