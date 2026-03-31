Váratlan fordulat a legnépszerűbb levelezőnél: még csak az USA-ban, de talán majd itthon is elérhető lesz a trükk, amivel pillanatok alatt lecserélheted az e-mail címed
Váratlan fordulat a legnépszerűbb levelezőnél: még csak az USA-ban, de talán majd itthon is elérhető lesz a trükk, amivel pillanatok alatt lecserélheted az e-mail címed

A Google végre lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy adatvesztés nélkül megváltoztassák a régi gmail-címüket. A régóta várt funkció az Egyesült Államokban már széles körben elérhető, és fokozatosan más országokban is bevezetik – írta meg az Android Authority. A Google hivatalosan még nem közölt részleteket a nemzetközi bevezetés ütemezéséről, de az USÁn kívül egyes országokban, például Indiában már megjelent a funkció. Ez arra utal, hogy a lehetőség hamarosan világszerte elérhetővé válhat.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
A Google-fiók beállításaiban az USA-ban immár lecserélhető a régen viccesnek számító, de ma már cringe felhasználónév, vagyis az e-mail-cím "@gmail.com" előtti része.

Fontos tudni, hogy a módosítással a korábbi e-mail-cím sem vész el: azt a rendszer másodlagos címként menti el, így továbbra is használható bejelentkezéshez vagy a fiók helyreállításához.

A régi címre küldött levelek a váltás után is gond nélkül megérkeznek a postafiókba. Emellett a felhasználók továbbra is küldhetnek válaszokat a korábbi azonosítójukkal.

A címváltoztatásra bizonyos korlátozások is vonatkoznak:

  • új e-mail-címet csak 12 havonta egyszer lehet beállítani.
  • Egy fiókhoz a története során legfeljebb három új azonosító hozható létre.
  • Arra is van lehetőség, hogy a felhasználó visszaváltson egy korábbi címére, ebben az esetben azonban 30 napig nem hozhat létre újabb e-mail-címet.

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

