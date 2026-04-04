Leállították Donald Trump álomprojektjét, nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva támadja a döntést a kormányzat

A Trump-kormányzat egy sürgősségi beadvánnyal próbálja hatályon kívül helyeztetni azt a bírói végzést, amely leállította a Fehér Ház új báltermének építését. Az adminisztráció érvelése szerint az építkezés felfüggesztése komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magában.

A washingtoni szövetségi fellebbviteli bírósághoz pénteken benyújtott dokumentum szerint Richard Leon szövetségi bíró döntése nyomán az elnöki rezidencia "nyitva és védtelenül" maradt.

A kormányzat úgy véli, hogy ez a helyzet "súlyos nemzetbiztonsági fenyegetést jelent a Fehér Házra, az elnökre és családjára, valamint az elnöki stábra nézve".

Leon kedden rendelte el a munkálatok felfüggesztését a folyamatban lévő per lezárultáig. A felperesek szerint a mintegy 400 millió dolláros projektet, amely a nemrég lebontott keleti szárny helyén valósulna meg, kizárólag a Kongresszus jóváhagyásával lehetne folytatni. A George W. Bush által kinevezett bíró 14 napos haladékot adott a kormányzatnak a fellebbezés benyújtására.

A Nemzeti Park Szolgálat nevében benyújtott beadvány érvelése szerint a szövetségi bíróságnak nincs alkotmányos hatásköre az ügy tárgyalására. A dokumentum megjegyzi, hogy a kereset mindössze "egy egyszerű járókelő szubjektív építészeti ízlésén" alapul. Az adminisztráció álláspontja szerint a felpereseknek nincs perbeli legitimációjuk, az elnök pedig teljes körű hatáskörrel rendelkezik a Fehér Ház felújítását illetően.

Az eredeti keresetet a National Trust for Historic Preservation nevű nonprofit műemlékvédelmi szervezet nyújtotta be. Arra hivatkoztak, hogy Trump túllépte a hatáskörét, amikor leromboltatta a történelmi keleti szárnyat, és elrendelte az új épület felhúzását. A szóban forgó szárnyat eredetileg 1902-ben emelték, majd Franklin D. Roosevelt elnöksége idején kibővítették.

Az új bálterem megépítése része Trump tágabb városátalakítási terveinek. Ezek között szerepel többek között egy 76 méter magas diadalív felállítása, valamint a Kennedy Központ átalakítása is.

Forrás: Reuters

