Kényszerlépésre készül a kormány a földgáz biztonsági tartalékoknál

A kormány egy új rendelettervezetben emelné meg a földgáz biztonsági készletének mértékét, reagálva a nemzetközi energiabiztonsági helyzet romlására. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint a módosítás célja az lenne, hogy Magyarország felkészültebben reagálhasson az ellátási zavarokra, és csökkentse az esetleges importkiesésekből fakadó kockázatokat.

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy 2026. július 1-jétől jelentősen megemelné a kötelezően fenntartandó földgázkészlet szintjét: a biztonsági készlet nagysága 13 789 948 MWh mobil földgázkészletre nőne.

Ez a mennyiség azt a stratégiai tartalékot jelenti, amelyet az államnak és a rendszer szereplőinek szükség esetén mozgósítható formában kellene fenntartaniuk, például ellátási zavar vagy rendkívüli piaci helyzet esetén.

A szabályozás nemcsak a teljes készlet nagyságát határozná meg, hanem a hozzá kapcsolódó technikai kapacitásokat is pontosan rögzítené napi betárolási szintre bontva.

A javaslat szerint a betárolási kapacitásnak legalább napi 105 561 MWh szinten kellene rendelkezésre állnia, míg a kitárolási kapacitás minimumát napi 211 122 MWh-ban határoznák meg.

A módosítás két olyan jelenlegi szabályt is kivezetne, amelyek a földgáz biztonsági készletezésének speciális eseteit és működési részleteit szabályozzák. Ezek közé tartoznak az átmeneti vagy rendkívüli helyzetekre vonatkozó eltérő készletszintek, valamint a rendszer működtetéséhez kapcsolódó adminisztratív és technikai előírások.

A társadalmi egyeztetés március 30-ig tart.

