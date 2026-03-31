Kicsit még marad az ősz, örülhet a szomjas föld, de a hétvégén már a nap is megmutatja magát

Kedden túlnyomóan borult időre számíthatunk, több helyen alakulhat ki jellemzően gyenge intenzitású időszakos eső, zápor, majd estétől északkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és ezzel együtt a csapadékhajlam - ugyanakkor maradhatnak tartósan borongós körzetek – írja a HungaroMet. A hétvége közeledtével azonban enyhe felmelegedés várható és a csapadék is egyre kevesebb lesz.

A hét további részében még marad csapadékos idő, a The Weather on Maps szerint jelenleg

egy magaslégköri teknő hatására északias áramlással hideg levegő érkezik,

sok felhővel, némi csapadékkal, a hőmérséklet zömmel 10 fok alatt marad.

A nagytérségi időjárási helyzet Európában, napjainkban. Magaslégköri teknő miatt felhős, hűvös, borús idő jellemző a Kárpát-medencében. Nyugaton azonban már feltűnik a változást hozó úgynevezett gerinc. Forrás: The Weather on Maps

Az Időkép előrejelzése szerint szerdán

az ország nagyobb részén változóan felhős-napos időben lesz részünk, de lesznek tartósabban felhős, esetleg borongós tájaink is.

Hajnalban, reggel helyenként délnyugaton, délután pedig északkeleten kisebb eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet élénk, erős, nyugaton és a Zemplénben viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul, majd napközben 10-16 fokot mérhetünk.

Csütörtökön kezdetben többfelé számíthatunk napos időszakokra, majd napközben egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, de csak helyenként, nagyobb eséllyel keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északkeleti szél, de nyugaton ezen a napon is előfordulhatnak viharos széllökések. Reggelre 2 és 8 fok közé hűl a levegő, majd délután 11-19 fokra van kilátás.

Pénteken szinte mindenhol számíthatunk rövidebb-hosszabb napos időszakokra, viszont néhol délen a nap első felében futó zápor kialakulhat. Az északias szél továbbra is élénk, erős, nyugaton viharos lesz. A minimumok 3 és 9 fok között alakulnak. Napközben a legmelegebb órákban 13-19 fokot mutathatnak a hőmérők.

A hőmérséklet változás mértéke a magasabb légrétegekben szépen kirajzolja a trendet: Nyugat-Európában jelentős melegedés várható, ami egyben újabb csapadékhiányos időszakot is magával von. Forrás: The Weather on Maps

A hétvégén már magassági gerinc lesz fölöttünk – ezt már újra a The Weather on Maps írja – és déliesre fordul az áramlás, csökken a felhőzet, nem várható csapadék. A hétvégén már 15 fok fölé is melegedhet a levegő, a napsütés és a gyengébb légmozgás hatására a hőérzet pedig ennél is magasabban alakul.

