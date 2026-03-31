Nem várt lépés a zárt ajtók mögött: keményen nekiment az EKB elnöke Trump pénzügyminiszterének
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke egy G7-es videókonferencián nyilvánosan vitába szállt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel az iráni konfliktus gazdasági következményeiről. Az esetről a bizalmas egyeztetést ismerő források számoltak be - közölte a Bloomberg.

Bessent a hétfői megbeszélésen igyekezett bagatellizálni a közel-keleti harcok okozta károkat. Az USA pénzügyminisztere amellett érvelt, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárásával járó fennakadások csak átmeneti jellegűek lesznek. Az EKB elnöke azonban határozottan ellentmondott. A G7-országok jegybankelnökei, valamint pénzügy- és energiaügyi miniszterei előtt kijelentette, hogy

a hatások hosszú távon is érezhetők maradnak, mivel túl sok infrastruktúra semmisült meg.

Sem az amerikai pénzügyminisztérium, sem az EKB nem kívánta kommentálni az esetet.

Az összecsapás jól tükrözi az Egyesült Államok és Európa között mélyülő feszültséget. Az öreg kontinens ugyanis sokkal kiszolgáltatottabb az energiaárak megugrásának és a szállítási zavaroknak egy olyan konfliktus miatt, amelyet nem ő robbantott ki.

A gazdasági hatások már most is érezhetők.

A kedden közzétett adatok szerint az euróövezeti infláció márciusban olyan mértékben ugrott meg, amire a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta nem volt példa. A huszonegy tagállamot tömörítő valutaövezet kormányai sorra rontják előrejelzéseiket, és egyre inkább attól tartanak, hogy a várt fellendülés helyett recesszió vár rájuk.

Lagarde már korábban is jelezte aggodalmait. Az EKB pesszimista forgatókönyve szerint az akut energiaellátási zavarok akár 2026 végéig is fennmaradhatnak. Ez a modell további jelentős infrastrukturális pusztítással számol, amely alapján az infláció csúcsértéke elérheti a 6,3 százalékot.

Valódi sokkal állunk szemben, amely valószínűleg meghaladja azt, amit jelenleg el tudunk képzelni

– mondta Lagarde a The Economistnak adott interjúban. A jegybankelnök szerint a kőolaj-kitermelés, a finomítói kapacitások és az elosztóhálózat terén

túl sok minden sérült már ahhoz, hogy néhány hónap alatt helyre lehessen állítani.

Idén nem ez az első alkalom, hogy Lagarde összetűzésbe került egy amerikai tisztségviselővel. Januárban, a davosi Világgazdasági Fórumon kivonult Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter beszédéről, mert annak Európa-ellenes retorikáját "túlzónak" találta.

A hétfői egyeztetés a helyzet kezelésére irányuló nemzetközi erőfeszítések része volt, és több kormány már döntött a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról. A G7-országok közleményükben kijelentették, hogy készek "minden szükséges intézkedést" megtenni az energiapiac stabilitásának megőrzése érdekében. Emellett elismerték az összehangolt nemzetközi fellépés fontosságát a tovagyűrűző hatások mérséklésében.

