Váratlan fordulat a legnépszerűbb levelezőnél: még csak az USA-ban, de talán majd itthon is elérhető lesz a trükk, amivel pillanatok alatt lecserélheted az e-mail címed

A Google-fiók beállításaiban az USA-ban immár lecserélhető a régen viccesnek számító, de ma már cringe felhasználónév, vagyis az e-mail-cím "@gmail.com" előtti része.

Fontos tudni, hogy a módosítással a korábbi e-mail-cím sem vész el: azt a rendszer másodlagos címként menti el, így továbbra is használható bejelentkezéshez vagy a fiók helyreállításához.

A régi címre küldött levelek a váltás után is gond nélkül megérkeznek a postafiókba. Emellett a felhasználók továbbra is küldhetnek válaszokat a korábbi azonosítójukkal.

A címváltoztatásra bizonyos korlátozások is vonatkoznak:

új e-mail-címet csak 12 havonta egyszer lehet beállítani.

Egy fiókhoz a története során legfeljebb három új azonosító hozható létre.

Arra is van lehetőség, hogy a felhasználó visszaváltson egy korábbi címére, ebben az esetben azonban 30 napig nem hozhat létre újabb e-mail-címet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images