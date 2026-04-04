Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot

Az ESG – környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás és vállalatirányítás – ma már a profi sport világában is kulcstémává vált. Szinte nincs olyan nagy sportszervezet, amelynek ne lenne fenntarthatósági stratégiája vagy nettózéró-célkitűzése, és a szponzorok, kormányok, szurkolók is egyre hangosabban várnak el „zöldebb” sportot. Ugyanakkor a hangzatos vállalások és a valóság között gyakran szakadék tátong: ott, ahol a pénz, a presztízs és a politika dominál, az ESG-szempontok könnyen háttérbe szorulnak.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A profi sport jelentőségét mutatja, hogy becslések szerint a globális sportszektor kibocsátása ma már egy közepes méretű országéval vetekszik. A Rapid Transition Alliance átfogó klímajelentése alátámasztja, hogy a profi sport évente nagyjából 30 millió tonna szén-dioxidot bocsát ki, ami a jelenlegi 53–57 milliárd tonnás globális üvegházgáz-kibocsátásnak megközelítőleg 0,05 százalékát teszi ki. A sportágak közül a motorsportok, a globális labdarúgó-tornák és az olimpiák rendelkeznek az átlagosnál lényegesen nagyobb karbonlábnyommal, elsősorban a rengeteg utazás miatt. Szintén több elemzés igazolja, hogy a mega-események karbonlábnyomának döntő hányadát az utazás adja. A Carbon Trust és más környezetvédelmi intézetek labdarúgó-tornákra és mérkőzésnapokra vonatkozó vizsgálatai például rendre azt mutatják, hogy a közlekedés a teljes emisszió 70–90 százalékáért felel, így az infrastruktúra és az üzemeltetés súlya valóban eltörpül emellett, és nem éri el a 30 százalékot sem.

Ebben a cikkben három ikonikus példán:

a Forma–1-en,

az olimpiákon

és a labdarúgó-világbajnokságon

keresztül mutatom meg, hogyan sikerül (vagy éppen nem sikerül) a sport zöldítése.

Mit mond a tudomány a mega-sportesemények lábnyomáról?

A szakirodalom is rendszeresen foglalkozik a gigantikus sportrendezvények klímakockázataival. A „Mega-events and the climate: what’s the game?” című átfogó tanulmány a 2000 és 2026 közötti időszakot vizsgálva megállapította, hogy az olimpiák kibocsátása a hivatalos adatok szerint 2,0–4,5 millió tonna, míg a férfi labdarúgó-világbajnokságoké 1,65–3,63 millió tonna CO2-egyenérték között mozgott. A kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy a kibocsátás döntő része két forrásból származik: a helyszínek megépítéséből és a résztvevők utazásából. Ez azt is jelenti, hogy ha a rendezők és a sportszövetségek ezen a két ponton nem változtatnak drasztikusan, a bejelentett „ESG-stratégiák” legfeljebb csak kozmetikai hatást érhetnek el.

Forma–1: technológiai labor, nagyrészt hiteles zöldítés

A Forma–1 2019-ben tette le a voksát amellett, hogy 2030-ra nettó zéró karbonkibocsátású sportággá válik, legalább 50 százalékos abszolút kibocsátáscsökkentéssel a 2018-as bázisévhez képest. A legfrissebb fenntarthatósági jelentés szerint 2024 végére körülbelül féltávnál vannak és 26 százalékos csökkenést értek el: a lábnyom 228 793 tonna CO2e-ről 168 720 tonna CO2e-re esett vissza, még úgy is, hogy közben a versenynaptár 21-ről 24 futamra bővült. A becslések szerint a több verseny miatt önmagában 10 százalékkal nőtt volna az emisszió – vagyis itt valódi pozitív változásról, nem csak trükkös „zöldre festésről” (greenwashing) beszélhetünk. Persze azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ezekbe az értékekbe nem tartozik bele a szurkolók utazásához és elszállásolásához kapcsolódó kibocsátás, vagyis az F1-nek is bőven van még teendője, ha valóban komolyan gondolja a karbonsemlegességet.

A hivatalos fenntarthatósági jelentések alapján a sportág karbonlábnyoma a 2018-as bázisév óta az alábbiak szerint alakult (a 2020-as és 2021-es pandémiás és átmeneti évek kivételével):

A sport karbonlábnyoma Év Karbonkibocsátás (tCO2e) 2018 228 793 2019 256 551 2022 223 031 2023 182 801 2024 168 720 Forrás: Greenly Earth, Gránit Alapkezelő

Kiemelendő, hogy a csökkentés döntő része nem is a versenyautókhoz, hanem a háttérhez kötődik. A gyárak és irodák kibocsátása például 59 százalékkal esett vissza a megújuló energia használatával, az egész világot behálózó logisztikai folyamatokban pedig egyre több bioüzemanyaggal hajtott teherautó és hatékonyabb teherszállító repülő jelenik meg. A Száguldó Cirkusz így is jelentős lábnyomot hagy, de az a tény, hogy egy bővülő naptár mellett abszolút csökkenést tudnak felmutatni, környezeti szempontból kifejezetten erős teljesítmény.

2026: kisebb motor helyett „okosabb” hajtáslánc és 100% zöld üzemanyag

A korábban említett példákon túlmenően a 2026-os technikai szabályrendszer kifejezetten az ESG környezeti lábához igazodik. Maradt az 1,6 literes V6 turbómotor, miközben az MGU-K (a kinetikus energia-visszanyerő egység) teljesítménye 120 kW-ról 350 kW-ra nő. A cél az, hogy a körönként rendelkezésre álló motorteljesítmény nagyjából fele a belső égésű motorból, fele pedig az elektromos rendszerből származzon – ez az F1 életében radikális arányváltás.

Ezzel párhuzamosan 2026-tól a mezőny 100 százalékban fenntartható üzemanyagot használ. Ezek olyan szintetikus vagy bioüzemanyagok, amelyek teljes életciklusra vetítve jóval alacsonyabb szén-dioxid-lábnyommal bírnak, és elméletben akár a közúti motorokban is alkalmazhatók lehetnek a közeljövőben. Ez egy rendkívül drága megoldás még jelenleg – a literre vetített áruk nagyságrendekkel magasabb a korábbi keverékeknél –, de a hétköznapi használatban rejlő lehetőségek miatt egy valódi ESG-irány. Ha sikerül működőképes, nagy teljesítményű zöld üzemanyagot ipari méretben bevezetni, annak hatása messze túlmutathat az F1-en a várakozások szerint.

Az aktív aerodinamika, a könnyebb, mégis biztonságosabb karosszéria, valamint a szigorodó alkatrész- és költségszabályok (költségsapka, motordarabszám-korlát) mind abba az irányba mutatnak, hogy a sport egyszerre legyen energiahatékonyabb, kevesebb erőforrást felemésztő és pénzügyileg transzparens. Az F1 ebben az értelemben valóban egy technológiai labor: azt üzeni az autóiparnak, hogy csúcsteljesítmény és kibocsátáscsökkentés nem egymást kizáró célok.

A gyenge pont az autósportban: társadalmi láb és szponzormix

Ha az F1 ESG „S” (social/társadalmi) és „G” (governance/vállalatirányítás) oldalát nézzük, a kép sokkal vegyesebb. A sorozat indított ugyan több társadalmi programot, – ilyen például az F1 Engineering Scholarship, amely 2025-ig 50 tehetséges, alulreprezentált hátterű mérnökhallgatót támogat teljes ösztöndíjjal, vagy a 2024-ben aláírt Diversity & Inclusion Charter - de összvolumenben ezek a kezdeményezések eltörpülnek a sport üzleti méretei mellett.

Emellett a szponzori portfólióban és a nagydíjak helyszínei között ma is túlsúlyban vannak a fosszilis energiára és autoriter állami promóciókra épülő megállapodások. Az olyan óriásvállalatok kiemelt jelenléte a sportágban, mint például a szaúdi Aramco, éles ellentétben áll a kommunikált zöld üzenetekkel, és rávilágít a Forma-1 belső ESG-ellentmondásaira. Felmerülhet tehát a kérdés, mennyire hiteles a nettó zéró cél, ha a bevétel jelentős része pont azoktól jön, akik a globális kibocsátás egy szemmel látható részéért felelősek. Összefoglalva, a Forma–1 egy jó példa arra, hogyan lehet egy sportág az „E” pillérben nagyon erős, miközben az „S” és „G” terén még bőven van tennivaló.

Olimpiák: javuló lábnyom, látványos ellentmondások

A NOB és az olimpiai mozgalom az elmúlt évtizedben fokozatosan átalakította a játékok modelljét. A célkitűzések egyértelműek: kevesebb új épület, kisebb karbonlábnyom, és hosszú távú pozitív hatások a rendező városok számára. Ezeknek a törekvéseknek szerencsére mára már mérhető eredményei vannak.

A karbonlábnyom csökkenése Szocsitól Párizsig

Habár a téli olimpiák jellemzően kisebb léptékűek, és kevesebb nézőt mozgatnak meg, mint a nyári ötkarikás játékok, mégis a 2014-es szocsi téli olimpia a negatív csúcstartó ESG szempontból. Az esemény teljes karbonlábnyoma becslések szerint ~5,1 millió tonna CO2e volt, elsősorban azért, mert gyakorlatilag a semmiből építettek fel egy egész üdülővárost és infrastruktúrát. Ehhez képest a 2018-as pjongcsangi téli játékok kibocsátása körülbelül 1,56 millió tonna volt, a 2022-es pekingi téli olimpia pedig – a nézők nélküli, Covid-alatti rendezés miatt – már csak ~1,3 millió tonna körül alakult.

A hagyományosan nagyobb nyári játékoknál London 2012-ben és Rio 2016-ban egyaránt 3–3,5 millió tonna körüli kibocsátást hozott, főleg az óriási infrastrukturális beruházások miatt. A nagy pozitív fordulatot a 2024-es párizsi olimpia hozta meg: a végleges jelentés szerint a játékok teljes lábnyoma mindössze 1,59 millió tonna CO2e volt, ami több, mint 50 százalékos csökkenést jelent London és Rio átlagához képest. Ennek kulcsa: a helyszínek 95 százaléka meglévő vagy ideiglenes volt, mindössze három új létesítményt építettek, a felhasznált energia jelentős része megújuló forrásból érkezett, és a berendezések döntő részét bérelték vagy újrahasznosították. A trend tehát egyértelmű: a „kevesebb beton, több újrahasznosítás” logikája működik.

Nem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy a felére csökkentett karbonlábnyom még mindig milliós nagyságrendű kibocsátást jelent. Ráadásul egyes független elemzések megjegyezték, hogy a szervezők a nézők utazásából származó kibocsátást vélhetően alulbecsülték, pedig a teljes klímalábnyom egy ilyen optimalizált olimpia esetében döntően a tömegek globális utazásához kötődik.

Az alábbi táblázat a 2012 óta megrendezett nyári és téli játékok hivatalos kibocsátási adatait (valamint a 2026-os rendezés prognosztizációját) foglalja össze:

Nyári és téli játékok Olimpia (Év) Becsült Karbonlábnyom (millió tCO2e) London 2012 ~ 3,3 Szocsi 2014 ~ 5,1 Rio 2016 ~ 3,6 Pjongcsang 2018 ~ 1,56 Tokió 2020 ~ 1,96 Peking 2022 ~ 1,3 Párizs 2024 1,59 Milano-Cortina 2026 (becslés) ~ 0,93 Forrás: NOB, Gránit AlapkezelőMilano–Cortina 2026: papíron zöld, a hegyen mégsem

A megrendezésre kerülő téli olimpia fenntarthatósági stratégiája első pillantásra illeszkedik ebbe az új mintába. A hivatalos terv szerint a játékok operatív kibocsátása körülbelül 930 ezer tonna CO2e lesz, a legtöbb helyszín már rendelkezésre állt korábbról, a közlekedési terv pedig az elektromos és tömegközlekedésre épít.

Ezzel a zöld szemlélettel éles kontrasztban áll a cortinai bobpálya ügye, amely tankönyvi példája annak, amikor az ESG-ígéretek a politikai presztízzsel szemben alulmaradnak. A NOB többször is jelezte: fenntarthatóbb lenne egy közeli osztrák vagy svájci pályán rendezni a versenyeket, mint új létesítményt építeni a Dolomitok közepén. Az olasz kormány – vélhetően főleg belpolitikai okokból – mégis ragaszkodott a vadonatúj pálya felépítéséhez. A becsült költsége az épületnek már 118–120 millió euró körül van, a hegyoldalakon pedig sok száz idős vörösfenyőt vágtak ki. Kritikusok attól tartanak, hogy a létesítmény a 2006-os torinói bobpályához hasonlóan kihasználatlan betontömbbé válik, hiszen a bob nem egy népszerű sportág Olaszországban.

Az ügy társadalmi feszültségekhez is vezetett, a tüntetések során ezrek vonultak az utcára a hegyi ökoszisztéma védelmében. A kérdésben Giorgia Meloni miniszterelnök is megszólalt, válasza valószínűleg nem kapna magas ESG pontszámot: a tiltakozókat „Olaszország ellenségeinek” nevezte. Itt az ESG mindhárom pillére sérül: a párbeszéd helyett megbélyegzés, az ésszerű és környezetbarát megoldás helyett a pazarló nemzeti presztízsérdek győz. Az olimpiák ma tehát egyszerre jelentenek valódi előrelépést és makacs ellentmondásokat, ahol a fenntarthatóság addig fontos, amíg nem ütközik a látványos politikai projektekkel.

FIFA és a világbajnokságok: Eredmények helyett zöldre festés

Ha van szervezet, amelyik tökéletesen megtestesíti az ESG-ígéretek és a valóság közötti szakadékot, az a FIFA. Papíron ők is élen járnak a környezetvédelemben: csatlakoztak az ENSZ Sport for Climate Action keretrendszeréhez, és minden labdarúgó világbajnoksághoz készítenek karbonlábnyom-számításokat és fenntarthatósági terveket. A gyakorlatban azonban mind a katari, mind a 2026-os észak-amerikai vb kifejezetten riasztó képet fest ESG-szempontból.

Katar 2022: rekordköltség, ellentmondásos „karbonsemlegesség”

Az előző világbajnokság a költségek tekintetében minden rekordot megdöntött: elemzések szerint 229 milliárd dollárt költöttek a világbajnokságra és az infrastruktúrára – többször annyit, mint az előző négy vb összesen. Az elképesztő költségek a karbonlábnyomon is meglátszanak. A FIFA hivatalosan nagyjából 3,6 millió tonnás karbonlábnyomról beszélt, független szakértők viszont 5–6 millió tonnára teszik a tényleges kibocsátást, aminek egy jelentős részét a szinte a semmiből kinővő stadionok és városi infrastruktúra okozta.

Ezen felül meg kell említeni a súlyos emberi jogi aggályokat is (vendégmunkások halála, munkakörülmények), amelyek az ESG „S” és „G” pillérét érintették. Az egészben mégis a legmegdöbbentőbb az, hogy a FIFA mindezek ellenére sokáig „teljesen karbonsemleges” vb-ként hirdette a tornát, amiért utólag svájci fogyasztóvédelmi hatóságok is vizsgálódtak megtévesztő reklám miatt.

2026: minden idők legszennyezőbb vb-je jöhet

A 2026-os világbajnokság a méretét tekintve egy új szintet képvisel: 48 csapat, 104 mérkőzés, három hatalmas ország (USA, Kanada, Mexikó). A kezdeti pályázat ennek ellenére mindössze 3,6 millió tonna CO2e-s kibocsátással számolt, igaz akkor még csak 32 csapat részvételére lehetett számítani. Sajnos a legfrissebb független számítások (például a Scientists for Global Responsibility elemzése) szerint a tényleges lábnyom akár a 9 millió tonna CO2-kibocsátást is meghaladhatja, ami abszolút csúcstartó lenne az összes sportesemény között.

A világbajnokságok kibocsátási adatai 2014 óta (a hivatalos jelentések és a legújabb független kutatói becslések kombinálásával) az alábbi drasztikus növekedést mutatják:

Világbajnokságok kibocsátásai FIFA Világbajnokság (Év) Becsült Karbonlábnyom (millió tCO2e) Brazília 2014 ~ 2,8 Oroszország 2018 ~ 2,2 Katar 2022 ~ 5,5 Észak-Amerika 2026 (becslés) ~ 9,0 Forrás: FIFA, Gránit Alapkezelő

Összehasonlításul, ez a 9 millió tonnás szám közel duplája a 2010–2022 közötti vb-k átlagának, és éghajlat-biztonsági szempontból messze meghaladja az elfogadható eseményszintű karbonkeretet. A fő okok egyértelműek: a megnövelt meccsszám, a kontinensnyi távolságok miatti tömeges légiforgalom, és az autócentrikus amerikai helyszínek együtt óriási kibocsátáshoz vezethetnek idén nyáron.

Mindeközben pénzügyileg a FIFA egy aranybányára talált: a 2026-ig tartó 4 éves ciklusban akár 13 milliárd dolláros rekordbevételt is elkönyvelhet a szervezet. Ugyanakkor egy friss elemzés szerint a 2026-os torna teljes költsége közel 13,9 milliárd dollár lesz, amiből a FIFA mindössze 3,9 milliárdot vállal. A fennmaradó 10 milliárd dolláros összeget nagyrészt a 16 rendező város és a három ország állja. Több amerikai és kanadai város (mint Toronto vagy Vancouver) is több százmillió dolláros kiadásnövekedéssel néz szembe, miközben a FIFA a jegy- és médiabevételek döntő részét magánál tartja.

Jegykáosz, kriptojegyek és politikai díjosztogatás: amikor az „S” és „G” is elvérzik

Társadalmi és vállalatirányítási szempontból is bőven találunk ellentmondásokat a vb kapcsán. A jegyek árképzése és véletlenszerű sorsolása heves reakciókat váltott ki; a szurkolói szervezetek „árulásnak” nevezték a prémium jegyek egekbe szökő árait és a transzparencia teljes hiányát. Ezzel párhuzamosan a FIFA blokklánc-alapú méregdrága kriptotokeneket dobott piacra exkluzív jegyjogosultságokkal, élesen kettéválasztva a hétköznapi szurkolókat és a legvagyonosabbakat, ami társadalmi szempontból igencsak nehezen védhető.

Az pedig már tényleg csak a jéghegy csúcsa, hogy Gianni Infantino a közelmúltban egy úgynevezett „FIFA Békedíjat” adott át Donald Trumpnak. Az ehhez hasonló politikai gesztusok egyértelműen ütköznek a FIFA saját etikai kódexében rögzített politikai semlegességi elvekkel, és aláássák a szervezet függetlenségébe vetett – a Blatter-éra után amúgy sem túl erős - hitet.

Mit tanulhat mindebből a sport világa?

A három példa szépen kirajzolja, milyen különböző irányba mehet a sport és az ESG kapcsolata.

A Forma–1 megmutatja, hogy egy extrém erőforrás-igényű sportág is tud technológiai innovációt felmutatni, ha az ESG-t mérhető célokkal közelíti meg.

Az olimpiák esetében látszik, hogy az új épületek arányának csökkentése működik, de a politikai presztízsprojektek könnyen felülírják a fenntarthatóságot.

A FIFA példája pedig bizonyítja: az ESG-retorika semmit nem ér, ha a háttérben a rövid távú profitmaximalizálás és az átláthatatlanság dominál.

Éppen ezért a szakértők szerint az igazi ESG fordulat az lenne, ha az olyan gigaszervezetek, mint a NOB vagy a FIFA, a pályázati kiírásokban kötelező, a párizsi klímaegyezmény céljaival kompatibilis kibocsátási plafont írnának elő. Ezen felül, ahhoz hogy az ESG-szempontok a gyakorlatban is érvényesüljenek, az események független szervek általi klíma-auditálására, transzparens szerződésekre, valamint a politikai semlegesség érdemi, számonkérhető érvényesítésére lenne szükség.

Címlapkép forrása: Mark Thompson/Getty Images