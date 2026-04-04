  • Megjelenítés
Váratlan ítélet az Egyesült Államokban: bíróság állította meg Donald Trump nagy tervét
Gazdaság

Portfolio
Egy szövetségi bíró megakadályozta a Trump-adminisztrációt abban, hogy 17 amerikai államban arra kötelezze az egyetemeket, adjanak át átfogó felvételi adatokat a faji szempontok érvényesülésének vizsgálatához. A döntés a demokrata párti vezetésű államok főügyészeinek keresete nyomán született meg – számolt be a Reuters.

F. Dennis Saylor, a bostoni szövetségi kerületi bíróság bírája pénteken ideiglenes végzést adott ki, amelyben

felfüggesztette az amerikai Oktatási Minisztérium által bevezetett új adatszolgáltatási kötelezettséget.

A tárca hétévnyi felvételi adatot kért be a hallgatók nemére és faji hovatartozására vonatkozóan. Ennek célja annak ellenőrzése volt, hogy az intézmények betartják-e a Legfelsőbb Bíróság 2023-as döntését. Ez a határozat ugyanis megtiltotta a faji szempontok figyelembevételét a felvételi eljárások során.

Az adatgyűjtést Donald Trump elnök egy augusztusi memoranduma alapján rendelték el, amelyben arra hivatkozott, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat annak megítéléséhez, valóban felhagytak-e az egyetemek a faji szempontok alkalmazásával. Szerinte ugyanis az intézmények a felvételik során széles körben használnak úgynevezett "rejtett faji alapú helyettesítő változókat".

Még több Gazdaság

A bíró elismerte, hogy az amerikai oktatási tárcának megvan a törvényes jogalapja az ilyen jellegű adatok bekérésére, de megállapította, hogy

az új követelményeket kapkodva és kaotikusan vezették be, a kormány pedig nem egyeztetett megfelelően az egyetemekkel a felmerülő problémákról.

A helyzetet tovább súlyosbította a kormányzat azon törekvése, amely az Oktatási Minisztérium leépítésére irányul. A létszámcsökkentések nyomán ugyanis az Oktatásstatisztikai Központban alig maradt munkatárs a felmérések kezelésére.

A 17 állam – köztük Kalifornia, Massachusetts és New York – a múlt hónapban nyújtotta be keresetét, arra hivatkozva, hogy az elsietett bevezetés miatt az egyetemek könnyen követhettek volna el akaratlan adminisztrációs hibákat, amelyek vizsgálatokat és büntetéseket vontak volna maguk után.

Saylor bírót – akit még George W. Bush republikánus elnök nevezett ki a posztra – már a kereset benyújtását követően is hozott lépéseket az ügyben. Akkor ideiglenes intézkedésekkel hosszabbította meg a teljesítési határidőket az érintett intézmények számára. Kedden ráadásul egy újabb végzésben további tucatnyi állami és magánegyetem esetében tolta ki a határidőt. Ezzel időt biztosított annak elbírálására, hogy ezek az intézmények is jogosultak-e hasonló jogi védelemre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility