Választás 2026: módosul a voksolás lebonyolítása több nagy körzetben
Gazdaság

Azokban a szavazókörökben, amelyeket az átjelentkezéssel szavazók számára jelöltek ki, és ahol a névjegyzékben szereplők száma meghaladja az 1500 főt, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő keddig dönthet a névjegyzék felosztásáról. Erre a nagy létszám miatt a szavazás gördülékeny lebonyolítása érdekében van szükség – számolt be az MTI.

A választópolgárok csütörtökön 16 óráig kérhették, hogy ne a lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen szavazhassanak április 12-én.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint több mint 224 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.

Közülük a legtöbben Budapesten: a XIII. kerületi központú körzetben több mint 9 ezren, de a III., X. és II. kerületben is több ezres átjelentkezési számok látszanak. Vidéken Szeged, Győr, Debrecen és Pécs emelkedik ki.

A jogszabály több megoldást is lehetővé tesz a túlterhelt szavazókörök kezelésére:

  • A szavazás megszervezhető egyetlen helyiségen belül, de több elkülönített ponton – külön azonosítással, szavazólap-átadással és névjegyzék-aláírással –,
  • vagy a szavazókört több, egy épületen belüli külön helyiségre is bonthatják, ahol külön albizottságok dolgoznak.

Ha a névjegyzékben szereplők száma meghaladja a 2000 főt, a felosztás már kötelező. Ilyenkor egy-egy résznévjegyzék legfeljebb 800 választópolgárt tartalmazhat, és a szétosztás történhet egyszerű ábécérendben, vagy vármegyék szerinti bontásban, azon belül névsor szerint.

