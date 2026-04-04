Az olaj ára: hogyan vált saját sikerének foglyává a norvég gazdaság?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Norvégia sokáig a gazdasági stabilitás és a jóléti állam mintapéldája volt, ám az utóbbi időszak eseményei egyre inkább feltárják az ország gazdasági modelljének belső feszültségeit. Miközben az ország hatalmas bevételeket termel az energiahordozók exportjából, egyre nehezebben tudja kezelni ennek belső gazdasági következményeit. A rövid távú politikai döntések és a hosszú távú fenntarthatóság közötti feszültség most minden eddiginél élesebben látszik.

Március 26-án látványosan ütköztek össze a norvég gazdaság alapvető erői. Egyetlen nap eseményei sűrítve mutatták meg azt a dilemmát, amellyel az ország régóta küzd: miként lehet kezelni az energiaár-emelkedést anélkül, hogy az ország tovább erősítené saját inflációs problémáit. A norvég parlament múlt csütörtök délután végül egy tipikusnak mondható kompromisszum mellett döntött. Elfogadtak egy április 1-jétől szeptember 1-jéig hatályos üzemanyag-adócsökkentési csomagot, amely mérsékli a benzin- és dízelüzemanyagokra kivetett jövedéki adót (veibruksavgift), miközben párhuzamosan célzott jelleggel csökkenti a CO₂-alapú adóterheket egyes ágazatokban, így különösen a közlekedésben, a hajózásban és a halászatban.

A jövedéki adó ideiglenes eltörlésével a benzin literenkénti ára 4,4 norvég koronával, a dízelé pedig 2,85 koronával csökken. A jelenlegi árszintek alapján ez a benzin esetében a 27 NOK/liter (~935 HUF) ár csökkenését jelenti 22,6 NOK/literre (~785 HUF), míg a dízelnél a 30 NOK/liter (~1040 HUF) ár 27,15 NOK/literre (~940 HUF) mérséklődik. A csomag költségvetési hatása körülbelül 6,7 milliárd norvég korona, és kifejezetten rövid távú árstabilizációs célt szolgál: a Közel-Kelethez köthető geopolitikai feszültségek nyomán megugró globális olajárak közvetlen hatását kívánja tompítani a háztartások és a közlekedés-intenzív gazdasági szereplők számára.

Az ellenzék kényszerítette ki az adócsökkentést

A döntéshozatal procedurálisan is rendkívüli volt, mivel a javaslatot – ellenzéki kezdeményezésre – a rendes költségvetési ciklust megkerülve, gyorsított parlamenti eljárásban fogadták el. A kisebbségi Munkáspárt-kormány nem támogatta az intézkedést, mivel álláspontja szerint az ilyen volumenű adópolitikai beavatkozásokat a rendes költségvetési felülvizsgálat keretében kellene kezelni, nem pedig gyorsított parlamenti eljárásban.

Emellett a kabinet makrogazdasági kockázatokra is figyelmeztetett:

a több milliárd koronás bevételkieséssel járó intézkedés mögött nincs egyértelmű költségvetési fedezet, ezért a finanszírozás végső soron az olajbevételek fokozott felhasználását teszi szükségessé. Ennek következtében a lépés rövid távon ugyan enyhíti a terheket, hosszabb távon azonban éppen azokat az egyensúlytalanságokat mélyíti el, amelyek a beavatkozás szükségességét kiváltották. A kormány szerint a döntés a klímapolitikai ösztönzőket is gyengíti, mivel csökkenti a fosszilis energia drágítására épülő szabályozási mechanizmusokat.

A javaslatot ennek ellenére a jobboldali ellenzék a Centrumpárttal együtt keresztülvitte, így Jonas Gahr Støre miniszterelnök kénytelen végrehajtani egy olyan határozatot, amelynek szükségességéről a kormány eredetileg májusban kívánt dönteni. Az adócsökkentési csomag egyben felborította az úgynevezett „tuttifrutti-koalíció” – az öt baloldali és zöld párt közötti költségvetési megállapodás – egyensúlyát is, rávilágítva a kisebbségi kormányzás strukturális sérülékenységére. Bár a Munkáspárt a 2025-ös parlamenti választásokat relatív többséggel (28%) megnyerte, csak szűk 88 mandátumos többségre – beleértve a Centrumpárt 9 mandátumát is – támaszkodhat a 169 fős parlamentben. Ez pedig lehetővé teszi, hogy egyes kérdésében ellenzéki koalíciók felülírják a kormány szakpolitikai preferenciáit.

Politikai kényszer kontra gazdasági racionalitás

Az adócsökkentési csomag rövid távon politikailag és társadalmilag is érthető válasz egy sokkszerű áremelkedésre. A svéd jobboldali kormány is hasonló intézkedésekkel élt, és nem zárható ki, hogy Dánia is ebbe az irányba mozdul el. Bár Mette Frederiksen kormánya eddig elsősorban célzott transzferekkel próbálta enyhíteni a megélhetési költségek növekedésének hatását, például február végén egy egyszeri élelmiszerutalvány (fødevarecheck) kiosztását szavazta meg a dán parlament.

Makrogazdasági szempontból a kormányzati árkompenzációs logika problematikus, mert az ilyen támogatások torzítják az árjelzéseket és a relatív árakat, ami visszatartja a kereslet és kínálat alkalmazkodását a piaci feltételekhez.

Ez nemcsak belföldön, hanem globális szinten is hat. A mesterségesen fenntartott kereslet hozzájárulhat a magas energiaárak tartóssá válásához, miközben az alkalmazkodás költségeit aránytalanul a szegényebb országok viselik, amelyek nem rendelkeznek hasonló fiskális mozgástérrel.

Norvégia esetében a beavatkozás indokoltságát tovább árnyalja, hogy az üzemanyagárak emelkedése elsősorban nominális jelenség. A „tankolási index” alapján a benzin hosszabb távon valójában megfizethetőbbé vált: míg 1980-ban egy átlagos ipari dolgozónak 9–10 percet kellett dolgoznia egy liter benzinért, ma – még a 27–28 koronás árszint mellett is – ez nagyjából 6–7 perc. Ez arra utal, hogy a jelenlegi intézkedés inkább egy látványos árnövekedésre adott politikai reakció, mintsem egy tényleges vásárlóerő-válság kezelése.

Ugyanakkor a csomag nem kizárólag jóléti beavatkozásként értelmezhető, mivel a vállalati oldalon, különösen a közlekedés- és energiaintenzív ágazatokban, érdemi költségcsökkentést eredményez. Ez Norvégiában különösen releváns, ahol a bérszint tartósan magas, és a nem olajipari vállalatok nemzetközi versenyképességét folyamatosan nyomás alatt tartja.

Az inputköltségek mérséklése így közvetlenül javíthatja a cégek költségpozícióját, ami gazdaságpolitikai szempontból részben megalapozottabbá teszi a beavatkozást.

A jegybank kamatemelésre figyelmeztet

A költségvetési fegyelem fellazulása különösen rosszkor jön a jegybank számára. A Norges Bank már korábban jelezte, hogy az infláció tartósan a 2%-os cél felett alakul. Március 26-án délelőtt, vagyis pár órával az adócsökkentési csomag elfogadása előtt, a jegybank sokkoló hírrel szolgált a norvég lakástulajdonosok számára. Bár az alapkamatot egyelőre a jelenlegi 4%-os szinten tartják,

azonban a korábbi várakozásokkal ellentétben nem csökkentés, hanem további emelés várható az év hátralévő részében.

Az előrejelzések szerint az év végére akár egy teljes százalékponttal is magasabb lehet a kamatszint az egy hónappal ezelőtt vártnál. Ez közvetlen hatással van a háztartásokra. Norvégiában a jelzáloghitelek többsége rövid kamatperiódusú, így a kamatemelések gyorsan megjelennek a törlesztőrészletekben. Egy durva becslés szerint egyetlen százalékpontos kamatemelés mintegy tízmilliárd korona többletterhet jelenthet a lakosság számára. Vagyis amit az állam az egyik oldalon adókönnyítéssel biztosít, azt a másikon a magasabb kamatok részben visszaveszik.

A globális energiaár-emelkedés egyszerre jelent áldást és átkot Norvégia számára.

Az olaj- és gáztermelés teljes kapacitáson zajlik, óriási bevételek áramlanak az államkasszába, és a külkereskedelmi többlet ismét a 2022-es csúcsok közelébe emelkedik. Ez a fellendülés regionálisan is látványos. A nyugati part olajvárosaiban 2023 eleje óta jelentősen ingatlanár-emelkedés figyelhető meg: Stavangerben az árak 29%-kal, Bergenben 28%-kal nőttek, míg Oslóban ezzel szemben „csupán” 10,5%-os drágulás történt. A norvég korona az euróhoz viszonyítva az elmúlt időszakban erősödött. 2026 elején egy euró még 11,8 norvég koronát ért, mára azonban az árfolyam 11,1-11,2 körül alakul, ami az importált termékek árain keresztül részben mérsékli az inflációt.

EURNOK árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.

Az infláció egyik fő hajtóereje a bérnövekedés

A felszín alatt azonban egyre komolyabb problémák húzódnak meg. Az infláció Norvégiában már a nemzetközi feszültségek előtt is magas volt, jelenleg 3% körül alakul, enyhén emelkedő trenddel. Ráadásul az áremelkedés jelentős része belső eredetű: 2023 eleje óta a hazai termékek ára 17%-kal nőtt, míg az importált termékeké csak 8%-kal. A szolgáltatások ára 14%-kal emelkedett.

A háttérben a gyors bérnövekedés áll.

Norvégiában a bérek az elmúlt mintegy 25 évben jellemzően évi 4-5%-kal növekedtek, ami a sajátos kollektív béralku-rendszernek volt köszönhető. Ebben a rendszerben a béremelések mértékéről országos és ágazati szinten tárgyalnak a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek, és kulcsszerepe van az exportorientált iparágaknak. A nemzetközi versenynek kitett ágazatok megállapodása jelöli ki ugyanis azt a bérnövekedési sávot, amelyhez a gazdaság többi része is igazodik.

Éppen ezért jelentős, hogy március 28-án nem született kompromisszum a magánszektorbeli bértárgyalásokon a szakszervezeti oldal (Fellesforbundet) és a munkáltatói oldal (Norsk Industri) között. Mivel ez a megállapodás adná meg az egész gazdaság érdinamikájának keretét, a megegyezés hiánya azonnal bizonytalanságot teremt, és a tárgyalásokat állami közvetítés felé tolja.

Ilyen helyzetben megnő a kockázata annak, hogy a felek magasabb bérkövetelésekkel lépnek fel, ami tovább erősítheti az inflációs nyomást, különösen a belföldi, szolgáltatási szektorban. A jegybank figyelmeztetése szerint

fennáll a veszélye annak, hogy az infláció „beágyazódik” a gazdasági szereplők várakozásaiba, ami tartósan magas árnövekedést eredményezhet.

A norvég magánvállalatok nehéz helyzetben vannak

Ez a dinamika különösen nehéz helyzetbe hozza a magánvállalatokat. A növekvő bérek és az erős valuta rontják a versenyképességet, miközben az olajszektor dominanciája tovább erősödik. Ha az energiahordozók exportját nem számítjuk, akkor Norvégia valójában jelentős külkereskedelmi hiánnyal küzd. 2025-ben ez a deficit mintegy 345 milliárd korona volt.

A szénhidrogének kereskedelme tehát rövid távon táplálja a norvég gazdaságot, hosszabb távon viszont torzítja annak szerkezetét.

Ez a torzulás a fiskális politikában is megjelenik. Az állam egyre nagyobb mértékben támaszkodik az olajbevételekre: az olajalapból származó kifizetések ma már a költségvetés mintegy 20%-át fedezik. Bár a szabályok szerint évente csak az alap várható, körülbelül 3%-os reálhozama használható fel, a politikai nyomás egyre erősebb a források bőkezűbb felhasználására. A világ legnagyobb szuverén vagyonalapja – amely több mint 8700 vállalatban rendelkezik részesedéssel, és amelynek mérete jelenleg mintegy 21 000 milliárd norvég korona (kb. 2,1 billió dollár) – hosszú ideig sikeresen védte meg Norvégiát a „holland kór” klasszikus formájától.

Mára azonban egy kifinomultabb változat kezd kirajzolódni, amely egyrészt a gazdaság kétszintűvé válásában érhető tetten. Az olajszektorhoz kötődő ágazatok magas bérekkel és erős beruházásokkal működnek, miközben a nem olajipari szektor versenyképessége romlik. Az olaj- és gázipar a GDP mintegy egynegyedét adja, és körülbelül 210 ezer munkahelyet biztosít, ezzel szemben más ágazatokban visszaesés tapasztalható. Az ország így egyre inkább ki van téve a világpiaci energiaárak ingadozásának.

A norvég bérek tartósan jóval meghaladják a kereskedelmi partnerek szintjét, ami azt jelenti, hogy a vállalatoknak lényegesen magasabb termelékenységet kellene elérniük a versenyben maradáshoz.

Az elmúlt öt évben az egy főre jutó GDP gyakorlatilag stagnált, a munkatermelékenység növekedése évi 0,5% körül alakul. A kutatás-fejlesztési kiadások csökkennek, a startupok száma elmarad a többi skandináv országétól, és egyre több vagyonos norvég költözik külföldre. Emellett a holland kór fiskális dimenziója is egyre hangsúlyosabb. Bár Norvégia formálisan betartja az olajalap felhasználására vonatkozó szabályokat, a költségvetési politika a gyakorlatban egyre inkább expanzívvá vált; az állami kiadások a GDP 62%-át teszik ki. Az állam rendszeresen a megengedett keretek felső határán költ, és válsághelyzetekben – például a covid-járvány idején – jelentős, több milliárd dolláros támogatási programokat indított, különösen az olaj- és gázipar számára.

Ez a gyakorlat azt erősíti, hogy a gazdasági problémák kezelésének elsődleges eszköze a költekezés lett, nem pedig a szerkezeti alkalmazkodás.

A norvég gazdaság egyre több strukturális kihívással néz szembe. Az idősödő társadalom, a magas háztartási eladósodottság és a jóléti rendszer fenntarthatósága mind olyan tényezők, amelyek hosszabb távon komoly alkalmazkodást igényelnek. A március 28-ai események mindezt egyetlen napba sűrítették. Az állam több pénzt költ az üzemanyagárak csökkentésére, miközben ezzel növeli az inflációs nyomást és a kamatemelés kockázatát. A gazdaság rövid távon megkönnyebbül, hosszabb távon azonban még inkább függővé válik az olajbevételektől.

Norvégia paradox helyzete így egyre világosabb: a gazdagság, amely évtizedeken át stabilitást biztosított, ma már a legnagyobb kihívások forrásává vált.

A kérdés nem az, hogy működik-e még a modell, hanem az, hogy képes lesz-e alkalmazkodni mielőtt még saját sikereinek súlya alatt meginogna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images