  • Megjelenítés
Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti
Gazdaság

Portfolio
Globális felvételi stopot vezet be az Unilever legalább három hónapra az iráni háború miatt – derült ki a Reuters által látott belső vállalati feljegyzésből.

Az intézkedés azonnal életbe lépett, és a cég minden szintjén érvényes.

A londoni központú fogyasztási cikkgyártó a dolgozóknak küldött üzenetben azzal indokolta a döntést, hogy

a közel-keleti konfliktus nyomán jelentősen romlott a makrogazdasági és geopolitikai környezet.

Fabian Garcia, az Unilever személyi ápolási üzletágának vezetője szerint a következő hónapok komoly kihívásokat hozhatnak a vállalat számára.

Még több Gazdaság

Az Unilever ugyan jellemzően ott gyárt, ahol értékesít, de működése így is erősen függ az energiaigényes alapanyagoktól, például a vegyi anyagoktól, az élelmiszeripari inputoktól és a csomagolóanyagoktól. A háború miatt megugró energiaköltségek ezért közvetlenül terhelik a céget is.

A mostani lépés ráadásul nem előzmény nélküli: az Unilever már 2024-ben elindított egy 800 millió eurós megtakarítást célzó költségcsökkentési programot, amely mintegy 7500 munkahelyet érinthet világszerte.

A vállalat létszáma 2020 óta nagyot csökkent: az akkori 149 ezerről 96 ezer főre.

A cég közben stratégiai átalakításon is dolgozik. Március 20-án jelentette be, hogy tárgyalásokat folytat élelmiszeripari üzletágának eladásáról a McCormicknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility