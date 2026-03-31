Túlélés vagy szintlépés: pécsi üzleti fórumunkon végigzongorázzuk a KKV-k versenyképességi eszköztárát
Túlélés vagy szintlépés: pécsi üzleti fórumunkon végigzongorázzuk a KKV-k versenyképességi eszköztárát

A Portfolio idén is vidéki gazdasági rendezvénysorozattal segíti a hazai kis- és középvállalatokat, amelyek képviselői először Pécsett kaphatnak képet a legaktuálisabb versenyképességi kihívásokról. A május 14-i félnapos üzleti fórum gyakorlati megoldásokat kínál, a regisztráció már elindult.

A vidéki nagyvárosok gazdasági szerepe 2026-ra minden korábbinál meghatározóbbá vált, és ezek a települések mára nem csupán regionális központok, hanem a hazai innováció és a kkv-szektor kitörési pontjai is egyben.

Pécs, mint a Dél-Dunántúl gazdasági motorja, ideális helyszínt biztosít ahhoz, hogy a régió vállalkozói közössége találkozzon a legfrissebb gazdasági trendekkel és finanszírozási lehetőségekkel.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Májusban Pécsen és Székesfehérváron találkozunk!
A 2026-os év kihívásai – a technológiai váltás kényszere és a globális ellátási láncok átrendeződése – komoly döntéskényszer elé állítják a kis- és középvállalkozásokat. A változások sodrában a stabilitás fenntartása mellett a versenyképesség javítása ma már a túlélés záloga minden méretű és iparágú kkv számára.

A fórum célja, hogy naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetkép bemutatásával segítse a helyi döntéshozókat abban, hogy a nehézségek és bizonytalanságok mellett is megőrizzék profitabilitásukat.

A rendezvény különös hangsúlyt fektet a legfrissebb finanszírozási formák, célzott kkv-pályázatok és energiahatékonysági beruházások körében elérhető költségoptimalizálási és vállalatfejlesztési lehetőségek bemutatására.

A résztvevők első kézből kaphatnak információkat a hazai források és hitelprogramok aktuális helyzetéről, valamint betekintést nyerhetnek a magyar versenyképesség régiós helyzetébe és az innovációvezérelt növekedés elemeibe.

Kiemelt témáink:

  • Merre tovább magyar gazdaság? Kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet
  • Hogy alakul a 2026-os év, és mit tartogat a magyar gazdaság a második félévben a kkv-k számára?
  • Magyar versenyképesség régiós összevetésben, az innovációvezérelt növekedés elemei
  • Milyen hazai források, hitelprogramok állnak a vállalatok rendelkezésére a válságkezelésben?
  • A költségoldali versenyhátrány kulcsa: energiaárak és energiabeszerzési feltételek, energiahatékonysági beruházások
  • Vállalatvezetői kerekasztal: saját tapasztalatok válságkezelésről és versenyképességről

Kinek ajánljuk:

  • Mikro-, kis és középvállalkozás tulajdonosok/vezetők, munkatársak
  • Nagyvállalati döntéshozók, munkatársak
  • A gazdaság versenyképességének növelésében érdekelt gazdasági szakemberek
  • Fejlesztési/beruházási projektek vezetői
  • Önkormányzati vezetők és tisztviselők
  • Pénzügyi és tanácsadó szektor képviselői

Már nyitva a regisztráció!

Ne maradjon le erről az egyedülálló lehetőségről! Regisztráljon még ma a Portfolio kkv-konferenciájára, és szerezze meg azokat a gyakorlati tudást és kapcsolatokat, amelyek segíthetnek vállalkozása 2026-os sikerében. A részletes szakmai program hamarosan elérhető lesz, addig is iratkozzon fel hírlevelünkre!

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Májusban Pécsen és Székesfehérváron találkozunk!
SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

