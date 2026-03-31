Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti

Globális felvételi stopot vezet be az Unilever legalább három hónapra az iráni háború miatt – derült ki a Reuters által látott belső vállalati feljegyzésből.

Az intézkedés azonnal életbe lépett, és a cég minden szintjén érvényes.

A londoni központú fogyasztási cikkgyártó a dolgozóknak küldött üzenetben azzal indokolta a döntést, hogy

a közel-keleti konfliktus nyomán jelentősen romlott a makrogazdasági és geopolitikai környezet.

Fabian Garcia, az Unilever személyi ápolási üzletágának vezetője szerint a következő hónapok komoly kihívásokat hozhatnak a vállalat számára.

Az Unilever ugyan jellemzően ott gyárt, ahol értékesít, de működése így is erősen függ az energiaigényes alapanyagoktól, például a vegyi anyagoktól, az élelmiszeripari inputoktól és a csomagolóanyagoktól. A háború miatt megugró energiaköltségek ezért közvetlenül terhelik a céget is.

A mostani lépés ráadásul nem előzmény nélküli: az Unilever már 2024-ben elindított egy 800 millió eurós megtakarítást célzó költségcsökkentési programot, amely mintegy 7500 munkahelyet érinthet világszerte.

A vállalat létszáma 2020 óta nagyot csökkent: az akkori 149 ezerről 96 ezer főre.

A cég közben stratégiai átalakításon is dolgozik. Március 20-án jelentette be, hogy tárgyalásokat folytat élelmiszeripari üzletágának eladásáról a McCormicknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images