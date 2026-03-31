Lépéskényszerben a magyar KKV-k: Székesfehérvárra látogat a Portfolio üzleti fóruma
Habozásra nincs tovább tér, egyszerűen lépni kell: a magyarországi kis- és középvállalkozások minden eddiginél turbulensebb körülmények között kénytelenek helytállni, amihez elengedhetetlen, hogy képben legyenek az ebben segítségükre lévő teljes eszköztárral. A Portfolio székesfehérvári üzleti fóruma és a Kavosszal közösen rendezett Széchenyi kártya ismertető rendezvénye ennek megfelelően új horizontokat nyithat az üzleti élet hazai szereplői számára.

Évek óta a bizonytalanságok korát éljük, ráadásul a magyar gazdaság már egy jó ideje növekedési válsággal küzd. Ebben a környezetben különösen fontos minden hazai vállalkozás számára, hogy minden lehetőséget megragadjon egy dinamikus fejlődési pálya megteremtéséhez.

A Portfolio a tavasz folyamán kétszer is tartalmas üzleti fórummal érkezik Székesfehérvárra. Előbb április 7-én a Kavosszal közös szervezésben mutatja be a Széchenyi Kártya által kínálta finanszírozási előnyöket, majd május 19-én egy dedikált kkv rendezvénysorozat keretében látogatunk el ismét a városba.

Ez utóbbi esemény központi célja, hogy a rendelkezésre álló legkedvezőbb finanszírozási eszközökön túl bemutassa a célzott kkv-pályázatokat és energiahatékonysági beruházási lehetőségeket.

Naprakész tudással a versenyképesség növeléséért

A fórum naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképet nyújt, segítve a helyi döntéshozókat abban, hogy a nehézségek és bizonytalanságok mellett is megőrizzék profitabilitásukat és javítsák versenyképességüket.

Kiemelt témák:

  • Merre tovább magyar gazdaság? Kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet
  • Hogy alakul a 2026-os év, és mit tartogat a magyar gazdaság a második félévben a kkv-k számára?
  • Magyar versenyképesség régiós összevetésben, az innovációvezérelt növekedés elemei
  • Milyen hazai források, hitelprogramok állnak a vállalatok rendelkezésére a válságkezelésben?
  • A költségoldali versenyhátrány kulcsa: energiaárak és energiabeszerzési feltételek, energiahatékonysági beruházások
  • Vállalatvezetői kerekasztal: saját tapasztalatok válságkezelésről és versenyképességről

Kinek ajánljuk:

  • Mikro-, kis és középvállalkozás tulajdonosok/vezetők, munkatársak
  • Nagyvállalati döntéshozók, munkatársak
  • A gazdaság versenyképességének növelésében érdekelt gazdasági szakemberek
  • Fejlesztési/beruházási projektek vezetői
  • Önkormányzati vezetők és tisztviselők
  • Pénzügyi és tanácsadó szektor képviselői

Ne maradjon le erről az egyedülálló lehetőségről! A szakmai program hamarosan feltöltésre kerül.

