Barátság vezeték: Zelenszkij megszólalt az energiainfrastruktúra helyreállításáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint már 245 energetikai létesítmény helyreállítása elindult, annak ellenére, hogy a kulcsfontosságú, mintegy 90 milliárd eurós uniós támogatási csomag továbbra is befagyva maradt miután a magyar és a szlovák kormányok blokkolják annak folyósítását a Barátság vezeték újraindulásáig.

Az államfő bejelentése szerint az ukrán vezetés párhuzamosan dolgozik a téli felkészülésen, alternatív energiatermelési kapacitások kiépítésén és a kritikus infrastruktúra védelmén, miközben jelentős forráshiánnyal működik.

Ebben a helyzetben különösen nagy jelentőséget kap a Brodi szivattyúállomás felújítása, amely a Barátság-vezeték egyik kulcseleme.

A januári orosz dróntámadás után leállt létesítmény részleges helyreállítására most írtak ki tendert, a projekt mintegy 20 hónapot vehet igénybe, és nem teljes újjáépítést, hanem korszerűsítést jelent.

A lépés egyszerre szolgálja a háborús károk kezelését és egy hosszabb távú infrastruktúra-fejlesztési stratégia jelzését az EU felé.

A helyreállítás azonban közvetlenül összekapcsolódott az uniós politikai alkukkal: Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök az olajszállítások újraindításához kötik az Ukrajnának szánt hitel jóváhagyását, amit Kijev zsarolásként értelmez.

Eközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke technikai és pénzügyi segítséget ígért a javításokhoz. Egy tényfeltáró missziót is a helyszínre küldött Brüsszel, de a sajtóbeszámolók szerint Ukrajna egyelőre nem engedélyezte, hogy megtekintsék a vezetéket.

