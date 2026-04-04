  • Megjelenítés
Határozottan üzent az IMF az ázsiai nagygazdaságnak: kamatot kell emelni
Gazdaság

Portfolio
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) üzent a japán jegybanknak: a közel-keleti háború és az ebből fakadó új kockázatok ellenére is indokoltnak tartja a kamatemelések folytatását, miközben Japán gazdaságát meglepően ellenállónak látják. A piac már áprilisra újabb BoJ-lépést áraz, az olajárak emelkedése, a gyenge jen és a felerősödő inflációs nyomás pedig egyszerre tolja szigorúbb pályára a japán monetáris politikát.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra sürgette a japán jegybankot (BoJ), hogy folytassa a kamatemeléseket. Ezt annak ellenére is indokoltnak tartják, hogy a közel-keleti háború jelentős új kockázatokat hozott az ország gazdasági kilátásainál – számolt be a Reuters.

Az IMF a Japánnal folytatott rendszeres gazdaságpolitikai konzultáció lezárását követően adta ki figyelmeztetését, amelyben az igazgatótanács méltatta az ország "erős gazdasági ellenálló képességét" a globális sokkokkal szemben. Egyúttal egyetértettek azzal, hogy a jegybank megfelelő ütemben vonja vissza a monetáris lazítást.

Az IMF szerint az alapinfláció várhatóan 2027-re közelíti meg a BoJ kétszázalékos célját, az inflációs kilátások kockázatait pedig nagyjából kiegyensúlyozottnak ítélték.

A piaci várakozások szerint a BoJ már áprilisban újabb kamatemelésre szánhatja el magát. Az iráni háború miatti olajár-emelkedés és a gyenge jen okozta magasabb importköltségek ugyanis egyaránt fokozzák az inflációs nyomást.

Még több Gazdaság

A határidős piacok jelenleg mintegy hetven százalékos valószínűséggel árazzák be az áprilisi kamatlépést.

Az IMF közleménye hangsúlyozta, hogy a kamatokat fokozatosan, egy rugalmas, átlátható és adatvezérelt megközelítés keretében kell a semleges szint felé emelni. Az igazgatók emellett kiálltak a lebegő árfolyamrendszer fenntartása mellett, amelyet hiteles sokkelnyelő eszköznek neveztek.

A BoJ 2024-ben vetett véget a kiterjedt monetáris lazításnak, és azóta többször is kamatot emelt. A legutóbbi, decemberi szigorítást az indokolta, hogy megítélésük szerint Japán közel áll a kétszázalékos inflációs cél tartós eléréséhez. A jegybank többször jelezte: kész folytatni a kamatemeléseket, mivel az alapinfláció várhatóan a 2026-os pénzügyi év második felétől a 2027-es pénzügyi évig stabilan érheti el a célszintet.

A jen közben a dollárral szemben a 160-as lélektani határ fölé gyengült, ami miatt továbbra is napirenden van egy devizapiaci intervenció.

Katajama Szacuki pénzügyminiszter pénteken újabb figyelmeztetést intézett a jen gyengülésére spekulálókhoz. Kijelentette:

Japán kész minden jogilag megengedett eszközt bevetni, legyen az konvencionális vagy nem konvencionális.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Orbán Viktor azonnal lépett a kritikus gázvezeték elleni robbantási kísérlet ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility