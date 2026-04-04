Közel 45 ezer halál elkerülhető lett volna megelőzéssel, megfelelő kezeléssel Magyarországon

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Unióban becslések szerint 1 millió 75 év alatti ember halt meg 2023-ban olyan betegségek és egészségügyi problémák következtében, amelyek kezelhetők vagy megelőzhetők lettek volna. Ebben a korosztályban százezer halálesetből közel 238 elkerülhető lett volna az EU-ban az Eurostat friss adatai szerint. A magyar szám ennél sokkal tragikusabb, közel 473 volt, ami az egész EU-ban a második legmagasabb 100 000 lakosra vetített halálozási arány volt Lettország után.

Egymillió felesleges halál

Az EU-ban feleslegesen – kezelhető vagy megelőzhető egészségügyi problémák miatt - meghalt egymillió 75 év alatti állampolgár közül 376 434 olyan kezelhető betegségnek és egészségügyi problémának tudható be, amelyet magas színvonalú egészségügyi ellátás révén el lehetett volna kerülni, míg 655 321 olyan megelőzhető betegségnek tudható be, amelyet hatékony közegészségügyi beavatkozások révén el lehetett volna kerülni.

Tíz évvel korábban rosszabb volt az helyzet az EU-ban. Akkor egymillió 75 év alatti ember halálából 382 469 lett volna elkerülhető magas színvonalú egészségügyi ellátással, és 670 509 lett volna megelőzhető korai beavatkozással.

Magyarországon 44589 ilyen haláleset volt 2023-ban, amiből 28315 megelőzhető, 16275 pedig kezelhető lett volna.

Tíz évvel korábban a 45 724 halálból 30 159 lett volna megelőzhető és 16 566 kezelhető.

Milyen betegségekre, állapotokra kellett volna jobban odafigyelni?

Mielőtt rátérnénk az összehasonlítást lehetővé tevő adatok bemutatására, nézzük meg a vezető halálokokat a megelőzhető, kezelhető betegségek, egészségügyi problémák között!

A kezelhető betegségek és egészségügyi problémák közül a leggyakoribb halálok az ischaemiás szívbetegség (szívkoszorúér-betegség) volt, amely 72 845 halálesetet okozott az EU-ban 2023-ban (100 000 lakosra vetítve 16,6). Érdemes megjegyezni, hogy az ischaemiás szívbetegséget egyaránt a kezelhető és a megelőzhető állapotok közé sorolják, így a halálesetek teljes száma (145 689) e két kategória között oszlik meg.

A kezelhető állapotokból eredő halálozások második leggyakoribb oka a vastagbél- és végbélrák volt, 56 993 halálesettel (100 000 lakosra vetítve 13,0), amelyet a nőknél előforduló emlőrák követett 39 989 halálesettel (100 000 lakosra vetítve 9,2).

A megelőzhető betegségek közül a leggyakoribb halálokok a tüdőrák volt 135 584 (100 000 lakosra 30,8), a szívkoszorúér-betegség 72 845 halálesettel (100 000 lakosra 16,6), valamint az alkohollal összefüggő rendellenességek és mérgezések 50 593 halálesettel (100 000 lakosra 11,7).

A magyar adatok ennél sajnos sokkal drámaibb képet mutatnak. A kezelhető állapotokból eredő halálozások leggyakoribb oka a szívkoszorúér-betegség volt 4767 halálesettel (összesen 9533, mivel ezt a megelőzhető betegségek közé is sorolják), ami 100 000 lakosra vetítve 50,2-t adott ki.

Emlékeztetőül: az EU-ban ez a szám 16,6 volt!

A második helyen a vastag- és végbélrákot találjuk 2627 halálesettel (100 000 lakosra vetítve 27,8; az EU-s szám 13), a harmadikon pedig a cerebrovaszkuláris betegségeket - az agy vérkeringésének zavarai, amelyek a stroke (agyi érkatasztrófa) vezető okai - 1669 halálesettel (100 000 lakosra vetítve 17,6; az EU-s szám 8,6).

A megelőzhető betegségek közül a leggyakoribb halálokok a tüdőrák volt 5712 (100 000 lakosra 60,3; az EU-s szám 30,8), a szívkoszorúér-betegség 4767 halálesettel (100 000 lakosra 50,2; az EU's szám 16,6), valamint az alkohollal összefüggő rendellenességek és mérgezések 2953 halálesettel (100 000 lakosra 31,6; az EU-s szám 11,7). Közvetlen ezután következik a krónikus obstruktív tüdőbetegség, vagy COPD 2894 halálesettel (100 000 lakosra 30,4; az EU-s szám 10), majd a cerebrovaszkuláris betegségek 1669 halálesettel (100 000 lakosra 17,6; az EU-s szám 8,6), és a magas vérnyomásos betegségek 1490 halálesettel (100 000 lakosra 15,7; az EU-s szám 4).

2023-ban az elkerülhető betegségek miatti halálozások száma az EU-n belül jelentősen eltérő volt. Lettországban volt a legmagasabb az arány: 100 000 lakosra 498,5 elkerülhető haláleset jutott, ebből 189,5 kezelhető, 309,0 pedig megelőzhető állapotok és betegségek miatt következett be.

Magyarországon 472,7 elkerülhető halálesetet regisztráltak (172,3 kezelhető és 300,4 megelőzhető),

míg Romániában 463,7 elkerülhető haláleset történt (199,7 kezelhető és 264,0 megelőzhető).

A legkevesebb elkerülhető halálesetet Cipruson regisztrálták, ahol az arány 100 000 lakosra vetítve 152,6 volt (ebből 62,9 kezelhető és 89,7 megelőzhető), Luxemburgban 157,6 (51,7 kezelhető és 105,9 megelőzhető), Olaszországban pedig 160,3 (61,9 kezelhető és 98,4 megelőzhető).

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images