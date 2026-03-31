Vége az olcsó tankolásnak az olajban gazdag országban: nem mindennapi lépéssel törnék le a benzinturizmust

Az energiaügyi minisztérium hétfő este kiadott közleménye szerint a külföldi autósok kizárólag prémium kategóriás, Shell V-Power benzint vagy gázolajat vásárolhatnak, méghozzá piaci áron.

A háromnegyedes tankra vonatkozó követelmény a brunei rendszámú járműveket is érinti, amennyiben 24 órán belül már másodszor vagy többször lépnek be az országba. A hatóságok emellett felkérték a benzinkutakat, hogy fokozottabban ellenőrizzék a rendszámokat.

A szigorítás hátterében az áll, hogy Brunei egyre nehezebben finanszírozza üzemanyag-támogatási rendszerét, miközben a háborús helyzet miatt meredeken emelkednek a világpiaci olajárak.

Az ország mindezek ellenére igyekszik a régió legalacsonyabb szintjén tartani a kiskereskedelmi üzemanyagárakat.

A szomszédos Malajzia szintén hasonló támogatási rendszert működtet. A maláj kormány a múlt héten jelentette be, hogy az áremelkedések miatt felhasználónként havi 100 literrel csökkenti a hatósági áras, 95-ös oktánszámú benzin keretét.

A két ország közötti jelentős árkülönbség régóta ösztönzi a benzinturizmust és az üzemanyag-csempészetet. A malajziai autósok rendszeresen átjárnak a határon, hogy Bruneiben olcsóbban tankoljanak. Az új szabályozás elsősorban ennek a gyakorlatnak kíván gátat vetni.

