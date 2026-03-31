Korrigálta vitatott szegénységi adatait a KSH: a problémák nem szűntek meg, csak átalakultak
A Központi Statisztikai Hivatal tavaly szeptemberben felülvizsgálta a jövedelmi szegénységről szóló statisztikáit, miután azokat számos kritika érte. A revízióról most kiderült, hogy a régi problémák egy részét megoldotta, de új anomáliákhoz is vezetett. Olyannyira, hogy az adatokból újonnan kirajzolódó kép reálisan nem lehet Magyarország: 2019-ben például minden ötödik alkalmazásban álló személynek 8000 forint vagy az alatti havi keresete volt a KSH adatbázisa szerint.

A tavalyi év során sorra érkeztek a hírek arról, hogy milyen furcsa anomáliákat fedezett fel egy kutatócsoport és a VálaszOnline a Központi Statisztikai Hivatal szegénységi statisztikáiban. Csak hogy a két legkirívóbbat említsük:

  • 2018 és 2022 közt kiugróan sok ember jövedelme került éppen a szegénységi küszöb felé.
  • A KSH adatbázisa szerint az emberek 11-30 százaléka nem fizette, hanem kapta az adót az egyes években 2014 és 2021 közt.

Szeptemberben a KSH bejelentette, hogy felülvizsgálták az adatokat – állításuk szerint a kutatók által jelzett gondoktól függetlenül –, aminek köszönhetően sejteni lehetett, hogy a fentebb említett problémák megszűntek. Igaz, már akkor is látszott, hogy a felülvizsgálat nem jelent teljes körű megoldást, hiszen nem az egész problematikus időszak adatait javították, hanem csupán a 2018 utáni éveket. Az így keletkező problémákra az alábbi cikkünkben világítottunk rá:

A kutatók – Tátrai Annamária, Gábos András, Huszár Ákos, Krekó Judit és Tomka Zsófia – most a felülvizsgált adatok részletes vizsgálata alapján arra jutottak, hogy

  • a módosítások részben kezelték a korábban azonosított problémákat: megszűnt például a szegénységi küszöb körül korábban megfigyelhető jövedelemtorlódás és gyakorlatilag eltűntek a magyar adórendszerben nem értelmezhető negatív adó- és járulékértékek.
  • A revízió több, korábban is jelentkező adatminőségi problémát érintetlenül hagyott, sőt, egyes esetekben új problémákat is létrehozott.
  • Emellett a revízió hatása messze túlmutat azon a "finomhangoláson", amelyet a KSH hivatalos kommunikációja közvetített, hiszen szinte minden háztartás jövedelme megváltozott.
Eltűnt a "torony", vagyis a háztartások furcsa torlódása a szegénységi küszöb felett. Forrás: Az EU-SILC magyarországi jövedelemadatainak 2025. évi revíziója: a módosítás előtti és utáni mikroadatok összehasonlító elemzése című tanulmány.

Néhány furcsa változás, amit a VálaszOnline friss cikkében kiemelt a revízió hatásairól:

  • Az alkalmazottak jövedelmével kapcsolatban sok a kérdőjel: például a több mint 8000 megkérdezett foglalkoztatott közül nagyjából ezernek (12 százaléknak) teljesen eltűnt a 2023-as keresete. Korábban átlagosan évi 3378 euró volt a munkakeresetük, a revíziót követően nulla.
  • 2021-ben az alkalmazottak 37 százalékának egységesen 22 százalékkal "emelték a bérét" a statisztika szerint.
  • 2019-ben az adatok szerint minden ötödik alkalmazásban álló személynek 8000 forint vagy az alatti havi keresete volt.
  • A családtámogatásokban részesülők aránya 2022-ben a korrekció hatására egyetlen évre drasztikusan visszaesett.
  • A kutatók találtak 634 olyan idős embert is, akiknek a revízió során kilencszeresére nőtt a nyugdíja.

Az adatokban továbbra is megfigyelhető anomáliák kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan folyhatott a revízió. A kirajzolódó megmagyarázhatatlan jelenségek alapvetően kérdőjelezik meg, hogy megbízhatóak-e a jövedelmi szegénység statisztikái.

És ez nem csak egy technikai, elvont ügy: nem megbízható számokra nem lehet működő, a szegénység csökkentését célzó szakpolitikát építeni sem.

