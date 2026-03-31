  • Megjelenítés
Mocorognak a választók, a végén mozdulnak nagyot a közvélemény-kutatások?
Gazdaság

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Összességében a Tisza Párt növekvő előnye rajzolódik ki a márciusi közvélemény-kutatási adatokból, ezzel megmozdulni látszanak a hónapok óta befagyottnak látszó erőviszonyok. A változás azonban inkább az összetétel-hatás eredménye, a két kutatói csoport felmérései közötti óriási különbségek nem mérséklődtek.

Szokásos havi áttekintésünk eredményei elsősorban arra a kérdésre adnak választ, hogy mennyire segítették a kormányzó pártot a március eleji fejlemények. Ekkor történt ugyanis az ukrán elnök nagy visszhangot kiváltó megszólalása, majd kitört az iráni háború - mindkét eseményről azt lehetett sejteni, hogy inkább a Fidesz narratíváját segíti. Úgy tűnik azonban, hogy ebből a kormánypárt nem profitált, legalábbis a közvélemény-kutatások egyáltalán nem mutatnak a népszerűség-növekedést.

Ahogyan korábban, most sem követjük azt a gyakorlatot, hogy a havi áttekintő írásunkban az összes kutatási eredményt együttesen értelmezzük. A "kormánypárti" és "ellenzéki" kutatóintézetek felmérései közötti különbség ugyanis példátlanul nagy lett, és már nincs is esély ennek eltűnésére - de gyakorlatilag az érdemi szűkülésére sem. Emiatt viszont a felmérések átlagában történő elmozdulásokat sokkal jobban befolyásolja az, hogy egy adott időszakban a kétféle kutatói körből épp melyik volt aktívabb. Vagyis az átlagokat az összetételhatás mozgatja, nem pedig a valós preferenciaváltozások. Ezért a kétféle kutatói kör felméréseit külön-külön értékeljük.

A rendszeresen kormánypárti előnyt mérő közvélemény-kutatók eredményeit leszűrve az alábbi képet kapjuk:

Elsőre úgy tűnhet, hogy a Fidesz népszerűsége csökkent, eltűntek az 50% feletti támogatottságot mérő eredmények. Valójában azonban annyi történt, hogy az amúgy is meglehetősen kiszámíthatatlanul pubikáló, de rendre magas kormánypárti támogatottságot jelentő cégek (pl. Real- PR, Alapjogokért, Magyar Társadalomkutató) márciusban csendben maradtak. A sűrűbben jelentő Nézőpontnál, illetve a XXI. sz. Kutatóintézetnél viszont maradt a korábban is mért 45-46%-os Fidesz támogatottság. Kétségtelen, ennek hatására az ebben a körben mért átlagos Fidesz-előny 8-10 százalékpontról 5-6 százalékpontra csökkent, de ez még mindig bőven Fidesz-győzelmet ígér.

Egészen más képet mutatnak azon kutatói körnek az eredményei, amelyek a Tisza-előnyét mérik.

A februári számok láttán már jeleztük, hogy mintha halvány elmozdulás történt volna a preferenciákban, most a nyers adatok sokkal látványosabb változást sugallnak. A Tisza márciusi átlagos támogatottsága 52%-ra nőtt, míg a Fideszé 38%-on maradt.

Azt azonban ebben az esetben is érdemes figyelembe venni, hogy a magasabb Tisza-átlagban szerepet játszott, hogy a négy közvélemény-kutatóból kettő a rendre nagy előnyt mérő Medián és 21 Kutatóközpont volt, a kisebb előnyt mérők közül csak az Idea és a Republikon felmérése ismert. Ha egyesével nézzük a kutatók eredményeinek változását (a biztos szavazó pártválasztók körében), akkor a Tisza előnye a Mediánnál 3, az Ideánál 2, a Republikonnál 1 százalékponttal nőtt, a 21 Kutatóközpontnál 2 százalékponttal csökkent.

A kis pártok estében két érdekességet rögzíthetünk. A Kétfarkú Kutya Pártot a legutolsó 10 publikus kutatás közül egy sem mérte parlamentbe jutónak. A Mi Hazánk esetében hosszú idő után először jött olyan prognózis (a Mediáné), ami nem ígér bejutást. A DK átlagos eredménye nem sokat változott, de ezzel is 3% alá csökkent. Így összességében a kis pártok bejutási esélyei csökkentek, az MKKP és a DK esetében különösen.

A most ismert közvélemény-kutatások felvétele az elmúlt egy hét turbulens hírei előtt történt. Az, hogy ezek miként hatottak a pártok támogatottságára, már csak a választás előtti utolsó felmérésekben tükröződhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
