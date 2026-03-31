Vége az olcsó tankolásnak az olajban gazdag országban: nem mindennapi lépéssel törnék le a benzinturizmust
Az olajban gazdag Brunei április 1-jétől megtiltja azon külföldi rendszámú járművek belépését, amelyek üzemanyagtartálya nincs legalább háromnegyedig töltve. Az intézkedés célja, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró kereslet közepette az ország megóvja üzemanyag-készleteit – írja a Reuters.

Az energiaügyi minisztérium hétfő este kiadott közleménye szerint a külföldi autósok kizárólag prémium kategóriás, Shell V-Power benzint vagy gázolajat vásárolhatnak, méghozzá piaci áron.

A háromnegyedes tankra vonatkozó követelmény a brunei rendszámú járműveket is érinti, amennyiben 24 órán belül már másodszor vagy többször lépnek be az országba. A hatóságok emellett felkérték a benzinkutakat, hogy fokozottabban ellenőrizzék a rendszámokat.

A szigorítás hátterében az áll, hogy Brunei egyre nehezebben finanszírozza üzemanyag-támogatási rendszerét, miközben a háborús helyzet miatt meredeken emelkednek a világpiaci olajárak.

Az ország mindezek ellenére igyekszik a régió legalacsonyabb szintjén tartani a kiskereskedelmi üzemanyagárakat.

Szabadrablás a nyílt vízen: a tengeren adják el az Európának szánt gázolajat a többet fizető vevőknek

Brutális rezsiszámlákra számítanak, figyelmeztetést adott ki a kőgazdag ország

Drasztikus pénzügyi lépésre kényszerült Oroszország: felfüggesztette korábbi terveit

A szomszédos Malajzia szintén hasonló támogatási rendszert működtet. A maláj kormány a múlt héten jelentette be, hogy az áremelkedések miatt felhasználónként havi 100 literrel csökkenti a hatósági áras, 95-ös oktánszámú benzin keretét.

A két ország közötti jelentős árkülönbség régóta ösztönzi a benzinturizmust és az üzemanyag-csempészetet. A malajziai autósok rendszeresen átjárnak a határon, hogy Bruneiben olcsóbban tankoljanak. Az új szabályozás elsősorban ennek a gyakorlatnak kíván gátat vetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok
Megszületett a nagy gázalku: Magyarországot megkerülve érkezhet amerikai gáz Ukrajnába
