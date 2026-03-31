Visszapattant a lengyel infláció, az iráni háború után már a kamatcsökkentés is kérdésessé vált

Márciusban 3%-ra gyorsult a lengyel infláció, miután az iráni háború nyomán megugró energiaárak felfelé húzták az üzemanyagköltségeket. Az adat ugyan kissé elmaradt a várakozásoktól, de így is arra utal, hogy a lengyel jegybank a márciusi kamatvágás után egy időre kivárhat, miközben a kormány rendkívüli lépésekkel próbálja fékezni a benzinárak emelkedését.

Márciusban újra emelkedésnek indult a lengyel infláció, miután az iráni háború miatt megugró energiaárak az üzemanyagokon keresztül ismét felfelé nyomták az árindexet. A kedden közzétett előzetes adatok szerint a fogyasztói árak éves alapon 3%-kal emelkedtek, szemben a februári 2,1%-kal. Ez a legmagasabb érték tavaly július óta, ugyanakkor kissé elmarad a Bloomberg felmérésében szereplő 3,2%-os elemzői mediántól.

Havi alapon 1%-kal nőtt az infláció, ami 2025 januárja óta a leggyorsabb ütemnek számít. Ez arra utal, hogy az energiapiaci sokk már rövid távon is érezhetően megjelent a fogyasztói árakban, még akkor is, ha az adat végül valamivel enyhébb lett a vártnál.

Az inflációs gyorsulás azért is különösen érzékeny a lengyel jegybank számára, mert a Narodowy Bank Polski alig néhány nappal a háború kitörése után, március 4-én 25 bázisponttal 3,75%-ra csökkentette az irányadó kamatot.

Ezzel a lengyel központi bank lett az első, amely a február végi amerikai és izraeli Irán elleni támadások után monetáris lazításba kezdett.

A mostani adat ugyanakkor könnyen óvatosabb pályára terelheti a döntéshozókat. A piac számára egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a jegybank a következő hónapokban kiváró üzemmódba kapcsol, és a márciusi kamatvágást egyelőre nem követi újabb lazítás.

Ebben az irányban mutatnak a lengyel monetáris tanács több tagjának megszólalásai is. Ludwik Kotecki, Henryk Wnorowski és Wieslaw Janczyk már jelezték, hogy amíg az iráni háború tart, addig nem támogatnak további kamatcsökkentést. Gabriela Maslowska ennél is tovább ment: szerinte Lengyelországban csak akkor kerülhetne szóba kamatemelés, ha az árnyomás tartósan erősödne.

A lengyel helyzet egy szélesebb nemzetközi trendbe illeszkedik. Az iráni háború nyomán világszerte újra gyorsulni kezdett az infláció, ami több jegybankot arra késztet, hogy ismét a szigorítás irányába forduljon, vagy legalábbis késleltesse a korábban remélt lazításokat. Az Európai Központi Banknál is egyre erősebb ez a dilemma: Christine Lagarde jelezte, hogy szükség esetén gyors és határozott lépések jöhetnek, miközben a befektetők az év végéig már legalább két EKB-kamatemelést áraznak.

Lengyelországban a háború előtt ennél kedvezőbb volt a kép. Az infláció 2025 elején még közel 5% körül járt, majd fokozatosan lassulni kezdett, ami lehetővé tette, hogy a monetáris tanács május óta összesen 200 bázisponttal csökkentse az alapkamatot. Most azonban úgy tűnik, hogy az energiapiaci sokk ezt a dezinflációs folyamatot legalább átmenetileg megtörte.

A kormány közben igyekszik enyhíteni a lakosságra nehezedő nyomást. Donald Tusk miniszterelnök a múlt héten bejelentette, hogy csökkentik a megugró üzemanyagárakat terhelő áfát és jövedéki adót, emellett pedig napi szinten meghatározott kiskereskedelmi árplafont vezetnek be a nagykereskedelmi árakhoz igazítva. Az intézkedés kedden lépett hatályba.

A PKO Bank Polski SA közgazdásza, Marta Petka-Zagajewska szerint

az üzemanyagárstop éppen azért lehet fontos, mert tompíthatja az inflációs sokk hatását, és ezzel csökkentheti annak esélyét, hogy a monetáris tanácsnak kamatemeléshez kelljen nyúlnia.

Ezt az értelmezést az is támogatja, hogy az élelmiszerárak emelkedése egyelőre továbbra is mérsékelt maradt.

A következő hónapok nagy kérdése az lesz, hogy a mostani inflációs gyorsulás egyszeri energiapiaci lökés marad-e, vagy szélesebb körben is beépül a gazdaságba. Ha az árnyomás tartósnak bizonyul, akkor a lengyel jegybank számára gyorsan véget érhet a lazítás időszaka. Ha viszont a kormányzati intézkedések valóban fékezik az üzemanyagárakat, akkor a mostani sokk inkább csak átmeneti kitérő lehet a korábbi dezinflációs pályán.

