Nagy bajban a Z generáció, veszélyben a munkájuk

A Randstad friss adatai szerint
globálisan 29%-kal csökkent a belépő szintű pozíciók száma. Ez drámai visszaesés egy olyan generáció számára, amely épp most próbálna megkapaszkodni a munkaerőpiacon.
Kivételt jelent az egészségügy, ahol 13%-os növekedés látható. Ez az iparág – hasonlóan a gyógyszeriparhoz – stabilitást, hosszabb távú perspektívát kínál, ezért sok fiatal számára biztonságos menedéknek számít jelenleg.
A paradoxon ugyanakkor az, hogy miközben a cégek 44%-a gazdasági növekedést vár 2026-ra, mindössze 26% tervez létszámbővítést. Az egészségügyben még nagyobb az optimizmus (60% vár növekedést), de ott is visszafogott a toborzási szándék.
A vállalatok inkább hatékonyságot növelnek, automatizálnak, és nem pótolják automatikusan a kilépőket, a demográfiai válság pedig tovább szűkíti a munkaerő-utánpótlás lehetőségeit. Peter Ahnesorg, a Roche Magyarország ügyvezető igazgatója és Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezetője azt próbálta kideríteni, hogyan találhatja meg a számításait ilyen körülmények között a Z generáció, és vajon hogyan találja meg velük a hangot az összes többi korcsoport és a munkáltatók.
Lojalitáshiány vagy a karrierutak hiánya?
Sok kritika éri a Z generáció tagjait amiatt, hogy átlagosan mindössze 1,1 évet töltenek el egy munkahelyen. A felszínen ez valóban magas fluktuációnak tűnik. Baja Sándor szerint azonban gyakran nem a lojalitás hiánya áll a háttérben, hanem a fiatalok számára látható, értelmezhető fejlődési utak hiánya.
Nem igaz, hogy nem lojálisak, és csak ugrálnak egyik állásból a másikba. Egyszerűen csak nem a legjobb gazdasági időszakban léptek piacra
– mondta Baja Sándor.
A Z generáció ráadásul nem is feltétlenül felfelé akar haladni, hanem oldalirányban mozogna. A lineáris karrierút – gyakornok, junior, közép-, majd felsővezető – ugyanis mára elvesztette vonzerejét. Ehhez képest mire vágynak a Z-k? Új készségeket kipróbálni, projektről projektre ugrani, változatos feladatokat vállalni. Ha nem találnak kihívást vagy értelmet a munkájukban, továbblépnek. Nem azért, mert hűtlenek, hanem mert nem látnak perspektívát a jelenlegi rendszerben.
A vezetőknek ezért már a belépéskor meg kell mutatniuk, milyen fejlődési lehetőségek léteznek számukra – nem három év múlva, hanem az első naptól kezdve.
Kicsit sem félnek az AI-tól
Az AI térnyerése tovább bonyolítja a képet. A Randstad kutatása szerint az ügyfelek 54%-a az AI-t létszámcsökkentésre alkalmas eszköznek látja. Ezzel szemben a Z generáció 55%-a már most rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát problémamegoldásra.
A fiatalok számára az AI nem fenyegetés, hanem munkatárs, és természetes, hogy van. Baja szerint nem az AI-tól kell félni, hanem attól a kollégától, aki hatékonyan tudja használni. A kreativitás, az eredeti gondolkodás és az etikus döntéshozatal továbbra is emberi kompetencia marad, de a technológiai jártasság alapkövetelménnyé válik. A kérdés inkább az, hogy a vállalati kultúrák támogatják-e ezt a kísérletező, digitális szemléletet, vagy inkább korlátozzák.
Bérvita egy új gazdasági valóságban
A magyar vezetők 89%-a szerint a Z generáció bérigényei irreálisak. Ugyanakkor a fiatalok olyan gazdasági környezetben próbálnak boldogulni, ahol a lakhatási és megélhetési költségek gyorsabban emelkedtek, mint a bérek. Ők nem feltétlenül többet akarnak, hanem reális esélyt az önálló életkezdésre.
Sokkal gyakorlatiasabbak, földhözragadtabbak. Magyarországon 1,5 millió Z generációs él, míg az én generációm 2,2 millió fő. Tehát kevesebben vannak, és tudják, hogy valószínűleg ők lesznek az első generáció, amely rosszabbul él majd, mint az előzőek. Tudják, hogy kihívásokkal teli világban élnek. Nem hiszik már, hogy bármit elérhetnek, csak meg kell álmodni és megvalósítani. Ez különbözteti meg őket
– véli Baja Sándor.
A megoldás nem a generáció hibáztatása, hanem az átlátható kommunikáció: világos bérstruktúra, fejlődési lehetőségek, és a munka értelmének hangsúlyozása. A Z generáció nem „parancsra végrehajtó” típus – érteni akarja, miért fontos a munkája, és milyen hatással van a világra, amit csinál.
Türelmetlen önmegvalósítók
A fiatalok 31%-a főállása mellett saját projektet is szeretne. Ez a több lábon állás igényét mutatja, de bizalmi kérdéseket is felvet. A kulcs a világos szabályozás és az elvárások tisztázása: amíg a teljesítmény rendben van, a rugalmasság működhet. A hibrid munkavégzés – jellemzően két-három nap irodai jelenléttel – ma már alapmodell, és érdekes módon a Z generáció igényli is a személyes tanulást és kapcsolódást.
Peter Ahnesorg szerint a Z generáció működésének egyik paradoxona, hogy miközben hosszú távú hatást szeretnének elérni, türelmetlenek. Gyors visszajelzést, látható eredményt és folyamatos fejlődést akarnak. Ez vezetői oldalról átlátható működést, nyitottságot és rugalmasabb karriertervezési eszközöket igényel.
Ezt Dúl Mária, a Nestlé Hungária Kft. HR-vezetője is alátámasztja.
Valóban előfordul, hogy gyorsabb tempót diktálnak vagy azonnali visszajelzést várnak, mint amit a nagyvállalati működés a maga természetes mivoltában jelenleg biztosítani tud, illetve türelmetlenségük elsősorban a hosszabb távú projektekben néha kihívást jelent
– mondta a szakember a Portfolio.hu-nak.
„Ugyanakkor rendkívüli előny, hogy teljesen természetes számukra a mesterséges intelligencia használata, amit mi kifejezetten támogatunk, hiszen így még innovatívabban és hatékonyabban tudunk közösen dolgozni. Jelenlétük emellett kifejezetten inspiráló: segítenek nekünk rugalmasabbá válni, új kérdéseket feltenni, ezáltal olyan munkakörnyezetet teremteni, amelyben minden generáció együtt fejlődik”.
A Nestlé Hungáriához az eddigi tapasztalatok szerint a Z generáció friss gondolkodásmódot, digitális magabiztosságot és lelkesedést hozott, jelentősen hozzájárulva a vállalat megújulásához és fejlődéséhez számos színtéren. „Hiszünk abban, hogy akkor vagyunk igazán sikeresek, ha folyamatosan együtt tanulunk és megosztjuk a tudásunkat, ebben pedig a Z generáció nyitottsága és gyors tanulási képessége valódi érték” – véli Dúl Mária.
Azt mondják, a Z generáció megváltoztatja a játékszabályokat. Én azt mondom, itt az ideje megtanulnunk játszani ezt a játékot
– teszi hozzá Peter Ahnesorg.
A belépő szintű szerepeket újra kell definiálni: kreativitásra, AI-kompetenciára és projektalapú működésre építve. A jövő munkahelyének tehát nem pusztán biztonságot, hanem értelmet és fejlődést is kell kínálnia, különben a tehetségek továbbállnak.
Mit akarnak a Z-k?
Az 1995 és 2012 között születettek számára a munkahely már nem csupán megélhetési forrás, hanem az önmegvalósítás, a társadalmi hatásgyakorlás és a mentális egyensúly megteremtésének tere is egyben. A pénzügyi biztonság mellett értelmes feladatokra vágynak, amelyek aktívan hozzájárulnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat a bőrükben.
A rugalmasság számukra alapelvárás. A hagyományos, 9-től 5-ig tartó munkarendet többségük elavultnak tartja, és inkább a hibrid munkavégzést, valamint a munkaidő és a munkavégzés módja feletti nagyfokú autonómiát részesíti előnyben.
A többség már az első másfél évben előrelépést vár, ugyanakkor nem feltétlenül hagyományos vezetői karrierben gondolkodik. Inkább a horizontális fejlődést, az új készségek megszerzését és a folyamatos tanulást tartják fontosnak.
Kiemelten ügyelnek a mentális egészségükre. Olyan munkahelyet keresnek, ahol pszichológiai biztonságban érzik magukat, ahol lehet hibázni, kérdezni és nyíltan beszélni a nehézségekről. A felszínes, PR-jellegű vállalati programok helyett valódi mentális támogatást várnak.
A Z generáció erősen védi a magánélet határait. Alapelvárás számukra, hogy munkaidőn kívül ne zavarják őket e-mailekkel vagy telefonhívásokkal, és azt is fontosnak tartják, hogy a vezetők példát mutassanak ebben.
Digitális bennszülöttként természetes számukra a modern technológia használata. Elvárják a korszerű eszközöket és azt, hogy a vállalatok támogassák például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos készségek fejlesztését.
A vezetőkkel szemben is más elvárásaik vannak: a tekintélyelvű irányítás helyett mentoráló, coaching-szemléletű leadereket szeretnének. Fontos számukra a partneri kommunikáció, az empátia és a gyakori – akár heti szintű – visszajelzés. Azok a vezetők tudnak velük hatékonyan együtt dolgozni, akik nyitottak a párbeszédre, elismerik a hibáikat, és a kudarcot tanulási lehetőségként kezelik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Erre a világon még nem volt példa – Magyarországon indulhat az endometriózis új típusú kezelésének tesztelése
A Semmelweis Egyetem kutatóinak legújabb elemzése nyomán.
Mi folyik a magyar kórházakban és rendelőkben? Érdekes folyamatról rántja le a leplet a jelentős magánszolgáltató vezére
Interjú Kirschner Andrással, aki azt is elmondja, hogy lesznek, akik kihullanak a magánegészségügyi piacról.
Gyorsul az infláció Franciaországban, a háború már az EKB-t is nehéz helyzetbe hozza
Még azért a cél alatt maradt.
Újabb oroszok felé történt szivárogtatással vádolják Szijjártó Pétert – reagált a magyar külügyminiszter
Egy nemzetközi oknyomozó csoport fogalmazott meg új állításokat.
Váratlan fodulat: lecsengett a készpénzmentes forradalom a gazdag európai országban
Megtorpant a mobilfizetési alkalmazások terjedése.
Örömhír érkezett az autósoknak az MNB-től: olcsóbbak lett a kötelező biztosítások
A biztosítói kárráfordítás viszont emelkedett.
Új szabályok a vállalati kötvények módosítására - mit kell tudni a tőkepiaci törvény legfrissebb változásairól?
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) módosítása 2026. február 14-én lépett hatályba, amely a vállalati kötvényekre vonatkozó eddigi szűk szabályozást lényegesen kiegész
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Majdhogynem jobban fáj az iráni háború Trumpnak, mint Teheránnak
Majdnem minden idei előrejelzés borul Donald Trump iráni háborúja miatt, ami egyre zavarosabb, és egyre több körülötte a bizonytalanság. Erről beszélt Balásy Zsolt, a HOLD... The post Majdhog
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.