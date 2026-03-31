Megérkezett a háború: nagyot emelkedett az infláció az euróövezetben
A Donald Trump amerikai elnök által elindított iráni háború miatt nagyot emelkedett az olasz és az euróövezeti infláció, míg a maginfláció lényegében nem változott. A piac nagyrészt számított erre, a kérdés most már inkább az, hogy mikor kezdi el realizálni a piac a hosszabb távú hatások súlyosságát.

Az euróövezeti infláció 1,9%-ról 2,5%-ra emelkedett márciusban (várakozás: 2,6%), miközben a maginfláció 2,4%-ról 2,3%-ra csökkent (várakozás: 2,4%). Az infláció növekedéséért teljes egészében az olajárak emelkedése felelős.

Az olasz infláció 0,5%-ról 1,6%-ra ugrott, miközben a maginfláció változatlanul 1,5%-on maradt.

A mostani ugrás még nem jelentős, de az igazi erőpróba még hátra van több fronton is. A magasabb olajár begyűrűzése még a következő hónapokban is tartai fog, ráadásul

az olaj mellett több más értékes nyersanyag ára is sokat emelkedett, ésbizonyos árupiaci termékek esetén később hiány is alakulhat ki,

amely teljesen más dimenzióba helyezheti az inflációs kilátásokat rosszabb esetben.

Ezeket a hatásokat az alábbi cikkben próbáltuk számszerűsíteni:

Címlapkép forrása: Getty Images

