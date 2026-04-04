Hetven éve megjósolta a híres gondolkodó, mi vár ránk – Most a saját bőrünkön tapasztaljuk a kegyetlen valóságot

Minél fejlettebb technológiákra épül a gazdaság, annál világosabban látszik, hogy a kényelem mögött nem függetlenség, hanem újfajta kiszolgáltatottság halmozódik fel. Ezt a fordulatot írta le már az 1950-es években Jacques Ellul francia filozófus, aki szerint a technikai fejlődés nem egyszerűen megoldja a problémáinkat, hanem úgy szervezi át az életünket, hogy közben egyre több láthatatlan függőséget termel. Az energiapiac, a nyersanyag-ellátás és a mesterséges intelligencia körüli mai feszültségek pedig egyre inkább azt mutatják, hogy nem mi használjuk a rendszert, hanem a rendszer szabja meg, meddig tart a mozgásterünk. Ellul jóslatából viszont még mindig tanulhatunk valami újat a világunkról.

Jelenleg egy újabb energiaválság küszöbén egyre inkább úgy fest, hogy bár a technológia sok szempontból megkönnyíti az életünket, még jobban kiszolgáltatottak lettünk a globalizációs folyamatoknak. Az Irán körüli háború miatt kirobbant olajválság nélkül is egyre inkább gúzsba kötne minket a helyzet. Az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagok, vagy a mesterséges intelligenciához szükséges adatközpontok egyre növekvő energiaigénye szolgává tett minket. A mostani sokk ezt csak látványosan kiélezte. A Reuters összesítése szerint az Irán körüli konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt márciusban az OPEC kitermelése a pandémia óta nem látott mélypontra esett, a Brent árát pedig már 120-150 dollár közé várják, ha a konfliktus záros határidőn belül nem jut nyugvópontra.

Eközben a Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy az áprilisi kiesések még a márciusinál is nagyobbak lehetnek, és Európa gazdasága is meg fogja érezni a dízel- és kerozinhiányt.

Amit néhány éve még átmeneti turbulenciának lehetett volna nevezni, az most már inkább annak tűnik, mint amikor egy túlfeszített rendszer egyszerre több ponton kezdi megmutatni a saját törékenységét.

Amikor Jacques Ellul 1954-ben megjelentette A technológiai társadalom (La Technique ou l’enjeu du siècle) című könyvét, sokan túl sötétnek, túl általánosnak, túl végletesnek érezték a diagnózisát, pedig valójában nem a gépekről írt, hanem arról a társadalmi logikáról, amely a hatékonyságot minden más elé helyezi. Ellul a „technikát” nem szűken vett technológiának tekintette, hanem azoknak a módszereknek az összességének, amelyek az abszolút hatékonyságot keresik az emberi tevékenység minden területén. Vagyis nem az volt a kérdés nála, hogy jó-e az autó, a telefon vagy a számítógép, hanem az, hogy mi történik egy olyan társadalomban, ahol minden döntés mögé ugyanaz az egyetlen mérce kerül: mi a gyorsabb, a kiszámíthatóbb, a skálázhatóbb, az olcsóbb, az optimalizálhatóbb megoldás.

1954-ben ezt még lehetett filozófiai túlzásnak tekinteni, de 2026-ban inkább úgy fest, hogy Ellul korábban látta meg a modern gazdaság működési elvét, mint maga a gazdaság.

Mert miközben a közbeszéd hajlamos úgy beszélni a technológiáról, mintha az semleges eszköz lenne, a gazdaság már régen nem így működik, hanem egy olyan pályán halad, ahol az eszköz fokozatosan céllá válik. Egy vállalat ma nem egyszerűen azért épít adatközpontot, mert több ügyfelet akar kiszolgálni, hanem azért, mert a modellversenyben nem engedheti meg magának, hogy ne építsen. Nem azért vadászik lítiumra, grafitra vagy nikkelre, mert ez valamiféle erkölcsi küldetés, hanem mert az elektromosítás, az energiatárolás és az AI-infrastruktúra olyan egymásba kapcsolódó üzleti kényszereket hozott létre, amelyekből kilépni már versenyhátrányt jelentene. Ellul ezt nevezte volna technikai szükségszerűségnek: nem valaki megparancsolja, hogy még több rendszert, még több hálózatot, még több kapacitást építsünk, hanem a rendszer maga kényszeríti ki, hogy aki benne van, az alkalmazkodjon hozzá. Innen nézve a mai gazdaság nem technológiát használ, hanem technológiai logikában él.

Az energiapiacon ez a logika különösen kegyetlenül látszik most, mert itt ütközik össze a digitális gazdaság látszólag súlytalan világa a nagyon is fizikai valósággal.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése szerint a globális adatközponti villamosenergia-fogyasztás 2024-ben már 415 terawattóra volt, ami a világ áramfogyasztásának nagyjából 1,5 százaléka, és 2030-ra 945 terawattórára nőhet; az AI-optimalizált adatközpontok fogyasztása pedig ennél is gyorsabban, több mint négyszeresére emelkedhet. Az Egyesült Államokban a szervezet szerint az adatközpontok adhatják az évtized végéig bekövetkező áramkereslet-növekedés közel felét, és 2030-ra több áramot használhatnak fel adatfeldolgozásra, mint amennyit az alumínium-, acél-, cement- és vegyipar együtt. Vagyis a digitális korszak nem dematerializálja a gazdaságot, hanem új anyagi és energetikai terheket rak rá. A felhő ettől még felhő marad a marketinganyagokban, a valóságban viszont erőművek, transzformátorok, kábelek, gázerőművek, hálózati csatlakozási sorok és helyi ellátásbiztonsági konfliktusok húzódnak mögötte.

Ami pedig az átállás másik nagy ígéretét, az akkumulátoros és elektromos gazdaságot illeti, ott ugyanennek a függőségi szerkezetnek a nyersanyagos változata rajzolódik ki. Az IEA 2025-ös kritikusásvány-jelentése szerint a tisztaenergia-technológiák és a tágabb gazdaság számára kulcsfontosságú ásványok piacán továbbra is komoly gondot jelentenek az árkilengések, a szűk keresztmetszetek és a geopolitikai kockázatok, miközben a finomítás a legtöbb esetben továbbra is erősen koncentrált marad. A szervezet külön kiemeli, hogy 2035-ben Kína több mint 60 százalékát adhatja a finomított lítium- és kobaltkínálatnak, a battery-grade grafitnál és a ritkaföldfémeknél pedig mintegy 80 százalékos részesedés is várható, miközben egy októberi IEA-kommentár szerint 20-ból 19 stratégiai ásványnál ma is Kína a vezető finomító, átlagosan 70 százalékos piaci részesedéssel. A zöldebb és digitálisabb jövő így nem megszünteti a függőséget, hanem áthelyezi: olaj helyett lítium, gáz helyett grafit, csővezeték helyett finomítókapacitás, közel-keleti kitettség helyett feldolgozási koncentráció.

Ebben a helyzetben válik igazán érthetővé Ellul árulástézise, mert nem arról van szó, hogy a technológia ne oldana meg valódi problémákat, hanem arról, hogy minden megoldással együtt újabb három kényszert is létrehoz.

Az autó megszüntette a távolság zsarnokságának egy részét, de behozta az olajárak okozta kitettséget, a biztosításkötési kényszert, a dugót és az autópályafüggőséget; az okostelefon összekötött bennünket, de állandó elérhetőséget követel; az AI felgyorsítja a keresést, az elemzést, a tervezést, de közben óriási villamosenergia-igényt, hálózati torlódásokat és nyersanyagigényt termel. A rendszer ráadásul nem kér hozzájárulást: miután a technológia megjelenik, a társadalom rövid idő alatt átrendezi maga körül a mindennapi működését.

Az internet nélkül ma már alig lehet bankolni, e-mail nélkül állást találni, digitális azonosítás nélkül ügyet intézni, és hamarosan számottevő piaci szereplőként AI nélkül versenyben maradni is nehéz lesz. Ellul ezt látta meg akkor, amikor a legtöbben még csak a technikai fejlődés kényelmi oldalát nézték

A gazdaság nyelvén lefordítva ez azt jelenti, hogy a hatékonyság ma már nem egy szempont a sok közül, hanem maga a legfontosabb rendező elv.

A menedzsment a mérhetőség, a pénzügy a sebesség, a logisztika a valós idejű optimalizáció, a platformok pedig a viselkedési minták folyamatos finomhangolása felé mozdultak el. Az IEA szerint a globális adatközponti beruházás 2024-re már elérte az évi 500 milliárd, 2025-re az ezermilliárd dollárt, az amerikai EIA pedig azt jelezte, hogy a nagy számítási kapacitású létesítmények terjedése után az Egyesült Államok áramkereslete újra érdemben nő, és a nagyobb kereslet a következő két évben még a fosszilis alapú áramtermelést is emelheti. Ez azért fontos, mert megmutatja: a technológia nem egyszerűen „zöldebb” vagy „okosabb” gazdaságot épít, hanem először mindig több infrastruktúrát, több tőkét, több energiát és több rendszerszintű koordinációt követel, majd csak ezután kínál bármilyen későbbi hatékonyságnyereséget. A szabadság ára így nem csökken, hanem átstrukturálódik.

Amikor tehát ma az energiaválságról beszélünk, könnyű beleesni abba a hibába, hogy kizárólag geopolitikai történetként értelmezzük, mintha az egész csak a Hormuzi-szoros, a tankerek és a hadi fejlemények kérdése lenne, holott a mélyebb történet inkább az, hogy egy olyan gazdaságot építettünk fel, amely egyszerre akar teljes körű digitalizációt, gyors elektromos átállást, olcsó energiát, folyamatos növekedést és azonnali kényelmet. Ez a kombináció békeidőben is feszültséget termel, háborús közegben pedig különösen kegyetlenül láthatóvá teszi, mennyire vékony a puffer a technológiai ígéretek és az anyagi valóság között. Hiába nőtt 2025-ben rekordra a megújuló kapacitás, a Reuters által ismertetett International Renewable Energy Agency (IRENA) adatok szerint a geopolitikai sokkok még mindig erősen befolyásolják az energiarendszert, legfeljebb azok az országok védettebbek valamelyest, amelyeknek már nagyobb a megújuló részaránya. Vagyis nem arról van szó, hogy Ellul ellenében a technológia végül mégis felszabadít bennünket, hanem arról, hogy a felszabadítás feltételei sokkal keményebbek és anyagiasabbak, mint azt a digitális kor önképe sugallta.

Éppen ezért tűnik ma úgy, hogy Ellulnak nem egyszerűen részben igaza volt, hanem a modern gazdaság egyik legalapvetőbb mozgását értette meg előre:

azt, hogy a technológia nem külső segítségként áll a társadalom mellett, hanem fokozatosan olyan környezetté válik, amelyhez a társadalomnak alkalmazkodnia kell.

A mostani energiapiaci feszültségek, az AI-adatközpontok villamosenergia-éhsége, a kritikus nyersanyagokért folyó geopolitikai verseny, a hálózati szűkületek és a költségsokkok mind ugyanabba az irányba mutatnak. Nem egyszerűen több eszközünk lett, hanem több kitettségünk, több függőségünk és több láthatatlan kényszerünk. Ha van tanulsága ennek a korszaknak, akkor talán az, hogy a technológiai fejlődésről szóló vitát végre ki kellene emelni a kényelmi innováció és a részvénypiaci hype szintjéről, és vissza kellene tenni oda, ahová Ellul már hetvenkét éve helyezte:

a társadalmi önrendelkezés, az energiafüggőség, a gazdasági sérülékenység és az emberi autonómia kérdései közé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images