Lépéskényszerben a magyar KKV-k: Székesfehérvárra látogat a Portfolio üzleti fóruma

Évek óta a bizonytalanságok korát éljük, ráadásul a magyar gazdaság már egy jó ideje növekedési válsággal küzd. Ebben a környezetben különösen fontos minden hazai vállalkozás számára, hogy minden lehetőséget megragadjon egy dinamikus fejlődési pálya megteremtéséhez.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k? Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Májusban Pécsen és Székesfehérváron találkozunk!

A Portfolio a tavasz folyamán kétszer is tartalmas üzleti fórummal érkezik Székesfehérvárra. Előbb április 7-én a Kavosszal közös szervezésben mutatja be a Széchenyi Kártya által kínálta finanszírozási előnyöket, majd május 19-én egy dedikált kkv rendezvénysorozat keretében látogatunk el ismét a városba.

Ez utóbbi esemény központi célja, hogy a rendelkezésre álló legkedvezőbb finanszírozási eszközökön túl bemutassa a célzott kkv-pályázatokat és energiahatékonysági beruházási lehetőségeket.

Naprakész tudással a versenyképesség növeléséért

A fórum naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképet nyújt, segítve a helyi döntéshozókat abban, hogy a nehézségek és bizonytalanságok mellett is megőrizzék profitabilitásukat és javítsák versenyképességüket.

Kiemelt témák:

Merre tovább magyar gazdaság? Kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet

Hogy alakul a 2026-os év, és mit tartogat a magyar gazdaság a második félévben a kkv-k számára?

Magyar versenyképesség régiós összevetésben, az innovációvezérelt növekedés elemei

Milyen hazai források, hitelprogramok állnak a vállalatok rendelkezésére a válságkezelésben?

A költségoldali versenyhátrány kulcsa: energiaárak és energiabeszerzési feltételek, energiahatékonysági beruházások

Vállalatvezetői kerekasztal: saját tapasztalatok válságkezelésről és versenyképességről

Kinek ajánljuk:

Mikro-, kis és középvállalkozás tulajdonosok/vezetők, munkatársak

Nagyvállalati döntéshozók, munkatársak

A gazdaság versenyképességének növelésében érdekelt gazdasági szakemberek

Fejlesztési/beruházási projektek vezetői

Önkormányzati vezetők és tisztviselők

Pénzügyi és tanácsadó szektor képviselői

