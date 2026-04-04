Donald Trumpnak egyre komolyabb problémái vannak, tisztogatás jöhet a Fehér Házban

Donald Trump amerikai elnök kabinetjének szélesebb körű átalakítását fontolgatja. Egyre jobban frusztrálják ugyanis az iráni háború politikai következményei: az emelkedő üzemanyagárak, a zuhanó támogatottsági mutatók és a novemberi félidős választások miatti republikánus aggodalmak.

Öt, a Fehér Ház belső megbeszéléseit ismerő forrás szerint az elnök további személycseréket tervez.

A héten menesztett Pam Bondi igazságügyi minisztert és a korábban leváltott Kristi Noem belbiztonsági minisztert újabb távozók követhetik.

Több forrás úgy tudja, hogy Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter pozíciója is veszélyben van. Trump az elmúlt hónapokban többször kifejezte elégedetlenségét Gabbard munkájával kapcsolatban. Szövetségeseit állítólag már lehetséges utódokról is kérdezte. Lutnick eltávolítását pedig befolyásos elnöki tanácsadók szorgalmazzák. Ennek oka, hogy az év elején nyilvánosságra került iratok megerősítették: a miniszter 2012-ben a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein karibi magánszigetén ebédelt. Lutnick azzal védekezik, hogy csupán azért járt ott, mert éppen a sziget közelében hajózott.

A Fehér Ház szóvivője szerint az elnök "teljes mértékben bízik" mindkét tisztségviselőben. A szóvivő hozzátette, hogy Trump a kabinetjét "a valaha volt legtehetségesebb és leghatékonyabb" csapatnak tartja.

Az esetleges átszervezés hátterében az öthetes iráni háború okozta belpolitikai válság áll. A konfliktus február 28-i kezdete óta az üzemanyagárak meredeken emelkedtek. Trump támogatottsága eközben a jelenlegi ciklus mélypontjára, 36 százalékra csökkent a legfrissebb Reuters/Ipsos-felmérés szerint. A megkérdezettek hatvan százaléka ráadásul helyteleníti az amerikai-izraeli döntést a háború megindításáról.

Trump szerdai, televízióban sugárzott nemzethez szóló beszéde nem érte el a célját. A Fehér Ház belső értékelése szerint az elnök a fellépéssel magabiztosságot akart sugallni, és azt, hogy kézben tartja az irányítást. Ugyanakkor nem vázolt fel stratégiát a háború lezárására. A gazdasági nehézségekért Teheránt okolta ahelyett, hogy megoldásokat kínált volna a választóknak.

A beszéd nem azt érte el, amit kellett volna

- mondta az egyik tisztviselő. Hozzátette, hogy bár Trump törzsszavazói továbbra is támogatják a háborút, a gazdasági nyomást már ők is egyre jobban érzik.

Az egyik fehér házi forrás szerint "célzott cserékre" lehet számítani, nem pedig "nagyszabású, drámai újrakezdésre". Az elnök próbál tartózkodni a túl gyakori személycseréktől, nehogy első ciklusához hasonlóan a káosz benyomását keltse. Ugyanakkor több forrás is megerősítette, hogy a leváltások esélye az utóbbi hetekben sokkal komolyabbá vált. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Trump még jóval a félidős választások előtt meg akarja lépni az esetleges nagyobb változtatásokat.

A hallottak alapján csak annyit mondhatok: Bondi nem az utolsó

- fogalmazott egy másik fehér házi illetékes.

Forrás: Reuters

