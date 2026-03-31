Megnyitotta első külföldi üzletét a magyar mosodahálózat, de nincs megállás – közép-európai terjeszkedés a cél
Pozsonyban nyitotta meg első szlovákiai üzletét a magyar tulajdonú franchise, a Bubbles hétfőn – írja közleményében a cég. A lépés egy nagyobb léptékű terjeszkedési stratégia első fázisát jelenti: a szlovákiai terjeszkedés még idén további pozsonyi, érsekújvári, kassai, komáromi, dunaszerdahelyi és nyitrai üzletek nyitásával folytatódik, miközben előkészítik az ausztriai, romániai és csehországi megjelenést is.
A Bubbles, amely 70 magyarországi üzletével Kelet-Közép-Európa legnagyobb önkiszolgálómosoda-hálózata, 100 százalékos magyar tulajdonban áll. A franchise 70. hazai üzletét a múlt hónapban nyitották meg Nyíregyházán.

Tavaly a teljes hálózat nettó árbevétele pedig már meghaladta az 1,8 milliárd forintot, amivel a mosodalánc a hazai piacon és a régióban is piacvezetőnek számít.

Idén Magyarországon további 10-15 egység nyitása várható, közülük 8-nak már megkezdődött a kialakítása.

A Bubbles működése digitális alapokon nyugszik, mivel a mosáson és szárításon kívül szinte minden szolgáltatás – az előzetes foglalástól a fizetésen át az ügyfélelégedettség méréséig – egy applikáción keresztül zajlik. Az automatizált rendszer az év minden napján, többnyire 0-24 órában elérhető – idézi a közemény Varga Csillát, a társaság operatív igazgatóját.

A Bubbles annak is köszönheti népszerűségét, hogy nagy méretű mosó- és szárítógépei alkalmasak olyan háztartási textilek, például takarók, paplanok, matrachuzatok, párnák gyors tisztítására, amire a háztartásokban található mosógépek nem, vagy csak korlátozottan képesek. A nagyobb üzleteken belül ma már külön működnek az állatszőrös textilek mosására alkalmas úgynevezett Pet Bubbles részlegek is.

