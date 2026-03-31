Közeleg a végső TACO? Ezt a három indikátort érdemes most figyelni

Az USA-Izrael-Irán háború ötödik hetében a piac már nem a nyilatkozatokat figyeli, hanem azokat a pontokat, ahol az eszkaláció politikailag és pénzügyileg túl drágává válhat Washingtonnak. Megmutatjuk azt a három indikátort, amely most az Accorde Alapkezelő szakértője szerint a legpontosabban jelzi, közelebb vagyunk-e a végső eszkalációhoz – vagy ahhoz a fordulathoz, amikor Trumpnak már nem marad más, mint a visszatáncolás.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Az USA-Izrael-Irán háború ötödik hetébe lépve nem egyértelmű, hogy a következő lépések inkább az eszkaláció vagy a deeszkaláció irányába haladnak. Az amerikai adminisztráció részéről ambivalens jelzéseket kapunk: egyszerre akarnak tárgyalni, miközben egy szárazföldi akció lehetőségét is belengették, ami szintlépést hozna a konfliktusba. Ezzel szemben az iráni rezsim nem tűnik érdekeltnek komolyan vehető tárgyalások megkezdésében, ameddig a Hormuzi-szoros részleges lezárása biztosított, hiszen az emelkedő energiaárak egyre nagyobb nyomás alá helyezik Trumpot. Azt, hogy hol lehet Trump fájdalomküszöbje, nehéz megtippelni,

de az évek során a piac kiszimatolta, hogy az elnök milyen árfolyamokat és indikátorokat figyel.