Szabadrablás a nyílt vízen: a tengeren adják el az Európának szánt gázolajat a többet fizető vevőknek
Szabadrablás a nyílt vízen: a tengeren adják el az Európának szánt gázolajat a többet fizető vevőknek

Az energiahordozók globális piacán már nem a szerződések, hanem a pillanatnyi árak döntik el, hova jut el a szállítmány. Európa egyre inkább valós idejű versenyben veszíti el az ellátását Ázsiával szemben, miközben a rendszer strukturális sérülékenységei is egyre látványosabbá válnak.

Az emelkedő energiaárak miatt egyre gyakoribbá válik, hogy az úton lévő üzemanyagszállító hajók menet közben változtatnak célállomást, és Európa egyszerűen „elveszíti” a szállítmányokat – írja a Handelsblatt.

A cikk szerint három, eredetileg Európába tartó dízeltanker – az „Aliai”, a „Minerva Vaso” és a „Grand Ace6” – az Atlanti-óceánon fordult vissza, és végül Afrika felé vette az irányt.

A helyzet mögött az áll, hogy a globális piacon a vevők menet közben is „licitálnak” a szállítmányokra, és a magasabb árat kínáló régió egyszerűen elvonja az ellátást.

A hajók mindegyike amerikai dízelt vett fel az elmúlt hetekben, és eredetileg európai kikötők – Amszterdam, illetve Gibraltár – felé tartott. A fordulat után azonban az egyik tanker Togóba, Lomé kikötőjébe, a másik kettő pedig Dél-Afrika felé indult, ami tipikus tranzitpont az ázsiai piacok irányába. Ez a mozgás jól mutatja, hogy a fizikai szállítási útvonalak már nem stabilak:

Vége az olcsó tankolásnak az olajban gazdag országban: nem mindennapi lépéssel törnék le a benzinturizmust

Brutális rezsiszámlákra számítanak, figyelmeztetést adott ki a kőgazdag ország

Drasztikus pénzügyi lépésre kényszerült Oroszország: felfüggesztette korábbi terveit

a végső célállomást sokszor nem a szerződés, hanem az aktuális piaci ár dönti el.

A jelenség annyira nem egyedi, hogy március elején egy Európába tartó gázszállítmányt irányítottak át Ázsiába, ahol a vásárlók gyakran hajlandók magasabb árat fizetni a biztos ellátásért. A szakértők szerint különösen azok az ázsiai országok agresszívek, amelyek nem rendelkeznek jelentős tartalékokkal, és az energiaszállítások nélkül nem tudják fenntartani az áramellátást. Ebben a környezetben Európa lényegében közvetlen árversenybe került Ázsiával, miközben saját finomítói kapacitása nem fedezi a teljes üzemanyagigényt.

AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A piaci logika egyszerű: minél magasabb az olaj- és gázár, annál kevésbé számít a szállítási költség, így egy távolabbi, de többet fizető vevő könnyen „elszívhatja” a rakományt. A hajók már útközben is új ajánlatokat kapnak, és ha egy új vevő többet fizet, a tanker irányt vált. Ez a dinamikus újraallokáció különösen válsághelyzetben erősödik fel, amikor a kínálat szűk, és a piac gyakorlatilag valós időben árazza újra az energiát.

A háttérben egy jóval mélyebb strukturális sérülékenység húzódik meg a dízel- és általában az energiahordozó-ellátásban.

A globális rendszer egyik kulcs pontja a Hormuzi-szoros, ahol naponta mintegy 20 millió hordó kőolaj és finomított termék halad át, ami a világfogyasztás közel ötöde. Ennél is fontosabb – amint arról írtunk –, hogy a Perzsa-öböl a globális tengeri dízelexport mintegy 10 százalékát és a kerozinexport 20 százalékát adja, miközben ezeknek a szállításoknak nincs valódi szárazföldi alternatívája. Ha itt zavar keletkezik, az nem egyszerűen kínálati sokk, hanem fizikai elérhetőségi probléma.

Kapcsolódó cikkünk

Amiről még csak suttogva beszélnek: akár eddig is emelkedhet az infláció

A dízel különösen kritikus, mert az egész gazdaság „rejtett artériája”: a szállítástól a mezőgazdaságon át a gyártásig mindenhol jelen van.

Amikor az ellátás szűkül és az árak emelkednek, a hatás gyorsan továbbgyűrűzik: nőnek a logisztikai költségek, drágul az élelmiszer, emelkednek a szolgáltatási árak, és végül a teljes inflációs rendszer felfelé tolódik. A mostani tanker-átirányítások ezért nem elszigetelt piaci események, hanem annak a jelei, hogy a globális dízelpiac egyre inkább valós idejű, árvezérelt allokációs mechanizmusként működik, ahol Európa egyre nehezebben tudja biztosítani a saját ellátását.

Kapcsolódó cikkünk

Vége az olcsó tankolásnak az olajban gazdag országban: nem mindennapi lépéssel törnék le a benzinturizmust

Hajókövetési adatok buktatták le a megdöbbentő manővert: hirtelen irányt váltottak a tankerek - Jöhet az üzemanyaghiány?

Nagy a baj, Zelenszkij szerint sorra kilincselnek nála a világ vezetői – Egy feltétellel megy bele a kérésükbe

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok
Megszületett a nagy gázalku: Magyarországot megkerülve érkezhet amerikai gáz Ukrajnába
