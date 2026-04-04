Beismerte a világ egyik legnagyobb olajimportőre: a közel-keleti válság közepette Irántól veszik az olajat

Az indiai kőolajügyi minisztérium szokatlanul nyílt közleményben ismerte el az iráni energetikai kapcsolatok újjáéledését.

Újdelhi az amerikai szankciók miatt korábban gyakorlatilag felfüggesztette az iráni kőolajvásárlásokat. A Perzsa-öbölben zajló konfliktus és a Washington által kiadott, a tengeri szállítású iráni nyersolaj vásárlását engedélyező mentesítés nyomán azonban újraindította azokat. A finomítóipar ugyanakkor továbbra is komoly kihívásokkal küzd a kereskedelmi, szállítási és banki feltételek terén, mivel Teherán változatlanul szigorú büntetőintézkedések hatálya alatt áll.

A közel-keleti ellátási zavarok közepette az indiai finomítók biztosították nyersolajszükségletüket, többek között Iránból is

- közölte a minisztérium az X közösségi platformon. A tárca hangsúlyozta, hogy az iráni nyersolajimportot semmilyen fizetési akadály nem nehezíti, cáfolva ezzel a keringő pletykákat. Emellett azokat a híreket is visszautasították, amelyek szerint egy iráni olajszállító tartályhajót fizetési gondok miatt irányítottak át az indiai Vadinar kikötőjéből Kínába.

A minisztérium ugyanakkor megerősítette, hogy iráni cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) is érkezett az országba. Egy mintegy 44 ezer tonnát szállító tartályhajó éppen Mangaloréban rakodik ki.

Indiát különösen súlyosan érintette a Perzsa-öbölben egy hónapja zajló háború, mindenekelőtt a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása. A világ harmadik legnagyobb kőolajimportőre a közelmúltig nyersolajszükségletének nagyjából felét, valamint LPG-igényének döntő részét a Közel-Keletről fedezte. India 2022-ben, az Ukrajna elleni orosz invázió után a tengeri szállítású orosz nyersolaj egyik legjelentősebb vásárlójává vált. Ennek ellenére a helyi finomítók jellemzően tartózkodtak a szankciós listán szereplő venezuelai vagy iráni kőolaj beszerzésétől. A jelenlegi konfliktus kitörése óta Újdelhi tárgyalásokat folytat Iránnal a korábban a Perzsa-öbölben rekedt hajók biztonságos áthaladásáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images