Határozottan üzent az IMF az ázsiai nagygazdaságnak: kamatot kell emelni

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) üzent a japán jegybanknak: a közel-keleti háború és az ebből fakadó új kockázatok ellenére is indokoltnak tartja a kamatemelések folytatását, miközben Japán gazdaságát meglepően ellenállónak látják. A piac már áprilisra újabb BoJ-lépést áraz, az olajárak emelkedése, a gyenge jen és a felerősödő inflációs nyomás pedig egyszerre tolja szigorúbb pályára a japán monetáris politikát.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra sürgette a japán jegybankot (BoJ), hogy folytassa a kamatemeléseket. Ezt annak ellenére is indokoltnak tartják, hogy a közel-keleti háború jelentős új kockázatokat hozott az ország gazdasági kilátásainál – számolt be a Reuters.

Az IMF a Japánnal folytatott rendszeres gazdaságpolitikai konzultáció lezárását követően adta ki figyelmeztetését, amelyben az igazgatótanács méltatta az ország "erős gazdasági ellenálló képességét" a globális sokkokkal szemben. Egyúttal egyetértettek azzal, hogy a jegybank megfelelő ütemben vonja vissza a monetáris lazítást.

Az IMF szerint az alapinfláció várhatóan 2027-re közelíti meg a BoJ kétszázalékos célját, az inflációs kilátások kockázatait pedig nagyjából kiegyensúlyozottnak ítélték.

A piaci várakozások szerint a BoJ már áprilisban újabb kamatemelésre szánhatja el magát. Az iráni háború miatti olajár-emelkedés és a gyenge jen okozta magasabb importköltségek ugyanis egyaránt fokozzák az inflációs nyomást.

A határidős piacok jelenleg mintegy hetven százalékos valószínűséggel árazzák be az áprilisi kamatlépést.

Az IMF közleménye hangsúlyozta, hogy a kamatokat fokozatosan, egy rugalmas, átlátható és adatvezérelt megközelítés keretében kell a semleges szint felé emelni. Az igazgatók emellett kiálltak a lebegő árfolyamrendszer fenntartása mellett, amelyet hiteles sokkelnyelő eszköznek neveztek.

A BoJ 2024-ben vetett véget a kiterjedt monetáris lazításnak, és azóta többször is kamatot emelt. A legutóbbi, decemberi szigorítást az indokolta, hogy megítélésük szerint Japán közel áll a kétszázalékos inflációs cél tartós eléréséhez. A jegybank többször jelezte: kész folytatni a kamatemeléseket, mivel az alapinfláció várhatóan a 2026-os pénzügyi év második felétől a 2027-es pénzügyi évig stabilan érheti el a célszintet.

A jen közben a dollárral szemben a 160-as lélektani határ fölé gyengült, ami miatt továbbra is napirenden van egy devizapiaci intervenció.

Katajama Szacuki pénzügyminiszter pénteken újabb figyelmeztetést intézett a jen gyengülésére spekulálókhoz. Kijelentette:

Japán kész minden jogilag megengedett eszközt bevetni, legyen az konvencionális vagy nem konvencionális.

Forrás: Reuters

