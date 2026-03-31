Trump úgy érzi, cserben hagyták – Nem sok jót ígért európai szövetségeseinek

Mindazoknak az országoknak, amelyek a Hormuzi-szoros miatt nem jutnak repülőgép-üzemanyaghoz, mint például az Egyesült Királyság, amely nem volt hajlandó részt venni Irán lefejezésében, van egy javaslatom: 1. vásároljanak az USA-tól, van bőven, és 2. gyűjtsenek némi késleltetett bátorságot, menjenek a szoroshoz, és egyszerűen vegyék el
– írta első bejegyzésében Trump.
Hozzátette:
El kell kezdenetek megtanulni, hogyan kell magatokért harcolni, az USA már nem lesz ott, hogy segítsen nektek, ahogyan ti sem voltatok ott nekünk. Iránt lényegében megtizedelték. A nehezén már túl vagyunk. Menjetek és szerezzetek saját olajat!
A másik, alig néhány perccel későbbi elnöki üzenet Franciaországnak szólt, amely Trump szerint nem engedte, hogy a légterét Izrael felé haladó amerikai katonai repülőgépek használják.
Franciaország NEM NYÚJTOTT SEGÍTSÉGET az „iráni hentes” ügyében, akit végül sikeresen kiiktattak! Az USA ezt NEM FELEJTI EL!!!
– írta Trump, utalva Ali Hámenei ajatollahra, egykori legfőbb vezetőre utalva, aki egy izraeli légicsapásban vesztette életét a háború első napján.
Az amerikai elnök korábban több szövetséges országot is felszólított, hogy segítsenek a Hormuzi-szoros iráni blokádjának letörésében, de egyikük sem állt kötélnek.
