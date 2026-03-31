Vége a végtelen várakozásnak? Kiderült, mi szabadíthatja meg a magyar autósokat a mindennapos rémálomtól

Az Inrix elemzőcég 2025 végén közzétett listája szerint ugyan vannak olyan városok, ahol a dugóban töltött idő csökkent 2024-hez képest, a vizsgált magyar városokban viszont kisebb-nagyobb mértékben ez a mutató mindenütt nőtt:
- Budapesten például 5%-kal,
- Szombathelyen 6%-kal,
- Pécsett 56%-kal,
- Győrben pedig egyenesen 100%-kal.
Vigaszt nyújthat, hogy messze vagyunk a top 10-től: Dublinban például 95 órát, Londonban pedig 91 órát töltenek dugóban az emberek átlagosan évente.
Számos elképzelés van arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan lehetne a közlekedés résztvevőinek magatartás-változásával megoldani: a közösségi közlekedés használata, a járműmegosztás, az egy irányba tartók osztozása az autókon mind-mind segíthetnek, de a legtöbbet mégis az AI-alapú elemző és döntéshozó rendszerek, valamint az adatvezérelt megoldások tehetik a cél érdekében. A legfrissebb nemzetközi kutatások és iparági tapasztalatok szerint az AI nem csupán reagál a forgalmi helyzetekre, hanem előre is jelzi és aktívan optimalizálja azokat.
A modern közlekedési rendszerek ma már valós időben gyűjtenek adatokat szenzorokból, kamerákból, járművekből és mobileszközökből. Ezeket az információkat fejlett algoritmusok elemzik, amelyek
képesek felismerni a torlódások kialakulását és akár órákkal előre jelezni a kritikus pontokat.
Az egyik leglátványosabb eredmény az intelligens forgalomirányítás területén figyelhető meg: az AI-alapú közlekedési lámpák folyamatosan alkalmazkodnak a forgalomhoz, csökkentve a várakozási időt és javítva az áthaladás hatékonyságát. Egyes rendszerek már több mint 30%-os javulást is elértek a forgalom folyamatosságában a hagyományos megoldásokhoz képest.
A mesterséges intelligencia emellett a teljes közlekedési hálózatot képes optimalizálni: dinamikus útvonaltereléssel a járművek eloszlanak a kevésbé terhelt útvonalak között, így megelőzhető a torlódások láncreakció-szerű kialakulása. Vannak rendszerek, amelyek valós időben észlelik a baleseteket és rendellenességeket, lehetővé téve az azonnali beavatkozást.
Több helyen – köztük az M1-M7 bevezetőjén – már digitális iker technológiát is alkalmaznak, amely lehetővé teszi a teljes közlekedési rendszer szimulációját. Ennek segítségével a döntéshozók
még a bevezetés előtt tesztelhetik az új forgalomszervezési megoldásokat.
„A közlekedési rendszerek optimalizálása ma már nem elsősorban infrastrukturális, hanem adatintegrációs és döntéstámogatási kérdés. A mesterséges intelligencia akkor hoz valódi áttörést, ha képes a különböző forrásokból származó adatokat – járművekből, infrastruktúrából és a felhasználóktól – egységes rendszerben értelmezni, és erre építve nemcsak reagálni, hanem proaktívan beavatkozni a forgalmi folyamatokba. A digitális iker technológiák ebben kulcsszerepet játszanak: lehetőséget adnak arra, hogy a közlekedési beavatkozásokat még a valós környezetben történő alkalmazás előtt validáljuk, így csökkentve a kockázatokat és növelve a rendszerszintű hatékonyságot” – idézi a közlemény Szalay Zsoltot, a BME Gépjárműtechnológia Tanszékének vezetőjét.
Az iparági szereplők szerint a jövő közlekedése az adatok, az AI és a várostervezés szoros együttműködésére épül.
Az olyan mobilitási adatplatformok, mint az Inrix, már ma is több százmillió járműből származó adatot elemeznek,
támogatva a városokat a hatékonyabb közlekedésszervezésben. A szakértők egyetértenek abban, hogy az AI-alapú megoldások nemcsak a dugók csökkentésében játszanak kulcsszerepet, hanem hozzájárulnak a fenntarthatóbb, élhetőbb városi környezet kialakításához is – kevesebb károsanyag-kibocsátással és hatékonyabb közlekedéssel.
A címlapkép illusztráció.
