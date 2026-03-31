Nagyot romlott az amerikai munkaerőpiaci helyzet

A JOLTS felmérése szerint a nyitott álláshelyek száma 7,24 millióról 6,88 millióra csökkent, míg a kilépések száma 3,13 millióról 2,9 millióra csökkent.

A bejövő adatok azt mutatják, hogy hirtelen nagyot romlott a munkaadók munkaerőfelvételi kedve, miközben a munkavállalók is sokkal óvatosabbak lettek.

Ezek februári adatok, tehát lényegében a háború kitörése előttiek. A háború hatása még csak arre fog ráépülni.