Leállították Donald Trump álomprojektjét, nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva támadja a döntést a kormányzat
Leállították Donald Trump álomprojektjét, nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva támadja a döntést a kormányzat

A Trump-kormányzat egy sürgősségi beadvánnyal próbálja hatályon kívül helyeztetni azt a bírói végzést, amely leállította a Fehér Ház új báltermének építését. Az adminisztráció érvelése szerint az építkezés felfüggesztése komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magában.

A washingtoni szövetségi fellebbviteli bírósághoz pénteken benyújtott dokumentum szerint Richard Leon szövetségi bíró döntése nyomán az elnöki rezidencia "nyitva és védtelenül" maradt.

A kormányzat úgy véli, hogy ez a helyzet "súlyos nemzetbiztonsági fenyegetést jelent a Fehér Házra, az elnökre és családjára, valamint az elnöki stábra nézve".

Leon kedden rendelte el a munkálatok felfüggesztését a folyamatban lévő per lezárultáig. A felperesek szerint a mintegy 400 millió dolláros projektet, amely a nemrég lebontott keleti szárny helyén valósulna meg, kizárólag a Kongresszus jóváhagyásával lehetne folytatni. A George W. Bush által kinevezett bíró 14 napos haladékot adott a kormányzatnak a fellebbezés benyújtására.

A Nemzeti Park Szolgálat nevében benyújtott beadvány érvelése szerint a szövetségi bíróságnak nincs alkotmányos hatásköre az ügy tárgyalására. A dokumentum megjegyzi, hogy a kereset mindössze "egy egyszerű járókelő szubjektív építészeti ízlésén" alapul. Az adminisztráció álláspontja szerint a felpereseknek nincs perbeli legitimációjuk, az elnök pedig teljes körű hatáskörrel rendelkezik a Fehér Ház felújítását illetően.

Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján

Már nem csak a kiváltságosok keresnek havi 1,5-2 millió forintot Magyarországon

Olajpiaci fordulat: hiába néz ki szépen papíron, az olajkartell nem tudja megmenteni a piacot

Az eredeti keresetet a National Trust for Historic Preservation nevű nonprofit műemlékvédelmi szervezet nyújtotta be. Arra hivatkoztak, hogy Trump túllépte a hatáskörét, amikor leromboltatta a történelmi keleti szárnyat, és elrendelte az új épület felhúzását. A szóban forgó szárnyat eredetileg 1902-ben emelték, majd Franklin D. Roosevelt elnöksége idején kibővítették.

Az új bálterem megépítése része Trump tágabb városátalakítási terveinek. Ezek között szerepel többek között egy 76 méter magas diadalív felállítása, valamint a Kennedy Központ átalakítása is.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Orbán Viktor azonnal lépett a kritikus gázvezeték elleni robbantási kísérlet ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility