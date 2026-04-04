Történelmi fordulat a magyar választásokon: kieshet a parlamentből az egyik kisebbség, meglepő dolog áll a háttérben

A hivatalos adatok alapján a német nemzetiségi névjegyzékbe kevesebb mint 25 ezren iratkoztak fel. Szakértői becslések szerint ez a létszám ezúttal nem lesz elegendő a kedvezményes mandátumhoz. A korábbi választásokon ugyan 22-24 ezer érvényes szavazat is elég volt a bejutáshoz, a várt magasabb választási részvétel és a kevesebb elvesző szavazat miatt a küszöb most várhatóan 25 ezer voks fölé emelkedik.

Ezzel szemben a roma listán szereplők száma meghaladja a 47 ezer főt, miután a regisztrációk száma március közepétől ugrásszerűen megnőtt.

A Political Capital elemzése rámutat, hogy az Országos Roma Önkormányzat most először próbálja meg komolyan megszerezni a parlamenti képviseletet. A jelenlegi adatok alapján a regisztráltak alig több mint felének részvétele is elegendő lehet a mandátumszerzéshez.

Vannak jogi problémák a listás regisztrációkkal: a közelmúltban a XVIII. kerületi helyi választási iroda tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, miután több száz embert próbáltak gyanús körülmények között felvenni a roma nemzetiségi névjegyzékbe.

