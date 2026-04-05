Az illegális migráció eltűnt, a bevándorlás csak az EU-ból nő, a menekültstátusz fehér holló Magyarországon

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Magyarországra több mint 88 400 bevándorló érkezett 2024-ben, 8 százalékkal kevesebb, mint 2023-ban. A nem EU-tagállamokból érkezők száma 24 százalékkal csökkent, és a hatóság öt (5) menekültstátuszt adott ki első menedékkérőknek. Összehasonlításul: ez a szám 2015-ben még közel 68 ezer volt. Az Eurostat adataiból az is kiderült, hogy a kiutasított EU-n kívüli állampolgárok száma 27,5 százalékkal, a közülük az országot el is hagyók száma 62 százalékkal emelkedett éves alapon 2025 negyedik negyedévében.

Illegális migráció

2026 13. hetében a magyar hatóságok egy (1) személyt fogtak el és állítottak elő illegális határátlépés kísérlete miatt, tizenegyet tartóztattak fel, majd kísérték át az ideglenes biztonsági határzáron és négyet fogtak el, állítottak elő és vontak eljárás alá.

Nem kifejezetten egy brutális bevándorlási hullám számai ezek.

Az első grafikonon az éves adatokat mutatjuk, amelyekből világosan kitűnik a 2022-es év különlegessége, amikor 266 ezer esetet regisztrált a rendőrség a fenti három kategóriában. 2023 még mindig nehéz év volt ebből a szempontból (173 000 eset), azután – kis túlzással – mintha elfújták volna az illegális migrációt; nagyjából 15 800 esetet jegyeztek fel, ami 2025-re tovább csökkent (12 600), és idén mindössze 947 esetnél járunk.

A drasztikus bezuhanást jól illusztrálja az alábbi grafikon is.

Az elmúlt két és negyed év eseményeit az illegális migráció frontján jól érzékelteti az alábbi ábra. 2024 utolsó harmadában még láttunk 700-1000 határmenti beavatkozást, de idén már csak az első néhány héten ment 100 fölé az esetszám.

Legális bevándorlás

Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala, a napokban tett közzé egy rakás bevándorlással kapcsolatos adatot. Ezekből válogattunk.

2024-ben év/év alapon 8%-kal csökkent a Magyarországra bevándorlók száma 88 418-ra, akiknek 55%-a az EU-n kívülről jött, míg a maradék 45% EU-s állampolgár volt.

Míg az EU-n kívülről érkezők száma 24%-kal csökkent éves alapon, addig az EU-s bevándorlók száma 23%-kal emelkedett.

A 2024-es változás a nem EU-s bevándorlók számában nem a 2014 óta mért legnagyobb csökkenés, de csupán a harmadik éves esés.

A másik EU-tagállamból érkezettek számában megfigyelt 23%-os növekedés 2014 óta a legnagyobb, és egy 12%-os év/év csökkenést követ.

A nem uniós országból és EU-tagállamból érkezettek száma a 2020-ban regisztráltak számához képest 17%-kal volt magasabb 2024-ben, míg 2013-hoz viszonyítva már 127%-os növekedést látunk.

Nem árt azt is megvizsgálni, ez a „rengeteg” bevándorló a népesség hány százalékát teszi ki. Ennek kiszámolásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb népesség adatait hívtuk segítségül.

A kék görbe számaiból jól látszik, hogy

a csúcsévben, 2023-ban is mindössze 1%-ot tett ki népességarányosan a bevándorlók száma.

Ebből 0,66% volt nem EU-s és 0,34% EU-tagország állampolgára.

Menekültügy

Az Eurostat szintén friss adatai szerint, az első alkalommal Magyarországon menedéket kérők száma huszonöt (25) volt 2024-ben. Rajtuk kívül még négy európai igénylés érkezett. A 29 menedékkérő közül 4 volt szír, 3 nigériai, 2 orosz, 2 ugandai és 13 egyéb. Összehasonlítésként: a menekültválság csúcsán, 2015-ben még 174 435 ilyen kérelmet adtak be a magyar hatóságokhoz.

(A magyar rendőrségi adatok 177 135 menedékkérőt mutatnak 2015-re, akik közül 131 053 volt Európán kívüli: 36,7% Szíriából, 26,4% Afganisztánból, 14% Koszovóból, 8,5% Pakisztánból, 5,2% Irakból, és 2,3% Bangladesből.)

Az elfogadási ráták segítségével kiszámoltuk, az egyes években hány menedékért folyamodó kapott Magyarországon menekültstátuszt, hány kérelmet hagytak jóvá humanitárius okból és hányan részesültek kiegészítő védelemben.

Az alábbi grafikonok mindent elmondanak, nekünk csak annyit kell megjegyeznünk, hogy két külön grafikonon kellett ábrázolnunk az adatokat, annyira drasztikusan más volt a helyzet 2014 és 2017 között, mint 2018 és 2024 között.

Az elutasító határozatok aránya 2016-ban volt a legalacsonyabb (38,4%), míg

2018-ban a kérelmek közel 63%-át elutasították.

eme irdatlan bevándorlás és menekültáradat feltartóztatása eddig nem kevés pénzébe került a magyar adófizetőknek.

Az Európai Bizottság a menekültügyi szabályok be nem tartása miatt egyszeri 200 millió eurós bírságot szabott ki Magyarországra. Ezt a tételt már korábban végleg levonták a kohéziós forrásokból érkező kifizetésekből. Ezen felül pedig ketyeg a napi egymillió eurós büntetés is egészen addig, amíg a jogszabályokat nem igazítják ki megfelelően.

A számláló 657 millió eurónál áll, amin felül a büntetőkamatok 91 millió eurót tesznek ki.

Ha jól számoljuk (200+657+91), akkor 948 millió eurónál tartunk, azaz hamarosan meglesz az egymilliárd (!) eurós menekültügyi számla.

Kiutasítások

Európai Unió

2025 negyedik negyedévében 117 545 nem uniós állampolgárt köteleztek távozásra uniós tagállamokból, és 37 990 ember tért vissza harmadik országba a kiutasítás nyomán.

2024 negyedik negyedévéhez képest a kiutasított nem uniós állampolgárok száma 6,1%-kal csökkent, míg a harmadik országokba hazatért személyek száma 13,3%-kal nőtt.

Az előző negyedévhez képest a kiutasításra ítélt nem uniós állampolgárok száma 4,4%-kal, míg a harmadik országokba hazatért személyek száma 9,3%-kal csökkent.

Éves szinten a kiutasított nem EU-s állampolgárok száma 5,5%-kal 494 175-re, a visszatértek száma 21%-kal 152 610-re nőtt 2025-ben.

Magyarország

Magyarország 2025 negyedik negyedévében 2110 nem uniós állampolgárt kötelezett távozásra, és 1165 ember tért vissza harmadik országba a kiutasítás nyomán.

2024 negyedik negyedévéhez képest a kiutasított nem uniós állampolgárok száma 27,5%-kal, míg a harmadik országokba hazatért személyek száma 61,8%-kal nőtt.

Az előző negyedévhez képest a kiutasításra ítélt nem uniós állampolgárok száma 14,1%-kal, míg a harmadik országokba hazatért személyek száma 9,1%-kal emelkedett.

Éves szinten a kiutasított nem EU-s állampolgárok száma közel 50%-kal 8510-re, a visszatértek száma közel 43%-kal 3940-re nőtt 2025-ben.

Míg 2021-ben (80,5%) és 2022-ben (76,6%) Magyarország büszkélkedhetett a legmagasabb sikerrátával (a visszatértek száma a kiutasítottakhoz képest), 2023-ban a lengyelek ugrottak az élre (71,6%), majd a szlovákok vették át a vezetést (77,8% 2024-ben és 84% 2025-ben).

Az EU-val való összehasonlításból látszik a magyar hatékonyság visszaesése - a kiutasítottak számához képest csökken azon nem EU-s állampolgárok száma, akik haza is mennek -, míg az EU-ban ez az arány - ha nagyon lassan is - javul 2022 óta.

Címlapkép forrása: Arpad Kurucz/Anadolu Agency/Getty Images