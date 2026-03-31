Mi folyik a magyar kórházakban és rendelőkben? Érdekes folyamatról rántja le a leplet a jelentős magánszolgáltató vezére

A visszafogott tervek ellenére a szolgáltató meg tudta tartani az ügyfélforgalmat, óvatos áremeléssel és erősödő vállalati jelenléttel pedig közel 10 milliárd forintos árbevételig jutott - tudtuk meg Kirschner Andrástól, a Swiss Medical ügyvezető igazgatójától, aki azt is bevallotta, hogy az idei év elején már szándékosan fékezték saját növekedésüket, hogy a minőséget fent tudják tartani. A beszélgetésből az is kiderült: a növekedés nem „ingyen” jött: az informatikai kiadások felpörögtek, miközben az orvoshiány a működést is feszesebbé tette. Közben a piac képe is változik: a fekvőbeteg-ellátásban élesedik a verseny, a járóbeteg-szegmens lendülete pedig több helyen lassul. A szakember arról is beszélt, hogy bizonyos műtéttípusoknál a magánellátás térnyerése már az állami rendszert is látványosan átrendezi, új feszültségeket teremtve betegnek, orvosnak és finanszírozónak egyaránt. Végül a jövő kérdése sem marad ki: mire lesz képes a magánellátás az államival szemben, és hogyan alakítja át az orvos–beteg viszonyt az, hogy a páciensek egyre gyakrabban AI-alapú információkkal érkeznek a rendelőbe.

Mi volt a magánegészségügyi piac esetében a 2025-ös év legnagyobb tanulsága?

Konzervatívan terveztük meg a 2025-ös évünket, a megelőző évhez képest rosszabbra becsült eredményességet és stagnáló árbevételt vártunk eredetileg. Ehhez képest ért bennünket kellemes meglepetés a tavalyi évben.

Meg tudtuk tartani az ügyfélforgalmat, az árakat óvatosan emeltük, emellett a vállalati piacon a pozíciónk erősödött,

mivel sikerült több nagyobb tenderen is nyerni, melynek köszönhetően az árbevételünk tavaly majdnem elérte a 10 milliárd forintot. Közben a költségoldalról is volt nyomás. Az informatikai költségek meghaladták a tervezettet, ez részben a NIS2 elvárásoknak való megfelelésből is fakadt.

A munkabérre fordított kiadások növekedése viszont érdekes módon kis mértékben elmaradt a tervezettől.

Ennek az volt az oka, hogy az alapellátásban több orvoskolléga is kiesett, és egyszerűen orvoshiányában nem tudtuk őket pótolni. Túlórával és az IT-rendszer fejlesztésével, a hatékonyság javításával tudtuk végül kisebb létszámmal ugyanazt a feladatmennyiséget ellátni.

Fontos megemlítenem azt is, hogy bennünket nem érint a finanszírozási környezet változása, mert évek óta hitelmentesen működik a vállalkozás.

Az elmúlt időszaknak voltak meghatározó momentumai a cég működése szempontjából?

Ilyennek nevezném a 2024 végén, 2025 elején a Gránit Biztosítóval megkötött stratégiai megállapodás, melynek eredményei már a forgalomban mérhetők, ugyanis több száz millió forintos árbevételt és a piaci pozíciónk megszilárdítását eredményezte. Mindemellett természetesen megmaradtak hagyományos biztosítópartnereink, mint a Generali, az Union, a CIG Pannónia és az ötödik fontos partnerünk a Prémium Egészségpénztár.

Nagyon kellettek ezek az intézményi együttműködések a növekedéshez?

A jól működő biztosítói beküldő partnerhálózat jól teljesített és

kompenzálta azt, amit a magánszemélyek forgalmán elveszítettünk.

Hasonló tendenciákat látunk a versenytársaknál is.

Ha már versenytársak, milyen volt a piaci környezet tavaly és mik az idei tapasztalatok eddig?

A műtéti szakmában nem vagyunk érdekeltek, ezért azokra a számokra és így arra a piaci szegmensre nem látok rá, de vannak arra utaló jelek, hogy a fekvőbetegellátók is erősödnek. Elég csak megnézni például, hogy a Szent Magdolna beszállt ebbe a versenybe, a török üzemeltetés alatt lévő Liv Duna sem adta fel, a Budai Egészségközpont új kórháza közelít a befejezés felé, de a legnagyobb fejlesztést kétségkívül a Dr. Rose mutatta be legutóbb a milliárdos beruházásával.

Eközben a járóbetegellátásban tapasztalt korábbi nagyívű fejlődés kicsit belassult, több ilyen ellátóhely is halasztja vagy késlelteti például a bővítést, vagy a nagyobb területre történő költözést.

Nem nő úgy a kereslet, ami tovább hajtaná a kínálat növekedését?

Az évi 70 millió orvos-beteg találkozóból jelenlegi becslések szerint 8 milliót vesz át a magán, amibe beletartoznak a nagy ellátók, a közepes szolgáltatók, valamint a lakásrendelők is. Van egyfajta kiegyensúlyozó hatás: az állami rendszerről lejön egy bizonyos terhelés és megy a magán felé, de ez nem nő az egekig, hiszen a lakosság teherbíró képessége is korlátozott. Azt se feledjük el, hogy a gazdasági környezet, a háborús bizonytalanság miatt növekednek a megtakarítások, az emberek takarékosabbak, a lassabb költekezés pedig legyengíti a gazdaságot. Ehhez mindenkinek, nekünk is alkalmazkodni kell.

Jön a 10. Private Health Forum

Szeptember 10-én ismét megrendezzük a magyar magánegészségügyi szolgáltatói piac legfontosabb találkozási fórumát. Szokás szerint egész napos színvonalas szakmai programmal várjuk az érdeklődőket, a 10. ilyen konferenciánk fényében különlegességgel is készülünk a résztvevők számára. A részletekkel hamarosan jelentkezünk, addig is érdemes követni aPortfolio Konferencia oldalát.

A gazdasági növekedés elmaradása a vállalatok működésére is hatást gyakorol. Tapasztalták, hogy a vállalati egészségbiztosítási csomagok sem úgy alakulnak volumenben, ahogyan azt eltervezték?

A nagyvállalatok, amelyek már bevezették kollégáik számára az egészségbiztosítást, nem vezetik ki, viszont egyes szektorokban, mint például az építőipar, lehetett azt tapasztalni tavaly, hogy bizonyos egészségügyi programokat egyes cégek elhalasztanak. Más vállalatok költségcsökkentést hajtottak végre, és versenyeztetik az egészségbiztosítókat.

Milyen kilátásokra számít az idei évben a piacon?

Az intézményi egészségbiztosítási vásárlásokon múlik a piac jövője,

a lakossági költekezésen ugyanis nyomot hagy a gazdasági környezet. Közben azt se felejtsük el, hogy az állam halad a megoldás felé. 2024-től megsokszorozták a képzendő orvosi egyetemisták számát. Mostantól számítva 6-7 év múlva a kínzó orvoshiányból fakadó helyzet javulni fog.

Ami a keresletet illeti: ha véget ér a háború és a lakosság elhiszi, hogy tartós béke vagy tűzszünet lesz, akkor a jelenlegi megtakarítás mértékét nem indokolja a helyzet. Nincs szükség arra, hogy 54-55 ezer milliárd forint parkoljon bankszámlákon. Annak a pénznek egy része meg fog mozdulni fogyasztás formájában, és abban az egészségre költött pénz is szerepet fog játszani. Szerintem el fogjuk érni azt, amit a nyugati társadalmakban, hogy összességében a GDP 8-10 százalékát költi az ország egészségügyre. Magyarországon még aránytalanul nagy az out-of-pocket költés.

Ha az új kormány helyében lenne, bárki is alakít majd kormányt az áprilisi választás után, mit tanácsolna neki, mivel kezdje?

Az alapellátókkal kötött új megállapodás nélkül nem fog menni. Olcsóbb az alapellátásra rákölteni plusz 30-40 milliárd forintot, mint a kórházakba feneketlenül önteni a 150-200 milliárd forintokat. A kórházaknak nyújtott plusz összegek ellenére érdekes jelenségeket láthatunk.

Pontosan mire gondol?

Komoly válságot okoz, hogy az állami rendszerből nagy számban helyeződnek át műtétek a magánszférába.

Új jelenség, hogy már a tumorműtétek is kiszivárogtak, pedig az onkológiai ellátás nincs engedélyezve magánban. Mégis körülbelül 3-4 ezer daganatos műtét és az ortopédiai műtétek fele történik magánban. Valós helyzet, hogy a daganatos betegeknek egy jó része, aki fizetőképes, kiszorul az állami ellátásból és 3-4 millió forintos költségekkel szembesül. A magánklinikáknál, amelyek operációval foglalkoznak, az onkológiai rész felfutása lesz a következő sláger. Az ortopédia elérte a plafont, a nőgyógyászat és szülészet a csökkenő szülésszám miatt zsugorodott, a többi szakma – fül-orr-gégészet, bőrsebészet, plasztika – stagnál.

Az onkológiai sebészet költözik kifelé a magánkórházakba.

Ha már a betegeket érintettük. Mik a tapasztalatai, mennyire felkészült a páciens, mikor megérkezik az orvos az ellátás céljából?

Érdekes trend azt látni, hogy a betegek egyre gyakrabban felkészülten, a mesterséges intelligencia által megfogalmazott információkkal érkeznek, és a válaszokkal tesztelik az orvosokat. Kijelenthető ez alapján, hogy az információs asszimetria, ami fent áll a beteg és az orvos között, jelentősen csökkent az AI-alapú technológiák miatt.

Ez jelenthet kihívást az orvostársadalom számára?

Az orvosoknak is kell használniuk ezeket a megoldásokat, megfelelő forráskritikával. Ez az orvostársadalom oktatásában is nagy kihívást fog jelenteni. Hiszen az orvos sem tud mindent megjegyezni fejből, kénytelen lesz hatékony keresési módszerekkel, de megfelelő adatbázisokból dolgozni. A kritikus forráshasználat lesz a döntő.

Mit lát, hogyan alakul a magánegészségügy jövője, igénybevétele?

Az igény fennmarad, mert a magyar társadalom nem lesz egészségesebb rövid távon. Lehet, hogy 10-20 év múlva már egészségesebb lesz, amikor a mai 20-30-40 éves korosztály belép abba az életkorba, ahol már több betegséggel találkozhatna, de ezek majd nem jönnek elő, a jelenlegi, tudatosabb életmódjuknak köszönhetően. Csökken a dohányzás, talán valamivel csökken az alkoholfogyasztás mértéke.

A túlsúly tekintetében egyelőre nem állunk jól, az obezitás-járvány dühöng, a lakosság 35-40 százaléka jelentős túlsúllyal fog küzdeni a jövőben is.

Mivel lesz képes a magánellátás tartósan versenyezni az államival szemben?

A diagnózisban sem rosszabbat, sem jobbat nem nyújt a magán vagy az állami, mindkettő magas arányban meghozza a helyes diagnózist. Az orvosok, a szakemberek ugyanazon protokollok mentén dolgoznak. A különbség a betegtájékoztatásban, megértésben, érzelmi kapcsolat kialakításában és a hozzájutás körülményeiben van. A magánellátó ezen a téren 5-10 évig még mindig érezhetően és markánsan jobb lesz, mint az állami.

Az állami rendszer számára nehezítő tényező, hogy a legnehezebb beteganyaggal küzd.

A magánellátásban általában 70 évnél fiatalabb emberek vannak túlnyomó többségben, és egészségesebbek. Aki nagyon súlyos szervi beteg, vagy hirtelen halálközeli állapotba kerül, ő elkerülhetetlenül megjelenik az állami rendszerben.

A magánegészségügyi piac érdekes folyamata, hogy gyakorlatilag eltűntek a felvásárlások. Mi áll ennek a hátterében?

Valóban kifulladt a lendület a felvásárlásoknál, és megállt a konszolidációs folyamat. Jól látszik, hogy az újabb szereplők szembesültek azzal, hogy a befektetéseik fedezeti pontja lassabban jön el, ezt látják a potenciális érdeklődők,

befektetők, ezért kétszer meggondolják, hogy megjelenjenek-e a magyar magánegészségügyben.

Az is egyértelművé vált az elmúlt években, hogy az integrálás sokkal nehezebb folyamat, mint sokan gondolnák, vagyis hogy a felvásárlás egy dolog, de a tranzakciót követően integrálni az új egységet és kiaknázni a szinergiahatásokat, nem könnyű.

Ebben a helyzetben milyen utat választ magának a Swiss Medical?

Továbbra is az organikus építkezésben hiszünk.

Az elmúlt 10-11 évben bizonyítottuk, hogy így is lehet stabilan növekedni, nem ígértük túl magunkat, de fölhalmoztunk egy olyan jelentős erkölcsi tőkét a munkavállalóink és megbízóink felé, ami most azt eredményezi, hogy

2026 elején fékezni kell már a növekedésünket. Ha nem fékezzük, akkor már több mint 1 milliárdnyi új árbevételünk lenne az év elejétől.

Magyarul nem bír lépést tartani a kínálat a kereslettel?

A mi esetünkben a felénk irányuló keresletet a megszokott magas színvonalon, ebben a pillanatban nem tudnánk kielégíteni, ha mohó módon ugrásszerűen növekednénk. Most

felkészülünk egy nagyobb ugrásra, ami 2026 végén vagy 2027 elején fog esetünkben bekövetkezni.

Azonban minden felkérés, megrendelés mellett mi sem tudtunk elmenni. 2025-ben tettünk olyan önmegtartóztató lépéseket – senki nem kérte, hogy megtegyük –, hogy bizonyos nagyméretű cégek teljes állományát nem vállaltuk el. Nem mentünk bele óriási csatákba a vállalati ügyfélkör esetében, hogy nyomott áron újabb sok ezres ügyfélkört húzzunk magunkra. Azon stratégia mentén haladunk biztosan, hogy

2-3 év alatt el fogjuk érni az 50 ezer előfizetőt.

Vagy ha mi nem érjük el, akkor az általunk támogatott biztosítók elérnek plusz 50 ezer előfizetőt – akit magas szinten fogunk ellátni. Az alkusz/tanácsadó, egészségbiztosító és egészségügyi szolgáltató ökoszisztéma megfelel nekünk – tudjuk a helyünket.

Mi "élni és élni hagyni" elv alapján betagozódunk a megfelelő helyre, nem fúrjuk ki a biztosítói partnerünket vagy az egészségügyi ellátást szervező partnereket a piacról, de ha van lehetőségünk és felkérésünk, akkor hatékonyan ellátjuk a ránk bízott feladatokat. Ezzel el fogjuk érni azt a stabil méretű fejlődést, ami

árbevételben 10 százalékos növekedést jelent, de nem zárom ki a 15 százalékos növekedési ütemet sem. De nem fogjuk célozni a 20-30 százalékos növekedést.

Vannak-e új ellátási területek, akár szakmákban?

Egyelőre a járóbeteg-ellátásban maradunk. A kórházi ellátás nagy bonyolultságú ellátás, és jelenleg a kórházi, magánkórházi területen olyan óriási a verseny, hogy oda nem érdemes belépni, mert ott kicsik vagyunk. A járóbeteg-ellátásban fogjuk őrizni ezt a stabil helyzetünket. A fekvőbetegellátóknál felépülő éles verseny miatt

állítom, hogy pár szereplő ki fog szorulni a piacról, a tőkeerősebb vállalkozók, befektetők maradnak a porondon.

Természetesen nekünk is vannak terveink, látjuk, merre lenne érdemes középtávon továbblépni, és kiegészíteni meglévő tevékenységünket. Azt ugyanakkor látni kell, hogy mi 54 évesek vagyunk, pár évünk van még, bár igazából úgy is mondhatnám, hogy kifelé kellene jönnünk a mindennapi operációból, mert mi is elveszítjük a dinamizmusunkat. El kell fogadni, hogy egy mai 20-30 vagy 40 éves embernek nem az 50 vagy 60 éves emberek lesznek az üzleti partnerei. Nem az tudja legjobban megérteni a fiatal generáció életvitelét, tehát biztos, hogy dinamizálni kell a céget. Az igénybevevői oldal felől ez a nyomás később jön el, hiszen az egészségügyi szolgáltatásokat hagyományosan idősebb emberek vásárolják. Ebből a szempontból 65 éves korunkban sem leszünk kiöregedve a vevőinkhez képest, de mint menedzsment, mint közösségépítő erő, ahhoz már kezdünk kiöregedni. A következő generáció a huszonéves gyerekeink, akik szeretnének ebben dolgozni, szeretnének bizonyítani. Mi egy meritokratikus családi vállalkozás vagyunk, nem tekintjük természetesnek azt, hogy azért, mert valaki egy családba született, tejjel-mézzel folyó Kánaán várja. Mindenki mindenért megdolgozik. Ugyanakkora eséllyel épít karriert a cégben egy nem családtag menedzser vagy orvos, mint az én gyerekeim. Ők is elfogadják ezt, és ugyanígy versenyeznek, nem kívánnak maguknak előjogot.

A legnagyobbak között

A Swiss Medical Services magánszolgáltató csoport hosszú ideje a hazai privát egészségügyi piac meghatározó szereplője, a Portfolio által rendszeresen végzett árbevétel-rangsorban legutóbb (a 2024-es adatok alapján) a 6. legnagyobb magánszolgáltatóként szerepelt, az elmúlt években stabilan tudta növelni bevételét. Tavalyi elemzésünkben már bemutattuk, hogy a 2024-es 8,7 milliárd forintos árbevétel mellé 1 milliárd forint feletti EBITDA-t ért el a csoport, az elmúlt években stabilan hozta a piaci átlag feletti profittermelő képességét.

A magánszolgáltatói piacon régi motorosnak számít Kirschner András tulajdonos, akit sokan ismerhetnek a Portfolio által szervezett Private Health Forumról is. A szakember rendszeresen fejti ki véleményét a piac alakulásáról, fejlődéséről.

