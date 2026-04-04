Sorra jutnak át a tankerek a Hormuzi-szoroson – egy európai olajszállító is úton van már
A hajóforgalmi adatokból kiderül, hogy csütörtök óta több tartály-, konténer- és gázszállító hajó is áthaladt a Hormuzi-szoroson, miután Irán engedélyezte az általa barátságosnak ítélt vízi járművek áthaladását - írta a Japan Today és a Reuters.

Irán február végén zárta le a szorost, miután amerikai és izraeli légicsapások érték az országot, azóta pedig alig jutnak át tankerhajók a világ legfontosabb olajszállítási útvonalán, ahol a globálisolaj- és LNG-forgalom mintegy ötödét bonyolítják.

Teherán később ismét engedélyezte az áthaladást, azonban csak azoknak a hajóknak tette lehetővé, amelyeknek nincs amerikai vagy izraeli kötődésük.

Csütörtökön így már a francia CMA CGM tulajdonában álló konténerszállító is áthaladt a szoroson. Ez pont azon a napon történt, amikor Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy a Hormuzi-szorost kizárólag diplomáciai úton lehet megnyitni, katonai műveletekkel nem.

A francia hajó az iráni vizekbe való belépés előtt az automatikus hajóazonosító rendszerében (AIS) a célállomást "Owner France"-ra módosította. Ezzel egyértelműen jelezte hovatartozását az iráni hatóságoknak.

Pénteken két másik óriás nyersolajszállító tartályhajó (VLCC) és egy LNG-tanker hagyta el a Perzsa-öblöt. Mindhárom járművet az ománi Oman Shipping Management üzemelteti. Omán a támadások előtt az amerikai-iráni tárgyalások közvetítője volt. Az arab állam élesen bírálta a légicsapások megindítását, mivel azok a diplomáciai egyeztetések idején történtek.

A japán Mitsui O.S.K. Lines pénteken közölte, hogy a résztulajdonában álló Sohar LNG-tanker átkelt a szoroson.

Ez volt az első japán kötődésű hajó, és egyben az első cseppfolyósított földgázt szállító jármű, amely a konfliktus kitörése óta áthaladt ezen a vízi úton. A vállalat szóvivője nem árulta el az átkelés pontos idejét, és azt sem közölte, hogy szükség volt-e előzetes tárgyalásokra. A japán közlekedési minisztérium adatai szerint péntek reggel mintegy negyvenöt japán tulajdonú vagy üzemeltetésű hajó vesztegelt még a térségben.

Pénteken egy másik, a Mitsui tulajdonában álló LPG-tanker, a Green Sanvi is elhagyta az öblöt az iráni felségvizeken keresztül. Az indiai lobogó alatt közlekedő hajó célállomásként az "India ship India crew" üzenetet jelezte. Ugyanezen az útvonalon haladt át a panamai zászló alatt hajózó Danisa nevű nagy gázszállító hajó is, amely Kína felé tartott.

A hajóforgalmi adatokból az is kiderült, hogy az érintett hajók a szoroson való áthaladás közben kikapcsolták az AIS-jeladójukat. Ennek következtében a jelük átmenetileg eltűnt a hajókövető rendszerekből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

